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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9995999699979998

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 22:15

  Water написав:Китайцям дозволено літати через москалів?
https://www.flightradar24.com/CSC9604/3737eda9
Ще один з Мадриду летить CA866


Только сейчас узнал что ли? И туркам - https://www.flightradar24.com/CAI8958/3738c9ab И вроде еще арабы какие-то проскакивали
katso
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 22:15

  Water написав:Китайцям дозволено літати через москалів?
https://www.flightradar24.com/CSC9604/3737eda9
Ще один з Мадриду летить CA866
UPD: Цей XC8958 з мацкви вилетів, над Latvia пролітає.

А было запрещено?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 22:56

План перемоги України розрахований на те, що президент США Джо Байден підтримає його. Припущення, що очільник Білого дому не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою", оскільки це означатиме довгу і виснажливу війну.

"ето всьо байден"...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:30

11 Липня 2024
“Рішення ухвалив Зеленський”: чому Київ відмовився від літаків Gripen, — МЗС Швеції

22 Вересня, 2024
Україна веде переговори щодо винищувачів Gripen і Eurofighter

Потужно.
Перемога блиЗенько.
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