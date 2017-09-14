МЗС Швеції лукавить. Тому що МО Швеції заявляє інше: *За словами Йонсона, країни, які входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою системи Gripen. «Інші країни коаліції наполегливо просили нас почекати із системою Gripen», - сказав міністр оборони Пал Йонсон в інтерв'ю шведському агентству TT, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва. Про які саме країни йдеться, він не уточнив.
План перемоги України розрахований на те, що президент США Джо Байден підтримає його. Припущення, що очільник Білого дому не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою", оскільки це означатиме довгу і виснажливу війну.
"ето всьо байден"...
А вы считаете, что без помощи Запада и, в частности, США мы смогли бы воевать 2,5 года?
ЛАД написав:всё это у нас тоже говорится. Почти теми же словами.
Ким? Опозицією та бутусовими. В них же самі провладні це піднімають. Предвыборные баталии помните? Да и сейчас периодически вспоминают о борьбе с коррупцией. Хотелось бы немного развить тему, но уже поздно. Может, завтра. Продолжу тему. Говорят о борьбе с коррупцией у нас много все. И даже якобы борются. И даже создали кучу органов "по борьбе". С коррупцией и со всем остальным. Вы говорите об изменении системы. Это, конечно, нужно. Но это можно сделать 2 путями - постепенное демократическое развитие (очень медленно и долго, как бы не десятилетия). Либо быстро, но для этого нужна диктатура. Хотя бы ограниченная. В условиях войны всё это, по-моему, малореально. На диктатуру у нас, во-первых, не согласятся, а, во-вторых, на это не хватит сил у власти. Наша армия на это тоже, как видно, не способна. Разве что, на сзч. Но какие-то параметры системы изменить можно и нужно. Для этого надо определить первоочередные задачи, которые надо решить, действительно, срочно. На мой взгляд, самое срочное это упорядочить мобилизацию. Задача непростая, но всё же решаемая. И не "экономической мобилизацией". При всех "достоинствах" этой системы, главное (и, наверное, единственное) из которых экономический эффект, она не годится по морально-политическим соображениям. Для людей это будет явно выглядеть как "война бедных в защиту богатых". Сильно сомневаюсь, что это вдохновит народ на борьбу. Первое, что нужно обеспечить это принцип "все так все". Тут уже говорили о примере Израиля, где воюют и дети высокопоставленных чиновников. И среди них есть погибшие. Как это сделать? Можно по-разному. Хотя бы лотереей. Второе. Рассчитать, какое количество призывников нужно, чтобы менять солдат через полгода (или год?). И планировать призыв, исходя из этого. Для того, чтобы оценить реальность этого, надо знать результаты обновления данных (уже писал - сколько всего обновили, сколько из них негодных, сколько забронированных). Может оказаться. что это невозможно. Тогда надо открыто заявить об этом и объяснить людям. Молчание - худший вариант. Нереальные варианты (типа заградотрядов) не рассматриваю. Но очень боюсь, что мобресурс у нас значительно меньше, чем тут называлось (порядка 10 млн.)
Мне тут некоторые приписывают желание восстановить СССР. Но я реалист и фантазиями не страдаю. Это сегодня невозможно. По многим причинам. Поэтому нечего думать о том, что невозможно. И желать тоже не за чем и глупо. Сотрудничество с РФ при тех изменениях, о которых Вы писали (точнее, в Вашей цитате) было бы вполне возможно. В конце концов, мы стремимся в ЕС как в более прогрессивный союз. Если бы РФ осуществила те преобразования, о которых говорится в цитате, она бы тоже стала "прогрессивной цивилизацией". Хочу заметить, что когда у нас говорят о потере независимости, не надо забывать, что в ЕС нам тоже придётся поступиться частью суверенитета. И с развитием ЕС эти уступки будут только расти. А вообще, я не уверен, что если бы нам предложили лишиться суверенитета в пользу того, чтобы стать 51-м штатом США, то это вызвало бы очень сильные протесты. Так что вопрос не в потере независимости, а с кем её терять. К сожалению, я не вижу реальных возможностей преобразования РФ в духе Вашей цитаты в обозримые сроки. Это возможно, но потребует очень много времени. Если и меньше, чем нам для изменения системы, то ненамного. Единственное преимущество РФ - значительно бОльшие финансовые ресурсы, но для изменения системы это не главное. Наоборот, может даже мешать. К сожалению, ни в ЕС, ни в НАТО нас явно не торопятся принимать.
