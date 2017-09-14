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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:05
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
всё это у нас тоже говорится. Почти теми же словами.
Ким? Опозицією та бутусовими.
В них же самі провладні це піднімають.
Предвыборные баталии помните?
Да и сейчас периодически вспоминают о борьбе с коррупцией.
Хотелось бы немного развить тему, но уже поздно.
Может, завтра.
Продолжу тему.
Говорят о борьбе с коррупцией у нас много все. И даже якобы борются. И даже создали кучу органов "по борьбе". С коррупцией и со всем остальным.
Вы говорите об изменении системы. Это, конечно, нужно.
Но это можно сделать 2 путями - постепенное демократическое развитие (очень медленно и долго, как бы не десятилетия). Либо быстро, но для этого нужна диктатура. Хотя бы ограниченная.
В условиях войны всё это, по-моему, малореально.
На диктатуру у нас, во-первых, не согласятся, а, во-вторых, на это не хватит сил у власти. Наша армия на это тоже, как видно, не способна. Разве что, на сзч.
Но какие-то параметры системы изменить можно и нужно. Для этого надо определить первоочередные задачи, которые надо решить, действительно, срочно. На мой взгляд, самое срочное это упорядочить мобилизацию. Задача непростая, но всё же решаемая. И не "экономической мобилизацией". При всех "достоинствах" этой системы, главное (и, наверное, единственное) из которых экономический эффект, она не годится по морально-политическим соображениям. Для людей это будет явно выглядеть как "война бедных в защиту богатых". Сильно сомневаюсь, что это вдохновит народ на борьбу.
Первое, что нужно обеспечить это принцип "все так все".
Тут уже говорили о примере Израиля, где воюют и дети высокопоставленных чиновников. И среди них есть погибшие.
Как это сделать? Можно по-разному. Хотя бы лотереей.
Второе. Рассчитать, какое количество призывников нужно, чтобы менять солдат через полгода (или год?). И планировать призыв, исходя из этого. Для того, чтобы оценить реальность этого, надо знать результаты обновления данных (уже писал - сколько всего обновили, сколько из них негодных, сколько забронированных).
Может оказаться. что это невозможно. Тогда надо открыто заявить об этом и объяснить людям. Молчание - худший вариант.
Нереальные варианты (типа заградотрядов) не рассматриваю.
Но очень боюсь, что мобресурс у нас значительно меньше, чем тут называлось (порядка 10 млн.)
Мне тут некоторые приписывают желание восстановить СССР. Но я реалист и фантазиями не страдаю. Это сегодня невозможно. По многим причинам. Поэтому нечего думать о том, что невозможно. И желать тоже не за чем и глупо.Сотрудничество
с РФ при тех изменениях, о которых Вы писали (точнее, в Вашей цитате) было бы вполне возможно. В конце концов, мы стремимся в ЕС как в более прогрессивный союз. Если бы РФ осуществила те преобразования, о которых говорится в цитате, она бы тоже стала "прогрессивной цивилизацией".
Хочу заметить, что когда у нас говорят о потере независимости, не надо забывать, что в ЕС нам тоже придётся поступиться частью суверенитета. И с развитием ЕС эти уступки будут только расти. А вообще, я не уверен, что если бы нам предложили лишиться суверенитета в пользу того, чтобы стать 51-м штатом США, то это вызвало бы очень сильные протесты.
Так что вопрос не в потере независимости, а с кем
её терять.
К сожалению, я не вижу реальных возможностей преобразования РФ в духе Вашей цитаты в обозримые сроки. Это возможно, но потребует очень много времени. Если и меньше, чем нам для изменения системы, то ненамного. Единственное преимущество РФ - значительно бОльшие финансовые ресурсы, но для изменения системы это не главное. Наоборот, может даже мешать.
К сожалению, ни в ЕС, ни в НАТО нас явно не торопятся принимать.
Перечитал написанное. Похоже всё это тоже из области фантазий.
