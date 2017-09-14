|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:45
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4275
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:47
А Тем временем Кабы начали доставать по центру Запорожья.((
Теперь следом за Харьковом ежедневно будут сводки о разрушенных домах и в Запорожье.((
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8281
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:49
УБД само себя не получит.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 319
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:50
Модератор я что запрещённого написал, что вы убрали моё обьяв.?
План от ЗЕ или мирный план для ЗЕ был поставлен вопрос?
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8281
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 вер, 2024 10:01
flyman написав:
По легенді Байден мав би все умиротворити і з премією піти писати мемуари. В нас навіть бюджет був до кінця війни в серпні який внєзапно закінчився у вересні. Соупадєніє? Нє думаю.
Про мемуари я ніде не зустрічав.
БД не віддав в середині терміну взад по домовленості посаду Харріс явно не для того, щоб піти писати мемуари.
Імхо. На шпінделі всіх вертить Британія. Особливо з насолодою хитающогося Гегемона.
Генії... Хоча скоріше тут не геніальність, а банальний віковий досвід та вікова стабільність реальної влади.
Як отака маленька країна має отакі можливості...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30349
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 10:09
Игорь Алексеевич написав:
А Тем временем Кабы начали доставать по центру Запорожья.((
Теперь следом за Харьковом ежедневно будут сводки о разрушенных домах и в Запорожье.((
в теорії , ще є великі міста в зоні ураження , не бажаю нічого поганого українцям , доки триває знищення українських міст і українців через замовчування , через договір про подовження контрактів на транзит газу та нафти , але ж ніяк не про відвід військ і припинення вогню після цього на території України .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17824
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20
|67498
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|230643
|
|
|6076
|719585
|
|