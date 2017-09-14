ЛАД написав:

Добавлю ещё пару слов к своему длинному посту. Уже писал об этом.На другой конец Земли мы при всём желании многих не перенесёмся. Так что РФ будет оставаться нашими соседями, хотим мы этого или не хотим.Превращаться в "передовой бастион", как пишет, перспектива так себе. Во всяком случае, я не хочу, чтобы мои дети и внуки жили в "бастионе".Поэтому хочешь не хочешь, а нам необходимо будет налаживать отношения с РФ. Независимо от того, будем ли мы в ЕС и/или в НАТО. Если будем, то налаживать отношения будет легче. Но придётся в любом случае.Кстати, Израиль, который часто приводят как пример "бастиона", стремится наладить отношения с соседями, хотя они открыто декларировали своё желание "сбросить в море" Израиль. И понемногу удаётся. Правда, медленно. Но там и противоречия значительно сильнее.