Запад явно не торопится раскрывать нам горячие объятия. В войне нас поддерживают, спасибо им за это. Но поддерживают весьма дозированно, так, чтобы мы не проиграли и могли продолжать войну. Чтобы РФ была занята в Украине.
РФ нам "объятия" открывает. Но это такие "объятия", которые задушат Украину. Во всех отношениях.
Продолжение войны - это продолжение разрушения Украины. Мы уже много потеряли в этой войне и ничего не приобрели. И продолжаем терять. В первую очередь людей - убитых, покалеченных и эмигрировавших. + разрушение экономики.
У нас не так много вариантов и хороших из них нет. Придётся выбирать лучшее из плохого, наименее плохое. Практически наверняка не приходится думать о границах 91 и вряд ли даже границах до 24.02.
И мне кажется, что это понимают уже и "на верху".
И разговоры о "планах победы" это просто красивая обёртка. А главная задача - обеспечить хоть сколько-нибудь приемлемые условия перемирия (мира?) и последующие хоть сколько-нибудь серьёзные гарантии.
Тем не менее мобилизация нужна и в этих условиях. Пока что не ни перемирия, ни гарантий. Война продолжается и затихать пока не собирается. Для того, чтобы обеспечить приемлемые условия перемирия надо, как минимум, сохранить сегодняшние условия на фронте, а лучше более выгодные.
Я не ура-патриот и, как и многие здесь, далеко не удовлетворён порядками в государстве. Но я прекрасно понимаю, что проигрыш в войне приведёт к значительному ухудшению условий. То, что мы имели перед войной, будет вспоминаться как "золотой век" (по меньшей мере, близко к тому).
Поэтому, хочешь-не хочешь, а мобилизацию проводить надо
, поддерживать армию надо
, и воевать надо
. Как бы этого не хотелось. Просто нет другого выхода. При этом переговоры вести надо
. И стараться их максимально ускорить.
P.s. Написал неожиданно много. По-видимому, достаточно сумбурно, но редактировать не буду. Пусть так остаётся.
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ЛАД
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:10
Ukrainian написав: Schmit написав:
Ти витрачаєш години свого часу на перегляди такої «шокуючої правди» щодня ?
Робота за комп'ютером дає можливість не переглядати, але прослуховувати замість радіо/музики.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:11
Популярний київський блогер втік через гори до Румунії після отримання повістки
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:16
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Может быть, предложите депортировать русскоязычных и, тем более, русских? Вот только куда? Во Львов?
В карпати. Нічим не гірше сибіру...
Якщо серйозно, то мій ворог не путін, а росіяни...
Значно краще "Сибіру".
Добре, що "росіяни", а не "русские". Чи це тому, що в українській мові немає такого слова?
До речі, у часи 2 СВ, часто після Сталінграду і Курська використовували не "німці", а "нацисти".
Може і ви замість "русские" будете писати, наприклад, "рашисти"?
Щоб не виникало сумнівів, що у вас не виникає бажання депортувати "русских" громадян України в Карпати чи ще кудись.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:24
Water написав: ЛАД написав:
Но вы уже дважды не ответили на вопрос - из какого окопа вы пишете?
Я роблю свою справу для перемоги над ворогом, кожен день.
....
Ну то й робіть.
І не звинувачуйте інших хтозна в чому аби показати, який ви гідний.
Не слід самостверджуватися за рахунок інших.
Але на фронті ви виглядали б краще при вашій свідомості.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:43
ЛАД написав:
І не звинувачуйте інших хтозна в чому аби показати, який ви гідний.
Не слід самостверджуватися за рахунок інших.
Для чого мені самостверджуватись, тим паче за ваш рахунок?
Я вам кажу шо потім квитків не буде.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:44
ЛАД написав: ЛАД написав: detroytred написав:
Ким? Опозицією та бутусовими.
В них же самі провладні це піднімають.
Предвыборные баталии помните?
Да и сейчас периодически вспоминают о борьбе с коррупцией.
