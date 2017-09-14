А вы считаете, что без помощи Запада и, в частности, США мы смогли бы воевать 2,5 года?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 00:11
А вы считаете, что без помощи Запада и, в частности, США мы смогли бы воевать 2,5 года?
Додано: Пон 23 вер, 2024 00:30
По-моему, это свидетельствует о том, что "план победы" это фактически "план мира/перемирия".
К сожалению, по этой же ссылке:
Посмотрим, как оно будет в жизни.
Китай отказался от участия в "саммите мира" из-за того, что на него не пригласили РФ.
Если на 2-й саммит пригласят, а РФ откажется, интересно будет посмотреть на реакцию Китая.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 вер, 2024 01:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 вер, 2024 01:15
Не преувеличивайте, всё же далеко не полстраны.
Если говорить о мужчинах, то в Европе их примерно тысяч 800-900. Причём, насколько понимаю, это всех возрастов, возможно, кроме детей, но не уверен. И не знаю, до какого возраста в европейской статистике беженцев люди считаются детьми. Но точно, что среди беженцев всё же очень много 60+. Т.е. 18-60 заметно меньше 800 тыс. Трудно сказать насколько. Возможно, 200-400 тыс. Хотя это всё-таки приличная цифра.
Вернуть их практически нереально. Силовые методы к родственникам вызовут слишком резкую реакцию на Западе (об аморальности говорить не буду).
Договориться с Европой о каких-то мерах (любых) по отношению к беженцам практически нереально. Максимум - выплата каких-то сумм тем, кто решит вернуться - экономическое стимулирование.
Рассуждение об откупе и эконом. бронировании, простите, не понял.
Если не лень, разъясните, пожалуйста.
Додано: Пон 23 вер, 2024 01:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так вы людям в армии примените такой же уговваривательный подход как и к бегунцам - предложите им квартиры, земельные наделы, долю в энергетике,недрах, долю в управление государством . Иначе - "диспропорция в тяготах и жертвах войны", череватая социальными эксцессами, о чем я написал.
Что непонятного по экономическому бронированию\мобилизации? Это ниболее щадящий и неопасный способ мобилизации думающих (читай неверящих и неверивших в сказки про 91, "план маршалла","покарання агресора") людей. Не надо с такими шутить, они коммунистическую фразеологию и терростические методы управления государственніми процессами освоят в 10 раз быстрее нынешних показных нытиков про "багаті хотять відкупитися"
Что значат "аморально" по отношению к родственникам бегунцов ?
А над оставшимися людьми издеваться морально ?? Бусификациями, отменой электоральных процедур и свободы перемещения? После 10 лет самопровозшлашеной "гидности"?
В Европе порядка десятка млн украинцев, не важно мужчины\женщины.
БОльшнинство из них активно влияли на политику, потом им почему-то дали уехать , усилив экономическую и военную нагрузку на оставшихся. Так дело точно не пойдет/
Додано: Пон 23 вер, 2024 02:04
Это как раз понятно. Но квартиры (или деньги) это возможно. если деньги есть. А "долю в энергетике,недрах, долю в управление государством" думаю, закончится так же, как ваучерная приватизация в 90-х - пшиком. И люди это поймут.
Т.е. это способ НЕ мобилизации для этих людей. Но я писал и о реакции бедных, у которых на экономическое бронирование денег нет и не будет. То, что это получится война бедных в защиту богатых они поймут очень быстро. Да и сейчас уже говорят об этом. Но сейчас это не вина государства, а вина "отдельных нечестных" глав ТЦК и врачей ВЛК, а при введении "экономического бронирования" это явно будет государственная политика. Т.е. будет понятно, что уничтожать надо не "отдельных нечестных" людей, а такое государство. И тогда эти воюющие бедные если не сами освоят "коммунистическую фразеологию и терростические методы", так быстро найдутся люди, которые им помогут. А таких "бедных" значительно больше. И тогда мало не покажется.
Додано: Пон 23 вер, 2024 02:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы заработайте сначала штуку баксов, (если рядовой, а если офицер то все 2) а потом отдайте ее на армию каждый месяц, посмотрим какая это "немобилизация" и как долго вы будете требовать "до перемоги над агресором".
И бедные, которых науськивают мажоры гончаренко-разумков, и бедные которых может науськивать бывший средний класс, это совсем разные по степени озверелости бедные ))) уж вторые будут поубедительней
Додано: Пон 23 вер, 2024 02:27
Аморальность в том, что это фактически система заложников. которую сегодня осуждают все, а используют только террористы.
Если, условно, ваш брат (сын, отец, ...) бегунец, вы должны за него отвечать? Должны были следить за ним, чтобы не сбежал? Даже при Сталине сыновей "врагов народа" не сажали только за то, что сын.
О "гидности" говорить не буду.
Об "электоральных процедурах" я уже высказывался - считаю, что в условиях войны провести демократические выборы невозможно и нерационально.
О бусификации здесь уже много написано. М да это аморально и, главное, незаконно. Но, опять же, уже задавал вопрос - как провести массовую мобилизацию быстро и эффективно (а это необходимо)? Никто не ответил. Может быть, вы знаете?
"Свобода перемещения" - то же самое. Вы, вроде, осуждаете "бегунцов". Но если бы не ограничили "свободу перемещения" их было бы значительно больше. Вероятно, на порядок.
Т.е. вы осуждаете уже и женщин-"бегунцов".
Военную нагрузку женщины точно не увеличивают, т.к. призыву они всё равно по закону не подлежат.
Экономическую тоже - у нас сегодня даже при массах выехавших высокая безработица. Если бы они остались, то просто безработица была бы ещё выше.
Додано: Пон 23 вер, 2024 02:39
Вы как-то сложно излагаете. При чём тут офицер или рядовой к экономической мобилизации?
Или вы имеете ввиду, что рядовой и офицер будут платить по-разному при экономическом бронировании?
Но в любом случае платить будут именно за НЕ мобилизацию.
А "до перемоги над агресором" мобилизованный на 0 перестанет требовать ещё быстрее.
Такие требования легко высказывать, сидя на диване вдалеке от линии фронта.
Не переживайте, найдутся и поубедительнее. В конце концов, росс. социал-демократы (и большевики, и меньшевики), да и все остальные эсеры и пр. были не из бедноты, а из среднего класса или даже выше.
Додано: Пон 23 вер, 2024 08:43
"Не преувеличивайте, не пол страны "
Треть уже выехала. Все говорят о демографической катастрофе.
А ничего что мы на первом месте по смертности в мире и на последнем по рождаемости?
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:07
Б-н 47-ї бригади.
Практично копія комбата К-2 Вереса... Тільки без матюків та сміхуочків.
Елітні батальйони з толковими комбатами. Організація, як гра оркестру.
(Хоча промайнула фраза -- що на нулях здебільшого свіжемобілізовані.. Яких не показали).
Про Авдіївку - комбат відмовився говорити причини втрати; сержант запевняв, що її можна було ще тримати роками. Коксохім був відмінно укріплений.
Комбат в кінці зазначив ключове -- суспільство повинно визначитися.
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