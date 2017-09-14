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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99979998999910000>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:16

За словами Зеленського, план перемоги – це план зміцнення України: «Це не фантазія і не наукова фантастика, і, що важливо, він не вимагає від росіян співпраці для досягнення успіху. Скоріше, в плані прописано, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія – це бажання обох сторін, то, перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить лише від нас і від наших партнерів».
«Це жахлива думка. Це означало б, що Байден не хоче закінчити війну у спосіб, який позбавляє Росію перемоги. І ми б отримали дуже довгу війну – неможливу, виснажливу ситуацію, яка призведе до загибелі величезної кількості людей», – сказав президент.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 29893.html

Да прибуде з нами сила!
Від партнерів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:25

пєрєгіби на мєстах

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Договориться с Европой о каких-то мерах (любых) по отношению к беженцам практически нереально. Максимум - выплата каких-то сумм тем, кто решит вернуться - экономическое стимулирование.
Рассуждение об откупе и эконом. бронировании, простите, не понял.
Если не лень, разъясните, пожалуйста.


Так вы людям в армии примените такой же уговваривательный подход как и к бегунцам - предложите им квартиры, земельные наделы, долю в энергетике,недрах, долю в управление государством . Иначе - "диспропорция в тяготах и жертвах войны", череватая социальными эксцессами, о чем я написал.

Это как раз понятно. Но квартиры (или деньги) это возможно. если деньги есть. А "долю в энергетике,недрах, долю в управление государством" думаю, закончится так же, как ваучерная приватизация в 90-х - пшиком. И люди это поймут.

Что непонятного по экономическому бронированию\мобилизации? Это ниболее щадящий и неопасный способ мобилизации думающих (читай неверящих и неверивших в сказки про 91, "план маршалла","покарання агресора") людей. Не надо с такими шутить, они коммунистическую фразеологию и терростические методы управления государственніми процессами освоят в 10 раз быстрее нынешних показных нытиков про "багаті хотять відкупитися"

Т.е. это способ НЕ мобилизации для этих людей. Но я писал и о реакции бедных, у которых на экономическое бронирование денег нет и не будет. То, что это получится война бедных в защиту богатых они поймут очень быстро. Да и сейчас уже говорят об этом. Но сейчас это не вина государства, а вина "отдельных нечестных" глав ТЦК и врачей ВЛК, а при введении "экономического бронирования" это явно будет государственная политика. Т.е. будет понятно, что уничтожать надо не "отдельных нечестных" людей, а такое государство. И тогда эти воюющие бедные если не сами освоят "коммунистическую фразеологию и терростические методы", так быстро найдутся люди, которые им помогут. А таких "бедных" значительно больше. И тогда мало не покажется.

Сталіністкі наратіви

Вікі:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2

«Головокруже́ние от успе́хов. К вопро́сам колхо́зного движе́ния» — статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина в газете «Правда» в № 60 от 2 марта 1930 года, смягчившая меры проведения коллективизации сельского хозяйства в СССР при исполнении постановления ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» от 5 января 1930 года с программой форсированной коллективизации и ликвидации кулачества как класса[1].

В статье предлагалось устранить «перегибы на местах», которые объявлялись плодом самодеятельности излишне ретивых исполнителей, трактовавших таким образом «генеральную линию партии» на сплошную коллективизацию.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 вер, 2024 09:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:26

  Игорь Алексеевич написав:План Перемоги от ЗЕ.
он его везёт в США или он за ним едит?

В принципі, нема різниці.
Головне чи буде да, чи ні. Або і овсі звичайне -- на словах да, а реалізація ні.

Імхо. Незрозуміло одне -- якщо *да*, то чому лаври винахідника
Перемоги віддають Зе???
Якщо *ні*, то навіщо тоді ця клоунада -- отже суть плану зрозуміла всім і партнери можуть непублічно відмовити нам, ніж опинитися в незручному становищі?

Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово).
Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🤬 росіяни просунулися біля 7 населених пунктів на Донеччині, — DeepState

"Ворог просунувся біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара, Пречистівки та в Торецьку", — йдеться в повідомленні.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:31

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:План Перемоги от ЗЕ.
он его везёт в США или он за ним едит?

В принципі, нема різниці.
Головне чи буде да, чи ні. Або і овсі звичайне -- на словах да, а реалізація ні.

Імхо. Незрозуміло одне -- якщо *да*, то чому лаври віддають Зе???
Якщо *ні*, то навіщо тоді ця клоунада -- отже суть плану зрозуміла всім і партнери можуть непублічно відмовити нам, ніж опинитися в незручному становищі?

Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово).
Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.

Премії міру від сторони сили добра як мєчєному за розвал імперії зла не намічається до виборів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:34

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:План Перемоги от ЗЕ.
он его везёт в США или он за ним едит?

В принципі, нема різниці.
Головне чи буде да, чи ні. Або і овсі звичайне -- на словах да, а реалізація ні.

Імхо. Незрозуміло одне -- якщо *да*, то чому лаври винахідника
Перемоги віддають Зе???
Якщо *ні*, то навіщо тоді ця клоунада -- отже суть плану зрозуміла всім і партнери можуть непублічно відмовити нам, ніж опинитися в незручному становищі?

Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово).
Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.

Какой там план.
Очередной развод для пересічних поднятия рейтинга.
Контрнаступ, ф16, курская операция, теперь план.
Завтра будет ещё что-то

А где введённые войска Франции

И так из года в год
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:35

  Бетон написав:
А где введённые войска Франции

писали ж, що трохи бачили колумбійців
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:36

  flyman написав:Премії міру від сторони сили добра як мєчєному за розвал імперії зла не намічається до виборів.

Ну це ще - ? В сенсі премія миру за мир (а не розвал оркостану).
Бо Арестович (у Шелеста) таку картину намалював...
Картину світу.
Що рівень нашої інформованості (знань) отут - да на десять порядків нижче бабок під під'їздом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:43

  Бетон написав:🤬 росіяни просунулися біля 7 населених пунктів на Донеччині, — DeepState

"Ворог просунувся біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара, Пречистівки та в Торецьку", — йдеться в повідомленні.




"За Часовим Яром фортифікацій немає, Костянтинівка не підготовлена до оборони. Курахове також. Селидове всередині міста було абсолютно не готове до оборони, зараз гарячково намагаються щось зробити. За Вугледаром рубежів немає, а створений Сирським хаос у 72-й бригаді через зняття комбрига на піку наступу росіян і непріоритетне поповнення пріоритетного підрозділу робить тепер втрату Вугледара питанням часу"

"Єдине підсилення, яке відправляють на Донецьку і Харківську області, — це новостворені бригади "зомбі" з мобілізованих людей, які не брали участі в боях і тікають через страх та ненавченість. Переважно мобілізований офіцерський склад цих бригад ("піджаки") не проходив злагодження та не знає елементарних речей. Це продовжують робити замість того, щоб пріоритетно поповнювати бойові бригади", — написала депутатка.

Вона зауважила, що з Донеччини забрали еліту військ, а тисячі військовослужбовців залишаються в тилу, в численних нагромаджених штабах та роздутих підрозділах.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/669 ... onechchini
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:45

  detroytred написав:
  flyman написав:Премії міру від сторони сили добра як мєчєному за розвал імперії зла не намічається до виборів.

Ну це ще - ? В сенсі премія миру за мир (а не розвал оркостану).
Бо Арестович (у Шелеста) таку картину намалював...
Картину світу.
Що рівень нашої інформованості (знань) отут - да на десять порядків нижче бабок під під'їздом.

По легенді Байден мав би все умиротворити і з премією піти писати мемуари. В нас навіть бюджет був до кінця війни в серпні який внєзапно закінчився у вересні. Соупадєніє? Нє думаю.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 вер, 2024 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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