Перечитал написанное. Похоже всё это тоже из области фантазий. Запад явно не торопится раскрывать нам горячие объятия. В войне нас поддерживают, спасибо им за это. Но поддерживают весьма дозированно, так, чтобы мы не проиграли и могли продолжать войну. Чтобы РФ была занята в Украине. РФ нам "объятия" открывает. Но это такие "объятия", которые задушат Украину. Во всех отношениях.
Продолжение войны - это продолжение разрушения Украины. Мы уже много потеряли в этой войне и ничего не приобрели. И продолжаем терять. В первую очередь людей - убитых, покалеченных и эмигрировавших. + разрушение экономики. У нас не так много вариантов и хороших из них нет. Придётся выбирать лучшее из плохого, наименее плохое. Практически наверняка не приходится думать о границах 91 и вряд ли даже границах до 24.02. И мне кажется, что это понимают уже и "на верху". И разговоры о "планах победы" это просто красивая обёртка. А главная задача - обеспечить хоть сколько-нибудь приемлемые условия перемирия (мира?) и последующие хоть сколько-нибудь серьёзные гарантии.
Тем не менее мобилизация нужна и в этих условиях. Пока что не ни перемирия, ни гарантий. Война продолжается и затихать пока не собирается. Для того, чтобы обеспечить приемлемые условия перемирия надо, как минимум, сохранить сегодняшние условия на фронте, а лучше более выгодные. Я не ура-патриот и, как и многие здесь, далеко не удовлетворён порядками в государстве. Но я прекрасно понимаю, что проигрыш в войне приведёт к значительному ухудшению условий. То, что мы имели перед войной, будет вспоминаться как "золотой век" (по меньшей мере, близко к тому). Поэтому, хочешь-не хочешь, а мобилизацию проводить надо, поддерживать армию надо, и воевать надо. Как бы этого не хотелось. Просто нет другого выхода. При этом переговоры вести надо. И стараться их максимально ускорить.
P.s. Написал неожиданно много. По-видимому, достаточно сумбурно, но редактировать не буду. Пусть так остаётся.
У нас полстраны с`ипалось, "все так все" уже не получится. механизм репатриации или хотя бы экономической мобилизации за рубежом - остуствует механизм репрессий оставшихся родственников бегунцов - остуствует перспектив при существующей соц-экономической можели, которые бы оправдали такую диспропорцию распеределения жертв и тягот войны - нет интеллектуального потенциала который бы позволил построить такую соц-экономической модель - нет. Теоретически могут быть неуклюжие попытки через необольшевистский террор пожестче бурятского. Отвергнутые экономические мобилизанты ведь могут не только мануалы читать, а и Троцкого с ПолПотом. Любого электорального халамидника повесят как подкулачника, не помогут рассказы что он бедный и против откупа от армии был. Так что соглашайтесь на откуп, лучше убрать броню с соросят, шашлычников-инвалидов, багатодитных незламников, и договариваться с Европой о репатриации экономически неспроможных получателей помощи, и экономической мобилизации остальных. Они там хоть вкусили плоды евроинтеграции, которую выбороли на мою голову. Надо работать с незламностью безотвественных масс, а не провоцировать интеллектуалов экзистенциальными соблазнами
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 23 вер, 2024 00:43, всього редагувалось 1 раз.
Как отмечал Зеленский в интервью CNN, Украину необходимо усилить для улучшения позиций на возможных переговорах с РФ. "Дипломатические решения хороши, когда ты силен, иначе Путин (...) не будет заинтересован в том, чтобы остановить войну", - констатировал он. Зеленский сообщил, что речь в его "плане победы" идет о безопасности, о геополитическом месте Украины, об очень сильной военной поддержке, а также о решениях по экономической помощи.
Россия не примет участия во втором саммите мира, который намерена провести Украина. Об этом в субботу, 21 сентября, заявила представительница МИД РФ Мария Захарова. "Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются", - приводится в сообщении ведомства ответ Захаровой СМИ. Она, помимо прочего, обвинила Украину и мировое сообщество в намерении "предъявить России ультиматум о капитуляции".
Посмотрим, как оно будет в жизни. Китай отказался от участия в "саммите мира" из-за того, что на него не пригласили РФ. Если на 2-й саммит пригласят, а РФ откажется, интересно будет посмотреть на реакцию Китая.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 вер, 2024 01:19, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:................ У нас полстраны с`ипалось, "все так все" уже не получится. механизм репатриации или хотя бы экономической мобилизации за рубежом - остуствует механизм репрессий оставшихся родственников бегунцов - остуствует
Не преувеличивайте, всё же далеко не полстраны. Если говорить о мужчинах, то в Европе их примерно тысяч 800-900. Причём, насколько понимаю, это всех возрастов, возможно, кроме детей, но не уверен. И не знаю, до какого возраста в европейской статистике беженцев люди считаются детьми. Но точно, что среди беженцев всё же очень много 60+. Т.е. 18-60 заметно меньше 800 тыс. Трудно сказать насколько. Возможно, 200-400 тыс. Хотя это всё-таки приличная цифра. Вернуть их практически нереально. Силовые методы к родственникам вызовут слишком резкую реакцию на Западе (об аморальности говорить не буду).
