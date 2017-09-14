Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:15
Только сейчас узнал что ли? И туркам -
https://www.flightradar24.com/CAI8958/3738c9ab
И вроде еще арабы какие-то проскакивали
katso
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:15
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Додано: Нед 22 вер, 2024 22:56
План перемоги України розрахований на те, що президент США Джо Байден підтримає його. Припущення, що очільник Білого дому не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою", оскільки
це означатиме довгу і виснажливу війну.
"ето всьо байден"...
sergey_stasyuk555
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