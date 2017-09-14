ЛАД написав:

всё это у нас тоже говорится. Почти теми же словами.Ким? Опозицією та бутусовими.В них же самі провладні це піднімають.Предвыборные баталии помните?Да и сейчас периодически вспоминают о борьбе с коррупцией.Хотелось бы немного развить тему, но уже поздно.Может, завтра.Продолжу тему.Говорят о борьбе с коррупцией у нас много все. И даже якобы борются. И даже создали кучу органов "по борьбе". С коррупцией и со всем остальным.Вы говорите об изменении системы. Это, конечно, нужно.Но это можно сделать 2 путями - постепенное демократическое развитие (очень медленно и долго, как бы не десятилетия). Либо быстро, но для этого нужна диктатура. Хотя бы ограниченная.В условиях войны всё это, по-моему, малореально.На диктатуру у нас, во-первых, не согласятся, а, во-вторых, на это не хватит сил у власти. Наша армия на это тоже, как видно, не способна. Разве что, на сзч.Но какие-то параметры системы изменить можно и нужно. Для этого надо определить первоочередные задачи, которые надо решить, действительно, срочно. На мой взгляд, самое срочное это упорядочить мобилизацию. Задача непростая, но всё же решаемая. И не "экономической мобилизацией". При всех "достоинствах" этой системы, главное (и, наверное, единственное) из которых экономический эффект, она не годится по морально-политическим соображениям. Для людей это будет явно выглядеть как "война бедных в защиту богатых". Сильно сомневаюсь, что это вдохновит народ на борьбу.Первое, что нужно обеспечить это принцип "все так все".Тут уже говорили о примере Израиля, где воюют и дети высокопоставленных чиновников. И среди них есть погибшие.Как это сделать? Можно по-разному. Хотя бы лотереей.Второе. Рассчитать, какое количество призывников нужно, чтобы менять солдат через полгода (или год?). И планировать призыв, исходя из этого. Для того, чтобы оценить реальность этого, надо знать результаты обновления данных (уже писал - сколько всего обновили, сколько из них негодных, сколько забронированных).Может оказаться. что это невозможно. Тогда надо открыто заявить об этом и объяснить людям. Молчание - худший вариант.Нереальные варианты (типа заградотрядов) не рассматриваю.Но очень боюсь, что мобресурс у нас значительно меньше, чем тут называлось (порядка 10 млн.)Мне тут некоторые приписывают желание восстановить СССР. Но я реалист и фантазиями не страдаю. Это сегодня невозможно. По многим причинам. Поэтому нечего думать о том, что невозможно. И желать тоже не за чем и глупо.с РФ при тех изменениях, о которых Вы писали (точнее, в Вашей цитате) было бы вполне возможно. В конце концов, мы стремимся в ЕС как в более прогрессивный союз. Если бы РФ осуществила те преобразования, о которых говорится в цитате, она бы тоже стала "прогрессивной цивилизацией".Хочу заметить, что когда у нас говорят о потере независимости, не надо забывать, что в ЕС нам тоже придётся поступиться частью суверенитета. И с развитием ЕС эти уступки будут только расти. А вообще, я не уверен, что если бы нам предложили лишиться суверенитета в пользу того, чтобы стать 51-м штатом США, то это вызвало бы очень сильные протесты.Так что вопрос не в потере независимости, а сеё терять.К сожалению, я не вижу реальных возможностей преобразования РФ в духе Вашей цитаты в обозримые сроки. Это возможно, но потребует очень много времени. Если и меньше, чем нам для изменения системы, то ненамного. Единственное преимущество РФ - значительно бОльшие финансовые ресурсы, но для изменения системы это не главное. Наоборот, может даже мешать.К сожалению, ни в ЕС, ни в НАТО нас явно не торопятся принимать.Перечитал написанное. Похоже всё это тоже из области фантазий.Запад явно не торопится раскрывать нам горячие объятия. В войне нас поддерживают, спасибо им за это. Но поддерживают весьма дозированно, так, чтобы мы не проиграли и могли продолжать войну. Чтобы РФ была занята в Украине.РФ нам "объятия" открывает. Но это такие "объятия", которые задушат Украину. Во всех отношениях.Продолжение войны - это продолжение разрушения Украины. Мы уже много потеряли в этой войне и ничего не приобрели. И продолжаем терять. В первую очередь людей - убитых, покалеченных и эмигрировавших. + разрушение экономики.У нас не так много вариантов и хороших из них нет. Придётся выбирать лучшее из плохого, наименее плохое. Практически наверняка не приходится думать о границах 91 и вряд ли даже границах до 24.02.И мне кажется, что это понимают уже и "на верху".И разговоры о "планах победы" это просто красивая обёртка. А главная задача - обеспечить хоть сколько-нибудь приемлемые условия перемирия (мира?) и последующие хоть сколько-нибудь серьёзные гарантии.Тем не менее мобилизация нужна и в этих условиях. Пока что не ни перемирия, ни гарантий. Война продолжается и затихать пока не собирается. Для того, чтобы обеспечить приемлемые условия перемирия надо, как минимум, сохранить сегодняшние условия на фронте, а лучше более выгодные.Я не ура-патриот и, как и многие здесь, далеко не удовлетворён порядками в государстве. Но я прекрасно понимаю, что проигрыш в войне приведёт к значительному ухудшению условий. То, что мы имели перед войной, будет вспоминаться как "золотой век" (по меньшей мере, близко к тому).Поэтому, хочешь-не хочешь, а мобилизацию проводить, поддерживать армию, и воевать. Как бы этого не хотелось. Просто нет другого выхода. При этом переговоры вести. И стараться их максимально ускорить.P.s. Написал неожиданно много. По-видимому, достаточно сумбурно, но редактировать не буду. Пусть так остаётся.