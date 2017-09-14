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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9995999699979998

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 23:39



МЗС Швеції лукавить.
Тому що МО Швеції заявляє інше:
*За словами Йонсона, країни, які входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою системи Gripen. «Інші країни коаліції наполегливо просили нас почекати із системою Gripen», - сказав міністр оборони Пал Йонсон в інтерв'ю шведському агентству TT, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва. Про які саме країни йдеться, він не уточнив.

«Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16», - сказав Йонсон.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... icinu.html
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 00:11

  sergey_stasyuk555 написав:
План перемоги України розрахований на те, що президент США Джо Байден підтримає його. Припущення, що очільник Білого дому не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою", оскільки це означатиме довгу і виснажливу війну.

"ето всьо байден"...

А вы считаете, что без помощи Запада и, в частности, США мы смогли бы воевать 2,5 года?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 00:18

  ЛАД написав:всё это у нас тоже говорится. Почти теми же словами.

Ким? Опозицією та бутусовими.
В них же самі провладні це піднімають.
Предвыборные баталии помните?
Да и сейчас периодически вспоминают о борьбе с коррупцией.
Хотелось бы немного развить тему, но уже поздно.
Может, завтра.
Продолжу тему.
Говорят о борьбе с коррупцией у нас много все. И даже якобы борются. И даже создали кучу органов "по борьбе". С коррупцией и со всем остальным.
Вы говорите об изменении системы. Это, конечно, нужно.
Но это можно сделать 2 путями - постепенное демократическое развитие (очень медленно и долго, как бы не десятилетия). Либо быстро, но для этого нужна диктатура. Хотя бы ограниченная.
В условиях войны всё это, по-моему, малореально.
На диктатуру у нас, во-первых, не согласятся, а, во-вторых, на это не хватит сил у власти. Наша армия на это тоже, как видно, не способна. Разве что, на сзч.
Но какие-то параметры системы изменить можно и нужно. Для этого надо определить первоочередные задачи, которые надо решить, действительно, срочно. На мой взгляд, самое срочное это упорядочить мобилизацию. Задача непростая, но всё же решаемая. И не "экономической мобилизацией". При всех "достоинствах" этой системы, главное (и, наверное, единственное) из которых экономический эффект, она не годится по морально-политическим соображениям. Для людей это будет явно выглядеть как "война бедных в защиту богатых". Сильно сомневаюсь, что это вдохновит народ на борьбу.
Первое, что нужно обеспечить это принцип "все так все".
Тут уже говорили о примере Израиля, где воюют и дети высокопоставленных чиновников. И среди них есть погибшие.
Как это сделать? Можно по-разному. Хотя бы лотереей.
Второе. Рассчитать, какое количество призывников нужно, чтобы менять солдат через полгода (или год?). И планировать призыв, исходя из этого. Для того, чтобы оценить реальность этого, надо знать результаты обновления данных (уже писал - сколько всего обновили, сколько из них негодных, сколько забронированных).
Может оказаться. что это невозможно. Тогда надо открыто заявить об этом и объяснить людям. Молчание - худший вариант.
Нереальные варианты (типа заградотрядов) не рассматриваю.
Но очень боюсь, что мобресурс у нас значительно меньше, чем тут называлось (порядка 10 млн.)

Мне тут некоторые приписывают желание восстановить СССР. Но я реалист и фантазиями не страдаю. Это сегодня невозможно. По многим причинам. Поэтому нечего думать о том, что невозможно. И желать тоже не за чем и глупо.
Сотрудничество с РФ при тех изменениях, о которых Вы писали (точнее, в Вашей цитате) было бы вполне возможно. В конце концов, мы стремимся в ЕС как в более прогрессивный союз. Если бы РФ осуществила те преобразования, о которых говорится в цитате, она бы тоже стала "прогрессивной цивилизацией".
Хочу заметить, что когда у нас говорят о потере независимости, не надо забывать, что в ЕС нам тоже придётся поступиться частью суверенитета. И с развитием ЕС эти уступки будут только расти. А вообще, я не уверен, что если бы нам предложили лишиться суверенитета в пользу того, чтобы стать 51-м штатом США, то это вызвало бы очень сильные протесты. :)
Так что вопрос не в потере независимости, а с кем её терять.
К сожалению, я не вижу реальных возможностей преобразования РФ в духе Вашей цитаты в обозримые сроки. Это возможно, но потребует очень много времени. Если и меньше, чем нам для изменения системы, то ненамного. Единственное преимущество РФ - значительно бОльшие финансовые ресурсы, но для изменения системы это не главное. Наоборот, может даже мешать.
К сожалению, ни в ЕС, ни в НАТО нас явно не торопятся принимать.

