flyman написав:По легенді Байден мав би все умиротворити і з премією піти писати мемуари. В нас навіть бюджет був до кінця війни в серпні який внєзапно закінчився у вересні. Соупадєніє? Нє думаю.
Про мемуари я ніде не зустрічав. БД не віддав в середині терміну взад по домовленості посаду Харріс явно не для того, щоб піти писати мемуари.
Імхо. На шпінделі всіх вертить Британія. Особливо з насолодою хитающогося Гегемона. Генії... Хоча скоріше тут не геніальність, а банальний віковий досвід та вікова стабільність реальної влади. Як отака маленька країна має отакі можливості...
Игорь Алексеевич написав:А Тем временем Кабы начали доставать по центру Запорожья.(( Теперь следом за Харьковом ежедневно будут сводки о разрушенных домах и в Запорожье.((
в теорії , ще є великі міста в зоні ураження , не бажаю нічого поганого українцям , доки триває знищення українських міст і українців через замовчування , через договір про подовження контрактів на транзит газу та нафти , але ж ніяк не про відвід військ і припинення вогню після цього на території України .
ЛАД написав:Если говорить о мужчинах, то в Европе их примерно тысяч 800-900. Причём, насколько понимаю, это всех возрастов, возможно, кроме детей, но не уверен. И не знаю, до какого возраста в европейской статистике беженцев люди считаются детьми. Но точно, что среди беженцев всё же очень много 60+. Т.е. 18-60 заметно меньше 800 тыс.
Вираховували, що 25-60 за кордоном майже півмільйона, але з них є і з інвалідністю, багатодітні, студенти, ордловці і т.д. Ну і якщо вони самі не вертаються, то і наразі їх ніхто і не випихає https://texty.org.ua/projects/111874/mo ... yj-rezerv/ Більша проблема зараз те що 17 річні активно вивозяться. Цього року в найпопулярніший ЗВО в Україні ЛНУ:
я ніразу не з Ананербе і К°, але вже хочеться висловитися, шо ця безпардонна фізія з типово рязанськими рисами обличчя вже давно "за¥#@ла своєю простотою" (надзвичайним мегапрофесіоналізмом у абиякій військовій сфері)