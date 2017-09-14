За словами Зеленського, план перемоги – це план зміцнення України: «Це не фантазія і не наукова фантастика, і, що важливо, він не вимагає від росіян співпраці для досягнення успіху. Скоріше, в плані прописано, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія – це бажання обох сторін, то, перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить лише від нас і від наших партнерів». «Це жахлива думка. Це означало б, що Байден не хоче закінчити війну у спосіб, який позбавляє Росію перемоги. І ми б отримали дуже довгу війну – неможливу, виснажливу ситуацію, яка призведе до загибелі величезної кількості людей», – сказав президент. https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 29893.html
ЛАД написав:Договориться с Европой о каких-то мерах (любых) по отношению к беженцам практически нереально. Максимум - выплата каких-то сумм тем, кто решит вернуться - экономическое стимулирование. Рассуждение об откупе и эконом. бронировании, простите, не понял. Если не лень, разъясните, пожалуйста.
Так вы людям в армии примените такой же уговваривательный подход как и к бегунцам - предложите им квартиры, земельные наделы, долю в энергетике,недрах, долю в управление государством . Иначе - "диспропорция в тяготах и жертвах войны", череватая социальными эксцессами, о чем я написал.
Это как раз понятно. Но квартиры (или деньги) это возможно. если деньги есть. А "долю в энергетике,недрах, долю в управление государством" думаю, закончится так же, как ваучерная приватизация в 90-х - пшиком. И люди это поймут.
Что непонятного по экономическому бронированию\мобилизации? Это ниболее щадящий и неопасный способ мобилизации думающих (читай неверящих и неверивших в сказки про 91, "план маршалла","покарання агресора") людей. Не надо с такими шутить, они коммунистическую фразеологию и терростические методы управления государственніми процессами освоят в 10 раз быстрее нынешних показных нытиков про "багаті хотять відкупитися"
Т.е. это способ НЕ мобилизации для этих людей. Но я писал и о реакции бедных, у которых на экономическое бронирование денег нет и не будет. То, что это получится война бедных в защиту богатых они поймут очень быстро. Да и сейчас уже говорят об этом. Но сейчас это не вина государства, а вина "отдельных нечестных" глав ТЦК и врачей ВЛК, а при введении "экономического бронирования" это явно будет государственная политика. Т.е. будет понятно, что уничтожать надо не "отдельных нечестных" людей, а такое государство. И тогда эти воюющие бедные если не сами освоят "коммунистическую фразеологию и терростические методы", так быстро найдутся люди, которые им помогут. А таких "бедных" значительно больше. И тогда мало не покажется.
«Головокруже́ние от успе́хов. К вопро́сам колхо́зного движе́ния» — статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина в газете «Правда» в № 60 от 2 марта 1930 года, смягчившая меры проведения коллективизации сельского хозяйства в СССР при исполнении постановления ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» от 5 января 1930 года с программой форсированной коллективизации и ликвидации кулачества как класса[1].
В статье предлагалось устранить «перегибы на местах», которые объявлялись плодом самодеятельности излишне ретивых исполнителей, трактовавших таким образом «генеральную линию партии» на сплошную коллективизацию.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 вер, 2024 09:26, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич написав:План Перемоги от ЗЕ. он его везёт в США или он за ним едит?
В принципі, нема різниці. Головне чи буде да, чи ні. Або і овсі звичайне -- на словах да, а реалізація ні.
Імхо. Незрозуміло одне -- якщо *да*, то чому лаври винахідника Перемоги віддають Зе??? Якщо *ні*, то навіщо тоді ця клоунада -- отже суть плану зрозуміла всім і партнери можуть непублічно відмовити нам, ніж опинитися в незручному становищі?
Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово). Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.
Игорь Алексеевич написав:План Перемоги от ЗЕ. он его везёт в США или он за ним едит?
В принципі, нема різниці. Головне чи буде да, чи ні. Або і овсі звичайне -- на словах да, а реалізація ні.
Імхо. Незрозуміло одне -- якщо *да*, то чому лаври віддають Зе??? Якщо *ні*, то навіщо тоді ця клоунада -- отже суть плану зрозуміла всім і партнери можуть непублічно відмовити нам, ніж опинитися в незручному становищі?
Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово). Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.
Премії міру від сторони сили добра як мєчєному за розвал імперії зла не намічається до виборів.
Игорь Алексеевич написав:План Перемоги от ЗЕ. он его везёт в США или он за ним едит?
В принципі, нема різниці. Головне чи буде да, чи ні. Або і овсі звичайне -- на словах да, а реалізація ні.
Імхо. Незрозуміло одне -- якщо *да*, то чому лаври винахідника Перемоги віддають Зе??? Якщо *ні*, то навіщо тоді ця клоунада -- отже суть плану зрозуміла всім і партнери можуть непублічно відмовити нам, ніж опинитися в незручному становищі?
Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово). Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.
Какой там план. Очередной развод для пересічних поднятия рейтинга. Контрнаступ, ф16, курская операция, теперь план. Завтра будет ещё что-то
flyman написав:Премії міру від сторони сили добра як мєчєному за розвал імперії зла не намічається до виборів.
Ну це ще - ? В сенсі премія миру за мир (а не розвал оркостану). Бо Арестович (у Шелеста) таку картину намалював... Картину світу. Що рівень нашої інформованості (знань) отут - да на десять порядків нижче бабок під під'їздом.
Бетон написав:🤬 росіяни просунулися біля 7 населених пунктів на Донеччині, — DeepState
"Ворог просунувся біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара, Пречистівки та в Торецьку", — йдеться в повідомленні.
"За Часовим Яром фортифікацій немає, Костянтинівка не підготовлена до оборони. Курахове також. Селидове всередині міста було абсолютно не готове до оборони, зараз гарячково намагаються щось зробити. За Вугледаром рубежів немає, а створений Сирським хаос у 72-й бригаді через зняття комбрига на піку наступу росіян і непріоритетне поповнення пріоритетного підрозділу робить тепер втрату Вугледара питанням часу"
"Єдине підсилення, яке відправляють на Донецьку і Харківську області, — це новостворені бригади "зомбі" з мобілізованих людей, які не брали участі в боях і тікають через страх та ненавченість. Переважно мобілізований офіцерський склад цих бригад ("піджаки") не проходив злагодження та не знає елементарних речей. Це продовжують робити замість того, щоб пріоритетно поповнювати бойові бригади", — написала депутатка.
flyman написав:Премії міру від сторони сили добра як мєчєному за розвал імперії зла не намічається до виборів.
Ну це ще - ? В сенсі премія миру за мир (а не розвал оркостану). Бо Арестович (у Шелеста) таку картину намалював... Картину світу. Що рівень нашої інформованості (знань) отут - да на десять порядків нижче бабок під під'їздом.
По легенді Байден мав би все умиротворити і з премією піти писати мемуари. В нас навіть бюджет був до кінця війни в серпні який внєзапно закінчився у вересні. Соупадєніє? Нє думаю.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 вер, 2024 09:46, всього редагувалось 1 раз.