Хотелось бы немного развить тему, но уже поздно.
Может, завтра.
Продолжу тему.
Говорят о борьбе с коррупцией у нас много все. И даже якобы борются. И даже создали кучу органов "по борьбе". С коррупцией и со всем остальным.
Вы говорите об изменении системы. Это, конечно, нужно.
Но это можно сделать 2 путями - постепенное демократическое развитие (очень медленно и долго, как бы не десятилетия). Либо быстро, но для этого нужна диктатура. Хотя бы ограниченная.
В условиях войны всё это, по-моему, малореально.
На диктатуру у нас, во-первых, не согласятся, а, во-вторых, на это не хватит сил у власти. Наша армия на это тоже, как видно, не способна. Разве что, на сзч.
Но какие-то параметры системы изменить можно и нужно. Для этого надо определить первоочередные задачи, которые надо решить, действительно, срочно. На мой взгляд, самое срочное это упорядочить мобилизацию. Задача непростая, но всё же решаемая. И не "экономической мобилизацией". При всех "достоинствах" этой системы, главное (и, наверное, единственное) из которых экономический эффект, она не годится по морально-политическим соображениям. Для людей это будет явно выглядеть как "война бедных в защиту богатых". Сильно сомневаюсь, что это вдохновит народ на борьбу.
Первое, что нужно обеспечить это принцип "все так все".
Тут уже говорили о примере Израиля, где воюют и дети высокопоставленных чиновников. И среди них есть погибшие.
Как это сделать? Можно по-разному. Хотя бы лотереей.
Второе. Рассчитать, какое количество призывников нужно, чтобы менять солдат через полгода (или год?). И планировать призыв, исходя из этого. Для того, чтобы оценить реальность этого, надо знать результаты обновления данных (уже писал - сколько всего обновили, сколько из них негодных, сколько забронированных).
Может оказаться. что это невозможно. Тогда надо открыто заявить об этом и объяснить людям. Молчание - худший вариант.
Нереальные варианты (типа заградотрядов) не рассматриваю.
Но очень боюсь, что мобресурс у нас значительно меньше, чем тут называлось (порядка 10 млн.)
Мне тут некоторые приписывают желание восстановить СССР. Но я реалист и фантазиями не страдаю. Это сегодня невозможно. По многим причинам. Поэтому нечего думать о том, что невозможно. И желать тоже не за чем и глупо.Сотрудничество
с РФ при тех изменениях, о которых Вы писали (точнее, в Вашей цитате) было бы вполне возможно. В конце концов, мы стремимся в ЕС как в более прогрессивный союз. Если бы РФ осуществила те преобразования, о которых говорится в цитате, она бы тоже стала "прогрессивной цивилизацией".
Хочу заметить, что когда у нас говорят о потере независимости, не надо забывать, что в ЕС нам тоже придётся поступиться частью суверенитета. И с развитием ЕС эти уступки будут только расти. А вообще, я не уверен, что если бы нам предложили лишиться суверенитета в пользу того, чтобы стать 51-м штатом США, то это вызвало бы очень сильные протесты.
Так что вопрос не в потере независимости, а с кем
её терять.
К сожалению, я не вижу реальных возможностей преобразования РФ в духе Вашей цитаты в обозримые сроки. Это возможно, но потребует очень много времени. Если и меньше, чем нам для изменения системы, то ненамного. Единственное преимущество РФ - значительно бОльшие финансовые ресурсы, но для изменения системы это не главное. Наоборот, может даже мешать.
К сожалению, ни в ЕС, ни в НАТО нас явно не торопятся принимать.
Перечитал написанное. Похоже всё это тоже из области фантазий.
Запад явно не торопится раскрывать нам горячие объятия. В войне нас поддерживают, спасибо им за это. Но поддерживают весьма дозированно, так, чтобы мы не проиграли и могли продолжать войну. Чтобы РФ была занята в Украине.
