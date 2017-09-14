|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 23 вер, 2024 10:27
detroytred написав:
Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово).
Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.
Не буде. Так могло б бути якщо б був зупинений наступ на донеччині. Чи хоча б прикриті великі міста.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1281
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 10:27
detroytred написав: flyman написав:
По легенді Байден мав би все умиротворити і з премією піти писати мемуари. В нас навіть бюджет був до кінця війни в серпні який внєзапно закінчився у вересні. Соупадєніє? Нє думаю.
Про мемуари я ніде не зустрічав.
БД не віддав в середині терміну взад по домовленості посаду Харріс явно не для того, щоб піти писати мемуари.
Імхо. На шпінделі всіх вертить Британія. Особливо з насолодою хитающогося Гегемона.
Генії... Хоча скоріше тут не геніальність, а банальний віковий досвід та вікова стабільність реальної влади.
Як отака маленька країна має отакі можливості...
Та гігантські проблеми в економіці, а залізної леді на горизонті не видно. Ясно що то все через рашку, хто як не вона британцям накладає під двері.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36497
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Пон 23 вер, 2024 10:31
d44 написав: Бетон написав:
Какой там план.
Очередной развод для пересічних поднятия рейтинга.
Контрнаступ, ф16, курская операция, теперь план.
Завтра будет ещё что-то
А где введённые войска Франции
И так из года в год
Весь план буде в тому щоб "партнери" зробили щось , що вони ніколи не зроблять.
Це ті що розброювали неньку разом із сусідом з півночі щоби що?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36497
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Пон 23 вер, 2024 10:33
в потрібний момент історії якийсь з них буде збитий десь над московщиною - й сюрприз: серед уламків "знадуть" шилдіки від атакамсів і паляниць з візітками Буданова
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5376
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1714 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 вер, 2024 11:08
tester7336 написав: pesikot написав:
"Как хорошо под окупацией" (с)
Это донецкие шахтеры восстали против киевской хунты (с)
так от питання - кому більше потрібно захищатися?
той в кого бізнес чи той в кого тільки кайдани?
теоретика
у кого тільки кайдани, але якось "не так" косо подививсь на вулиці, магазині на бухого "асвабадітіля" з "прімкнувшімі "какаяразніца" - то наподвалі з'являлось бажання подарувати нотаріально свою навіть єдину хату комусь з "асвабадітілєй".
Більша частина поїхавших з Донбасу поїхала не від війни чи рускава міра, а від бандитизму та беззаконня
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 23 вер, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5376
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1714 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 вер, 2024 11:19
flyman написав:
Та гігантські проблеми в економіці, а залізної леді на горизонті не видно. Ясно що то все через рашку, хто як не вона британцям накладає під двері.
До чого ти оркостан притулив незрозуміло.
Гігантські проблеми в економіці у всіх... Без цього ніяк. Це природа економіки.
Все відносно.
Але, повір на слово, британці з ними впораються краще інших. Звісно відносно можливостей, які мають.
Подивись: теоретично отака країна вже давно повинна бути "ніхто і звуть її ніяк". Зжерти її давним давно повинні були... Як дряхлу старушенцію.
А вона всіх на шпинделі вертить.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30354
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 11:24
detroytred написав: flyman написав:
Та гігантські проблеми в економіці, а залізної леді на горизонті не видно. Ясно що то все через рашку, хто як не вона британцям накладає під двері.
До чого ти оркостан притулив незрозуміло.
Гігантські проблеми в економіці у всіх... Без цього ніяк. Це природа економіки.
Все відносно.
Але, повір на слово, британці з ними впораються краще інших. Звісно відносно можливостей, які мають.
Подивись: теоретично отака країна вже давно повинна бути "ніхто і звуть її ніяк". Зжерти її давним давно повинні були... Як дряхлу старушенцію.
А вона всіх на шпинделі вертить.
Якби суперцикли цикли Кондратьєва, чергова криза перевиробництва, надлишку людей, що вирішується черговою світової імпералістичною війною яка то все поглинає і просить ще. Класика. Але нам тут про бойових бурятів.
Я би ти крутильщиків шпінделя не вважав би за досвічених та мудро-розумних, так як після попередньому його наярування розвалилася та імперія, в якій не заходило сонце, і не тільки вона.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36497
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Пон 23 вер, 2024 11:28
flyman написав:
В нас навіть бюджет був до кінця війни в серпні який внєзапно закінчився у вересні. Соупадєніє? Нє думаю
Та ні. Просто грошей не було. А якщо розписати витрати до кінця року, то дефіцит був би вище ніж дозволив МВФ
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 11:29
Бетон написав:
"Не преувеличивайте, не пол страны "
Треть уже выехала. Все говорят о демографической катастрофе.
А ничего что мы на первом месте по смертности в мире и на последнем по рождаемости?
И даже не треть.
По самым максимальным оценкам выехало, по-моему, 8 млн.
Кроме того, разговор был больше о мужчинах, которые могли бы воевать. Их точно выехало относительно немного, хотя абсолютное число приличное - грубо 400 тыс. (возможно, меньше). Но это точно меньше 5% общего количества мужчин 18-60 в Украине.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30332
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Пон 23 вер, 2024 11:31
flyman написав:
Я би ти крутильщиків шпінделя не вважав би за досвічених та мудро-розумних, так як після попередньому його наярування розвалилася та імперія, в якій не заходило сонце, і не тільки вона.
Те, що врешті решт об'єктивні фактори можуть розвалити і колись розведіть будь-що (хоч яких розумних та досвідчених), я не заперечую.
Я звертаю увагу, що поки ні.
І причина - віковий досвід та стабільність реалвлади.
Якщо не згоден, то вкажи причини, які бачиш ти.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30354
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20
|67566
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|230762
|
|
|6076
|719807
|
|