перспектив при существующей соц-экономической можели, которые бы оправдали такую диспропорцию распеределения жертв и тягот войны - нет интеллектуального потенциала который бы позволил построить такую соц-экономической модель - нет. Теоретически могут быть неуклюжие попытки через необольшевистский террор пожестче бурятского. Отвергнутые экономические мобилизанты ведь могут не только мануалы читать, а и Троцкого с ПолПотом. Любого электорального халамидника повесят как подкулачника, не помогут рассказы что он бедный и против откупа от армии был. Так что соглашайтесь на откуп, лучше убрать броню с соросят, шашлычников-инвалидов, багатодитных незламников, и договариваться с Европой о репатриации экономически неспроможных получателей помощи, и экономической мобилизации остальных. Они там хоть вкусили плоды евроинтеграции, которую выбороли на мою голову. Надо работать с незламностью безотвественных масс, а не провоцировать интеллектуалов экзистенциальными соблазнами
Договориться с Европой о каких-то мерах (любых) по отношению к беженцам практически нереально. Максимум - выплата каких-то сумм тем, кто решит вернуться - экономическое стимулирование. Рассуждение об откупе и эконом. бронировании, простите, не понял. Если не лень, разъясните, пожалуйста.
ЛАД написав:Договориться с Европой о каких-то мерах (любых) по отношению к беженцам практически нереально. Максимум - выплата каких-то сумм тем, кто решит вернуться - экономическое стимулирование. Рассуждение об откупе и эконом. бронировании, простите, не понял. Если не лень, разъясните, пожалуйста.
Так вы людям в армии примените такой же уговваривательный подход как и к бегунцам - предложите им квартиры, земельные наделы, долю в энергетике,недрах, долю в управление государством . Иначе - "диспропорция в тяготах и жертвах войны", череватая социальными эксцессами, о чем я написал. Что непонятного по экономическому бронированию\мобилизации? Это ниболее щадящий и неопасный способ мобилизации думающих (читай неверящих и неверивших в сказки про 91, "план маршалла","покарання агресора") людей. Не надо с такими шутить, они коммунистическую фразеологию и терростические методы управления государственніми процессами освоят в 10 раз быстрее нынешних показных нытиков про "багаті хотять відкупитися"
Что значат "аморально" по отношению к родственникам бегунцов ? А над оставшимися людьми издеваться морально ?? Бусификациями, отменой электоральных процедур и свободы перемещения? После 10 лет самопровозшлашеной "гидности"? В Европе порядка десятка млн украинцев, не важно мужчины\женщины. БОльшнинство из них активно влияли на политику, потом им почему-то дали уехать , усилив экономическую и военную нагрузку на оставшихся. Так дело точно не пойдет/
ЛАД написав:Договориться с Европой о каких-то мерах (любых) по отношению к беженцам практически нереально. Максимум - выплата каких-то сумм тем, кто решит вернуться - экономическое стимулирование. Рассуждение об откупе и эконом. бронировании, простите, не понял. Если не лень, разъясните, пожалуйста.
Так вы людям в армии примените такой же уговваривательный подход как и к бегунцам - предложите им квартиры, земельные наделы, долю в энергетике,недрах, долю в управление государством . Иначе - "диспропорция в тяготах и жертвах войны", череватая социальными эксцессами, о чем я написал.
Это как раз понятно. Но квартиры (или деньги) это возможно. если деньги есть. А "долю в энергетике,недрах, долю в управление государством" думаю, закончится так же, как ваучерная приватизация в 90-х - пшиком. И люди это поймут.
