Додано: Пон 23 вер, 2024 02:27

fox767676 написав: ..............

Что значат "аморально" по отношению к родственникам бегунцов ? ..............Что значат "аморально" по отношению к родственникам бегунцов ?

А над оставшимися людьми издеваться морально ?? Бусификациями, отменой электоральных процедур и свободы перемещения? После 10 лет самопровозшлашеной "гидности"?

В Европе порядка десятка млн украинцев, не важно мужчины\женщины.

БОльшнинство из них активно влияли на политику, потом им почему-то дали уехать , усилив экономическую и военную нагрузку на оставшихся. Так дело точно не пойдет/

Аморальность в том, что это фактически система заложников. которую сегодня осуждают все, а используют только террористы.Если, условно, ваш брат (сын, отец, ...) бегунец, вы должны за него отвечать? Должны были следить за ним, чтобы не сбежал? Даже при Сталине сыновей "врагов народа" не сажали только за то, что сын.О "гидности" говорить не буду.Об "электоральных процедурах" я уже высказывался - считаю, что в условиях войны провести демократические выборы невозможно и нерационально.О бусификации здесь уже много написано. М да это аморально и, главное, незаконно. Но, опять же, уже задавал вопрос - как провести массовую мобилизацию быстро и эффективно (а это необходимо)? Никто не ответил. Может быть, вы знаете?"Свобода перемещения" - то же самое. Вы, вроде, осуждаете "бегунцов". Но если бы не ограничили "свободу перемещения" их было бы значительно больше. Вероятно, на порядок.Т.е. вы осуждаете уже и женщин-"бегунцов".Военную нагрузку женщины точно не увеличивают, т.к. призыву они всё равно по закону не подлежат.Экономическую тоже - у нас сегодня даже при массах выехавших высокая безработица. Если бы они остались, то просто безработица была бы ещё выше.