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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99979998999910000

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:45

Зеленський про телемарафон: Канали вільні показувати те, що хочуть :lol:

Деталі: Журналіст запитав президента про можливий конфлікт між демократичними цінностями й реаліями воєнного часу у зв'язку з тим, що телемарафон транслює новини "у дуже скоординований спосіб". :oops:

Президент Володимир Зеленський вважає, що телемарафон новин не позбавляє телеканали свободи показувати те, що вони хочуть, а "надає правду" серед дезінформації. :lol: :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/22/7476277/
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:47

А Тем временем Кабы начали доставать по центру Запорожья.((
Теперь следом за Харьковом ежедневно будут сводки о разрушенных домах и в Запорожье.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:49

  jump написав:тисячі військовослужбовців залишаються в тилу, в численних нагромаджених штабах та роздутих підрозділах.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/669 ... onechchini


УБД само себя не получит.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:50

Модератор я что запрещённого написал, что вы убрали моё обьяв.?
План от ЗЕ или мирный план для ЗЕ был поставлен вопрос?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:01

  flyman написав:По легенді Байден мав би все умиротворити і з премією піти писати мемуари. В нас навіть бюджет був до кінця війни в серпні який внєзапно закінчився у вересні. Соупадєніє? Нє думаю.

Про мемуари я ніде не зустрічав.
БД не віддав в середині терміну взад по домовленості посаду Харріс явно не для того, щоб піти писати мемуари.

Імхо. На шпінделі всіх вертить Британія. Особливо з насолодою хитающогося Гегемона.
Генії... Хоча скоріше тут не геніальність, а банальний віковий досвід та вікова стабільність реальної влади.
Як отака маленька країна має отакі можливості...
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:09

  Игорь Алексеевич написав:А Тем временем Кабы начали доставать по центру Запорожья.((
Теперь следом за Харьковом ежедневно будут сводки о разрушенных домах и в Запорожье.((


в теорії , ще є великі міста в зоні ураження , не бажаю нічого поганого українцям , доки триває знищення українських міст і українців через замовчування , через договір про подовження контрактів на транзит газу та нафти , але ж ніяк не про відвід військ і припинення вогню після цього на території України .
sens
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  #<1 ... 99979998999910000
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