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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9993999499959996

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 19:55

  Hotab написав:
  ЛАД написав:.......
Продолжу тему.
..........
P.s. Написал неожиданно много. По-видимому, достаточно сумбурно, но редактировать не буду. Пусть так остаётся.

Хорошо написали. Наверное разделяю каждое слово.
А если бы еще перешли на державну, выбили последний козырь у дегенератов подвальных, правильно названных кем-то «гандон»..

(Пост намеренно на русском) :D

Объяснение простое.
Писал долго.
Мог бы и на державній, но было бы ещё дольше.
Спасибо за поддержку. Боялся, что слишком сумбурно и будет непонятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 19:57

  Water написав:
  ЛАД написав:І не звинувачуйте інших хтозна в чому аби показати, який ви гідний.
Не слід самостверджуватися за рахунок інших.

Для чого мені самостверджуватись, тим паче за ваш рахунок?
Я вам кажу шо потім квитків не буде.

"Для чого" не знаю. Бог весть, какие у вас комплексы.
Скажите это себе (о квитках).
И попробуйте заменить Успіха, потом поговорим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 20:04

  Hotab написав:ЛАД
Капстраны, граничащие с «варшавским договором» не страдали от нападок, и не были под угрозой. То есть я к тому, что будучи под зонтиком НАТО нам совсем не обязательно иметь что-то общее (диалог) с имперской расеей. До тех пора пока она не излечится.
Быть на их границе - не отче быть в состоянии войны,
Но если только под зонтиком.
А пока мы одни - конечно нам быть жертвой всегда.

Они считали, что угроза есть.
"Холодная война" не "горячая", но тем не менее. Временами ситуация обострялась весьма сильно.
При этом отношения поддерживали, порой достаточно (относительно) неплохие, торговали, покупали газ.
И я не предлагаю взасос целоваться. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 вер, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 20:10

А тим часом...

Тож, я би радив синам Будівельника і чоловікові Флер поспішити на фронт, не чекаючи, поки Успіхи, один за одним, САМІ демобілізуються! ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 20:11

Хочу некоторым напомнить знаменитую фразу:
Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны

И заодно напомнить, что эта фраза сказана не в СССР и даже не коммунистом.
Это фраза из инаугурационной речи Джона Кеннеди в 1961 году.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 20:17

Біженці з України є для Чехії активом, а не тягарем і приносять до бюджету більше коштів, ніж на них витрачається.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства праці та соцзахисту.

У першому півріччі 2024 року на виплати допомоги біженцям було витрачено 7,3 млрд крон (323 млн дол), а дохід становив 11,7 млрд крон (517 млн дол). Казна поповнилася на доходах від страховок та податків, які платять біженцям, на 4,4 млрд крон (195 млн дол).

https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/16/719386/
ЛАД
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