Hotab написав:ЛАД Капстраны, граничащие с «варшавским договором» не страдали от нападок, и не были под угрозой. То есть я к тому, что будучи под зонтиком НАТО нам совсем не обязательно иметь что-то общее (диалог) с имперской расеей. До тех пора пока она не излечится. Быть на их границе - не отче быть в состоянии войны, Но если только под зонтиком. А пока мы одни - конечно нам быть жертвой всегда.
Они считали, что угроза есть. "Холодная война" не "горячая", но тем не менее. Временами ситуация обострялась весьма сильно. При этом отношения поддерживали, порой достаточно (относительно) неплохие, торговали, покупали газ. И я не предлагаю взасос целоваться.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 вер, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Біженці з України є для Чехії активом, а не тягарем і приносять до бюджету більше коштів, ніж на них витрачається.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства праці та соцзахисту.
У першому півріччі 2024 року на виплати допомоги біженцям було витрачено 7,3 млрд крон (323 млн дол), а дохід становив 11,7 млрд крон (517 млн дол). Казна поповнилася на доходах від страховок та податків, які платять біженцям, на 4,4 млрд крон (195 млн дол).
Міністр оборони України Рустем Умєров прогнозує істотне зростання обсягів виробництва українськими підприємствами безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Він нагадав, що цього року українська влада поставила за мету закупити понад мільйон дронів. "Ми зі свого боку не говорили, скільки дронів ми можемо виробити, але кілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша можливість - більше кількох мільйонів дронів, і ми здатні їх зробити. https://www.dw.com/uk/umerov-mi-zdatni- ... a-70295668
ЛАД написав:Хочу некоторым напомнить знаменитую фразу:
Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны
И заодно напомнить, что эта фраза сказана не в СССР и даже не коммунистом. Это фраза из инаугурационной речи Джона Кеннеди в 1961 году.
Причём вообще здесь фраза американского президента? Вы тут защищаете диктатуру и в то же время пишете фразу демократической страны
Я тут диктатуру нигде не защищал. Писал о её преимуществах в некоторых ситуациях. Но это не защита. Во многих других ситуациях она проигрывает. Отучитесь воспринимать мир чёрно-белым. Как в христианстве бог-дьявол. В реальном мире всё несколько сложнее. Практически у каждого явления есть как положительные, так и отрицательные стороны. А подход, соответствующий этой фразе, здесь регулярно приписывают именно коммунистам и Советскому Союзу. Исключительно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 вер, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.