РФ нам "объятия" открывает. Но это такие "объятия", которые задушат Украину. Во всех отношениях.
Продолжение войны - это продолжение разрушения Украины. Мы уже много потеряли в этой войне и ничего не приобрели. И продолжаем терять. В первую очередь людей - убитых, покалеченных и эмигрировавших. + разрушение экономики.
У нас не так много вариантов и хороших из них нет. Придётся выбирать лучшее из плохого, наименее плохое. Практически наверняка не приходится думать о границах 91 и вряд ли даже границах до 24.02.
И мне кажется, что это понимают уже и "на верху".
И разговоры о "планах победы" это просто красивая обёртка. А главная задача - обеспечить хоть сколько-нибудь приемлемые условия перемирия (мира?) и последующие хоть сколько-нибудь серьёзные гарантии.
Тем не менее мобилизация нужна и в этих условиях. Пока что не ни перемирия, ни гарантий. Война продолжается и затихать пока не собирается. Для того, чтобы обеспечить приемлемые условия перемирия надо, как минимум, сохранить сегодняшние условия на фронте, а лучше более выгодные.
Я не ура-патриот и, как и многие здесь, далеко не удовлетворён порядками в государстве. Но я прекрасно понимаю, что проигрыш в войне приведёт к значительному ухудшению условий. То, что мы имели перед войной, будет вспоминаться как "золотой век" (по меньшей мере, близко к тому).
Поэтому, хочешь-не хочешь, а мобилизацию проводить надо
, поддерживать армию надо
, и воевать надо
. Как бы этого не хотелось. Просто нет другого выхода. При этом переговоры вести надо
. И стараться их максимально ускорить.
P.s. Написал неожиданно много. По-видимому, достаточно сумбурно, но редактировать не буду. Пусть так остаётся.
Хорошо написали. Наверное разделяю каждое слово.
А если бы еще перешли на державну, выбили последний козырь у дегенератов подвальных, правильно названных кем-то «гандон»..
(Пост намеренно на русском)
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:45
Добавлю ещё пару слов к своему длинному посту. Уже писал об этом.
На другой конец Земли мы при всём желании многих не перенесёмся. Так что РФ будет оставаться нашими соседями, хотим мы этого или не хотим.
Превращаться в "передовой бастион", как пишет detroytred, перспектива так себе. Во всяком случае, я не хочу, чтобы мои дети и внуки жили в "бастионе".
Поэтому хочешь не хочешь, а нам необходимо будет налаживать отношения с РФ. Независимо от того, будем ли мы в ЕС и/или в НАТО. Если будем, то налаживать отношения будет легче. Но придётся в любом случае.
Кстати, Израиль, который часто приводят как пример "бастиона", стремится наладить отношения с соседями, хотя они открыто декларировали своё желание "сбросить в море" Израиль. И понемногу удаётся. Правда, медленно. Но там и противоречия значительно сильнее.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 22 вер, 2024 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:48
flysoulfly написав:
майже(може?) про Успіха
Майже))
От тільки в нас не 105, а 122мм))
І не "причепуха", а самохідна САУ2с1(гвоздика) на гусянці
І бригада, не 67-ма, а шістдесять покишо не скажу яка...
Але, я вже нанадцять днів, як рахуюсь "дронщик", а не артелерист!
І тепер, з погляду дронщика бачу, що вони на відео поганенько замасковані.
По таких ворог дуже полюбляє працювати "касєткою"...
А якщо б я таке слабозамасковане побачив у ворога, то я би скидами спалив би нах ворожу позицію разом з гарматою!
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:52
ЛАД
Капстраны, граничащие с «варшавским договором» не страдали от нападок, и не были под угрозой. То есть я к тому, что будучи под зонтиком НАТО нам совсем не обязательно иметь что-то общее (диалог) с имперской расеей. До тех пора пока она не излечится.
Быть на их границе - не отче быть в состоянии войны,
Но если только под зонтиком.
А пока мы одни - конечно нам быть жертвой всегда.
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