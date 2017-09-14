Hotab написав:ЛАД Капстраны, граничащие с «варшавским договором» не страдали от нападок, и не были под угрозой. То есть я к тому, что будучи под зонтиком НАТО нам совсем не обязательно иметь что-то общее (диалог) с имперской расеей. До тех пора пока она не излечится. Быть на их границе - не отче быть в состоянии войны, Но если только под зонтиком. А пока мы одни - конечно нам быть жертвой всегда.
Они считали, что угроза есть. "Холодная война" не "горячая", но тем не менее. Временами ситуация обострялась весьма сильно. При этом отношения поддерживали, порой достаточно (относительно) неплохие, торговали, покупали газ. И я не предлагаю взасос целоваться.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 вер, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Біженці з України є для Чехії активом, а не тягарем і приносять до бюджету більше коштів, ніж на них витрачається.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства праці та соцзахисту.
У першому півріччі 2024 року на виплати допомоги біженцям було витрачено 7,3 млрд крон (323 млн дол), а дохід становив 11,7 млрд крон (517 млн дол). Казна поповнилася на доходах від страховок та податків, які платять біженцям, на 4,4 млрд крон (195 млн дол).