Перечитал написанное. Похоже всё это тоже из области фантазий.
Запад явно не торопится раскрывать нам горячие объятия. В войне нас поддерживают, спасибо им за это. Но поддерживают весьма дозированно, так, чтобы мы не проиграли и могли продолжать войну. Чтобы РФ была занята в Украине.
РФ нам "объятия" открывает. Но это такие "объятия", которые задушат Украину. Во всех отношениях.

Продолжение войны - это продолжение разрушения Украины. Мы уже много потеряли в этой войне и ничего не приобрели. И продолжаем терять. В первую очередь людей - убитых, покалеченных и эмигрировавших. + разрушение экономики.
У нас не так много вариантов и хороших из них нет. Придётся выбирать лучшее из плохого, наименее плохое. Практически наверняка не приходится думать о границах 91 и вряд ли даже границах до 24.02.
И мне кажется, что это понимают уже и "на верху".
И разговоры о "планах победы" это просто красивая обёртка. А главная задача - обеспечить хоть сколько-нибудь приемлемые условия перемирия (мира?) и последующие хоть сколько-нибудь серьёзные гарантии.

Тем не менее мобилизация нужна и в этих условиях. Пока что не ни перемирия, ни гарантий. Война продолжается и затихать пока не собирается. Для того, чтобы обеспечить приемлемые условия перемирия надо, как минимум, сохранить сегодняшние условия на фронте, а лучше более выгодные.
Я не ура-патриот и, как и многие здесь, далеко не удовлетворён порядками в государстве. Но я прекрасно понимаю, что проигрыш в войне приведёт к значительному ухудшению условий. То, что мы имели перед войной, будет вспоминаться как "золотой век" (по меньшей мере, близко к тому).
Поэтому, хочешь-не хочешь, а мобилизацию проводить надо, поддерживать армию надо, и воевать надо. Как бы этого не хотелось. Просто нет другого выхода. При этом переговоры вести надо. И стараться их максимально ускорить.

P.s. Написал неожиданно много. По-видимому, достаточно сумбурно, но редактировать не буду. Пусть так остаётся.


У нас полстраны с`ипалось, "все так все" уже не получится.
механизм репатриации или хотя бы экономической мобилизации за рубежом - остуствует
механизм репрессий оставшихся родственников бегунцов - остуствует
перспектив при существующей соц-экономической можели, которые бы оправдали такую диспропорцию распеределения жертв и тягот войны - нет
интеллектуального потенциала который бы позволил построить такую соц-экономической модель - нет. Теоретически могут быть неуклюжие попытки через необольшевистский террор пожестче бурятского. Отвергнутые экономические мобилизанты ведь могут не только мануалы читать, а и Троцкого с ПолПотом.
Любого электорального халамидника повесят как подкулачника, не помогут рассказы что он бедный и против откупа от армии был.
Так что соглашайтесь на откуп, лучше убрать броню с соросят, шашлычников-инвалидов, багатодитных незламников, и договариваться с Европой о репатриации экономически неспроможных получателей помощи, и экономической мобилизации остальных. Они там хоть вкусили плоды евроинтеграции, которую выбороли на мою голову. Надо работать с незламностью безотвественных масс, а не провоцировать интеллектуалов экзистенциальными соблазнами
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 23 вер, 2024 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 00:30

Как отмечал Зеленский в интервью CNN, Украину необходимо усилить для улучшения позиций на возможных переговорах с РФ. "Дипломатические решения хороши, когда ты силен, иначе Путин (...) не будет заинтересован в том, чтобы остановить войну", - констатировал он. Зеленский сообщил, что речь в его "плане победы" идет о безопасности, о геополитическом месте Украины, об очень сильной военной поддержке, а также о решениях по экономической помощи.

https://www.dw.com/ru/rossia-otkazalas-ot-ucastia-v-sammite-mira-po-ukraine/a-70290722
По-моему, это свидетельствует о том, что "плане победы" это фактически "план мира/перемирия".
К сожалению, по этой же ссылке:
Россия не примет участия во втором саммите мира, который намерена провести Украина. Об этом в субботу, 21 сентября, заявила представительница МИД РФ Мария Захарова. "Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются", - приводится в сообщении ведомства ответ Захаровой СМИ. Она, помимо прочего, обвинила Украину и мировое сообщество в намерении "предъявить России ультиматум о капитуляции".

Посмотрим, как оно будет в жизни.
Китай отказался от участия в "саммите мира" из-за того. что а него не пригласили РФ.
Если на 2-й саммит пригласят, а РФ откажется, интересно будет посмотреть на реакцию Китая.
ЛАД
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