Что непонятного по экономическому бронированию\мобилизации? Это ниболее щадящий и неопасный способ мобилизации думающих (читай неверящих и неверивших в сказки про 91, "план маршалла","покарання агресора") людей. Не надо с такими шутить, они коммунистическую фразеологию и терростические методы управления государственніми процессами освоят в 10 раз быстрее нынешних показных нытиков про "багаті хотять відкупитися"
Т.е. это способ НЕ мобилизации для этих людей. Но я писал и о реакции бедных, у которых на экономическое бронирование денег нет и не будет. То, что это получится война бедных в защиту богатых они поймут очень быстро. Да и сейчас уже говорят об этом. Но сейчас это не вина государства, а вина "отдельных нечестных" глав ТЦК и врачей ВЛК, а при введении "экономического бронирования" это явно будет государственная политика. Т.е. будет понятно, что уничтожать надо не "отдельных нечестных" людей, а такое государство. И тогда эти воюющие бедные если не сами освоят "коммунистическую фразеологию и терростические методы", так быстро найдутся люди, которые им помогут. А таких "бедных" значительно больше. И тогда мало не покажется.
ЛАД написав:Т.е. это способ НЕ мобилизации для этих людей. Но я писал и о реакции бедных, у которых на экономическое бронирование денег нет и не будет. То, что это получится война бедных в защиту богатых они поймут очень быстро. Да и сейчас уже говорят об этом. Но сейчас это не вина государства, а вина "отдельных нечестных" глав ТЦК и врачей ВЛК, а при введении "экономического бронирования" это явно будет государственная политика. Т.е. будет понятно, что уничтожать надо не "отдельных нечестных" людей, а такое государство. И тогда эти воюющие бедные если не сами освоят "коммунистическую фразеологию и терростические методы", так быстро найдутся люди, которые им помогут. А таких "бедных" значительно больше. И тогда мало не покажется.
Вы заработайте сначала штуку баксов, (если рядовой, а если офицер то все 2) а потом отдайте ее на армию каждый месяц, посмотрим какая это "немобилизация" и как долго вы будете требовать "до перемоги над агресором".
И бедные, которых науськивают мажоры гончаренко-разумков, и бедные которых может науськивать бывший средний класс, это совсем разные по степени озверелости бедные ))) уж вторые будут поубедительней
fox767676 написав:.............. Что значат "аморально" по отношению к родственникам бегунцов ?
Аморальность в том, что это фактически система заложников. которую сегодня осуждают все, а используют только террористы. Если, условно, ваш брат (сын, отец, ...) бегунец, вы должны за него отвечать? Должны были следить за ним, чтобы не сбежал? Даже при Сталине сыновей "врагов народа" не сажали только за то, что сын.
А над оставшимися людьми издеваться морально ?? Бусификациями, отменой электоральных процедур и свободы перемещения? После 10 лет самопровозшлашеной "гидности"?
О "гидности" говорить не буду. Об "электоральных процедурах" я уже высказывался - считаю, что в условиях войны провести демократические выборы невозможно и нерационально. О бусификации здесь уже много написано. М да это аморально и, главное, незаконно. Но, опять же, уже задавал вопрос - как провести массовую мобилизацию быстро и эффективно (а это необходимо)? Никто не ответил. Может быть, вы знаете? "Свобода перемещения" - то же самое. Вы, вроде, осуждаете "бегунцов". Но если бы не ограничили "свободу перемещения" их было бы значительно больше. Вероятно, на порядок.
В Европе порядка десятка млн украинцев, не важно мужчины\женщины. БОльшнинство из них активно влияли на политику, потом им почему-то дали уехать , усилив экономическую и военную нагрузку на оставшихся. Так дело точно не пойдет/
Т.е. вы осуждаете уже и женщин-"бегунцов". Военную нагрузку женщины точно не увеличивают, т.к. призыву они всё равно по закону не подлежат. Экономическую тоже - у нас сегодня даже при массах выехавших высокая безработица. Если бы они остались, то просто безработица была бы ещё выше.
fox767676 написав:........... Вы заработайте сначала штуку баксов, (если рядовой, а если офицер то все 2) а потом отдайте ее на армию каждый месяц, посмотрим какая это "немобилизация" и как долго вы будете требовать "до перемоги над агресором".
Вы как-то сложно излагаете. При чём тут офицер или рядовой к экономической мобилизации? Или вы имеете ввиду, что рядовой и офицер будут платить по-разному при экономическом бронировании? Но в любом случае платить будут именно за НЕ мобилизацию. А "до перемоги над агресором" мобилизованный на 0 перестанет требовать ещё быстрее. Такие требования легко высказывать, сидя на диване вдалеке от линии фронта.
И бедные, которых науськивают мажоры гончаренко-разумков, и бедные которых может науськивать бывший средний класс, это совсем разные по степени озверелости бедные ))) уж вторые будут поубедительней
Не переживайте, найдутся и поубедительнее. В конце концов, росс. социал-демократы (и большевики, и меньшевики), да и все остальные эсеры и пр. были не из бедноты, а из среднего класса или даже выше.