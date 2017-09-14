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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9991999299939994

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 16:56

Не захочуть вони "волонтерствувати" солдатам в бліндажах)))

  sashaqbl написав:Виняток - колумбійці. Всі як на підбір, молоді, здорові. Але вони чомусь довго не затримуються. Мабуть тому, що мають змогу розірвати контракт...
В нас на навчаннях по ефпівішкам був один колумбієць(32-34р)
Здав всі екзамени досить не погано!
Хоч з української мови знає лише десь слів 30-50! :)
(йому все пояснювали через гугл-перекладач) :)
  flyman написав:закриття кордонів та мобілізація Ж2560?
))) і зразу тут на форумі напишуть наші незламниці, що вони вже заброньовані і потужно працюють на надважливих підприємствах)))
От зразу чисто "випадково" знайдуть собі роботу з бронюванням))
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 17:11

Shaman а що, от до нас в Словянськ часом приїжджають дічата з Києва... бойовий дух піднімати, так би мовити... От вони видно, що працюють для перемоги, на відміну від декого з тут пристуніх...
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 17:27

Давайте ще через 2,5роки подумаємо, чи не треба демобілізаці

  Shaman написав:Успіх, тебе заносить
>>>
  sashaqbl написав:ті хто на фронті - заїбалися...



Але ж у всьому винні "обліківки"...

Тобто, 2,5роки через "форумні обліківки" не змогли зробити нормальної мобілізації і замінити поступово хоч третину тих, хто з самого початку пішов на фронт???

Я хочу підкреслити загальний бардак, який був, є і ще й прогресує далі!

Всі 33р. незалежності...
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну



"Как хорошо под окупацией" (с)

Это донецкие шахтеры восстали против киевской хунты (с)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 18:20

В россии взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сатана" или даже "Сармат". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
22 сентября аналитики показали спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что в россии сдетонировала ракета РС-28. Но это не касается вчерашних атак.
OSINT-аналитик MT_Anderson обнародовал спутниковый снимок российского космодрома "Плесецк". Он иллюстрирует результат неудачного испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года.
Пуск ракеты произошел из шахтной пусковой установки. Пуск был неудачным и завершился масштабным взрывом. На месте стартовой площадки остался только кратер.
Как отметили в Defense Express, взрыв межконтинентальной ракеты при испытательном старте - это катастрофа. Предыдущий случай произошел в октябре 1960 года на космодроме "Байконур" при первом испытательном старте межконтинентальной баллистической ракеты Р-16.
https://x.com/MeNMyRC1/status/1837611953734537377
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 18:26

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 18:32

  Schmit написав:

Ти витрачаєш години свого часу на перегляди такої «шокуючої правди» щодня ?
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 18:34

  Shaman написав:якщо не помітив, тут ціла купа обліківок розводить істерію, як неправильно мобілізують - а оце головна причина, що немає заміни. але ти їх не помічаєш чомусь.


так він за цю владу голосував яка приймає закони для мобілізації
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 18:37

  pesikot написав:

"Как хорошо под окупацией" (с)

Это донецкие шахтеры восстали против киевской хунты (с)


так от питання - кому більше потрібно захищатися?
той в кого бізнес чи той в кого тільки кайдани?
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 18:38

Британская военная разведка опубликовала тред в сети X с анализом последствий украинского удара по арсеналу в Торопце Тверской области в ночь на 18 сентября.

На этом объекте «почти наверняка» (это наивысшая возможная степень уверенности в выводах разведки) хранились боеприпасы разных калибров для использования на фронте и ракеты и планирующие бомбы, используемые на близлежащих аэродромах; также есть сообщения, что там находились еще и боеприпасы из Северной Кореи. Это один из крупнейших стратегических складов боеприпасов в России, британская разведка пишет, что там их хранилось 30 тыс. тонн.
С высокой вероятностью (по-английски выражение highly likely, которое российские пропагандисты высмеивают, но оно имеет строгий смысл — уверенность от 80 до 90%) хранение боеприпасов под открытым небом вызвало цепную реакцию, которая привела и к взрывам в системе бункеров, в результате чего было потеряно «огромное количество боеприпасов».
«Хотя арсенал является частью более широкой сети снабжения, эта потеря с высокой вероятностью нарушит российские сухопутные операции, особенно в Курской области», — пишет разведка.
Пост сопровождается несколькими проанализированными снимками с коммерческого спутника Planet Labs, на которых указаны воронки диаметром в 80-85 метров и то, что разведка опознала как разрушенные складские бункеры.
https://www.bbc.com/russian/articles/cq8xvwyq484o
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