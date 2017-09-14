Що опять замість 3-5 слів , від 637 до 998 ? Заведіть сторінку в ютуб і викладайте на неї посилання.
У вас взагалі незалежно від кількості слів, вони дуже рідко вкладаються в логічні речення. А сама відповідь майже завжди ніяк не повʼязана з поставленим питанням. Але вас це не зупиняє, ви продовжуєте писати тут. Без посилання на блог з власним маревом.
ЛАД написав:Добавлю ещё пару слов к своему длинному посту. Уже писал об этом. На другой конец Земли мы при всём желании многих не перенесёмся. Так что РФ будет оставаться нашими соседями, хотим мы этого или не хотим. Превращаться в "передовой бастион", как пишет detroytred, перспектива так себе. Во всяком случае, я не хочу, чтобы мои дети и внуки жили в "бастионе". Поэтому хочешь не хочешь, а нам необходимо будет налаживать отношения с РФ. Независимо от того, будем ли мы в ЕС и/или в НАТО. Если будем, то налаживать отношения будет легче. Но придётся в любом случае. Кстати, Израиль, который часто приводят как пример "бастиона", стремится наладить отношения с соседями, хотя они открыто декларировали своё желание "сбросить в море" Израиль. И понемногу удаётся. Правда, медленно. Но там и противоречия значительно сильнее.
а я неодноразово звертав увагу. ми теж можемо налагоджувати стосунки з Рашею, якщо вона відмовиться від своєї імперської риторики. Ізраіль налагоджує стосунки з країнами, яким існування Ізраїлі не заважає - з Іраном ніяких покращень немає й не може бути...
а от щоб Раша відмовилася від своєї риторики є оцінки - потрібно два покоління, тобто ті ж 40 років. почекаємо.
є ще варіант, який поки більшусть ще заперечує, але не розуміє, що такі системи, як диктатура деградують дуже швидко в такому виконанні, як в Раші. так що я чекаю на розпад Раші - й це не метафора, ми ще це побачимо
й щось серби та косовари не надто поспішають налагоджувати стосунки, хоча майже в ЄС
Що опять замість 3-5 слів , від 637 до 998 ? Заведіть сторінку в ютуб і викладайте на неї посилання.
И для того, чтобы написать десяток слов вам надо было цитировать весь текст? Но, вообще, мы с вами, вроде выяснили, что если вам сложно с большими текстами, то вы можете и не читать. Хотя для юриста/адвоката это удивительно. Столько разглагольствований, сколько в юридических текстах, больше нигде не встречал. Правда, ваши посты понять практически невозможно независимо от количества слов. Кроме случаев, когда вы хотите кого-то... покритиковать. Это особенность адвокатов? И научитесь наконец правильно цитировать (не в данном случае, а вообще).
План перемоги України розрахований на те, що президент США Джо Байден підтримає його. Припущення, що очільник Білого дому не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою", оскільки це означатиме довгу і виснажливу війну.