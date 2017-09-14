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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9995999699979998>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:54

  ЛАД написав:Хочу некоторым напомнить знаменитую фразу:
Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны

И заодно напомнить, что эта фраза сказана не в СССР и даже не коммунистом.
Это фраза из инаугурационной речи Джона Кеннеди в 1961 году.


Ставитись треба до людей так,як ти хочеш щоб вони ставилися до тебе. Це не моя теза, яка влучно показує наше майбутнє ставлення до бусифікаторів і інших нікчем.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:57

sens

Що опять замість 3-5 слів , від 637 до 998 ? Заведіть сторінку в ютуб і викладайте на неї посилання.


У вас взагалі незалежно від кількості слів, вони дуже рідко вкладаються в логічні речення. А сама відповідь майже завжди ніяк не повʼязана з поставленим питанням.
Але вас це не зупиняє, ви продовжуєте писати тут. Без посилання на блог з власним маревом.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:58

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Хочу некоторым напомнить знаменитую фразу:
Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны

И заодно напомнить, что эта фраза сказана не в СССР и даже не коммунистом.
Это фраза из инаугурационной речи Джона Кеннеди в 1961 году.


в нашей интерпретации - делай для государства пока другие тырят.


Серіал про Голобородько має реальне продовження у сучасному світі в нашій країні.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:59

  ЛАД написав:Добавлю ещё пару слов к своему длинному посту. Уже писал об этом.
На другой конец Земли мы при всём желании многих не перенесёмся. Так что РФ будет оставаться нашими соседями, хотим мы этого или не хотим.
Превращаться в "передовой бастион", как пишет detroytred, перспектива так себе. Во всяком случае, я не хочу, чтобы мои дети и внуки жили в "бастионе".
Поэтому хочешь не хочешь, а нам необходимо будет налаживать отношения с РФ. Независимо от того, будем ли мы в ЕС и/или в НАТО. Если будем, то налаживать отношения будет легче. Но придётся в любом случае.
Кстати, Израиль, который часто приводят как пример "бастиона", стремится наладить отношения с соседями, хотя они открыто декларировали своё желание "сбросить в море" Израиль. И понемногу удаётся. Правда, медленно. Но там и противоречия значительно сильнее.

а я неодноразово звертав увагу. ми теж можемо налагоджувати стосунки з Рашею, якщо вона відмовиться від своєї імперської риторики. Ізраіль налагоджує стосунки з країнами, яким існування Ізраїлі не заважає - з Іраном ніяких покращень немає й не може бути...

а от щоб Раша відмовилася від своєї риторики є оцінки - потрібно два покоління, тобто ті ж 40 років. почекаємо.

є ще варіант, який поки більшусть ще заперечує, але не розуміє, що такі системи, як диктатура деградують дуже швидко в такому виконанні, як в Раші. так що я чекаю на розпад Раші - й це не метафора, ми ще це побачимо 8)

й щось серби та косовари не надто поспішають налагоджувати стосунки, хоча майже в ЄС
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Китайцям дозволено літати через москалів?
https://www.flightradar24.com/CSC9604/3737eda9
Ще один з Мадриду летить CA866
UPD: Цей XC8958 з мацкви вилетів, над Latvia пролітає.
UPDD: Ethiopia вантажний летить ET3798.
Востаннє редагувалось Water в Нед 22 вер, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 22:15

sens
  ЛАД написав:..........
Продолжу тему.
...........

Що опять замість 3-5 слів , від 637 до 998 ? Заведіть сторінку в ютуб і викладайте на неї посилання.

И для того, чтобы написать десяток слов вам надо было цитировать весь текст? :)
Но, вообще, мы с вами, вроде выяснили, что если вам сложно с большими текстами, то вы можете и не читать. Хотя для юриста/адвоката это удивительно. Столько разглагольствований, сколько в юридических текстах, больше нигде не встречал.
Правда, ваши посты понять практически невозможно независимо от количества слов. Кроме случаев, когда вы хотите кого-то... покритиковать.
Это особенность адвокатов?
И научитесь наконец правильно цитировать (не в данном случае, а вообще).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 22:15

  Water написав:Китайцям дозволено літати через москалів?
https://www.flightradar24.com/CSC9604/3737eda9
Ще один з Мадриду летить CA866


Только сейчас узнал что ли? И туркам - https://www.flightradar24.com/CAI8958/3738c9ab И вроде еще арабы какие-то проскакивали
katso
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 22:15

  Water написав:Китайцям дозволено літати через москалів?
https://www.flightradar24.com/CSC9604/3737eda9
Ще один з Мадриду летить CA866
UPD: Цей XC8958 з мацкви вилетів, над Latvia пролітає.

А было запрещено?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 22:56

План перемоги України розрахований на те, що президент США Джо Байден підтримає його. Припущення, що очільник Білого дому не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою", оскільки це означатиме довгу і виснажливу війну.

"ето всьо байден"...
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Перемога блиЗенько.
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