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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9999100001000110002>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:27

  detroytred написав:
Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово).
Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.

Не буде. Так могло б бути якщо б був зупинений наступ на донеччині. Чи хоча б прикриті великі міста.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:27

  detroytred написав:
  flyman написав:По легенді Байден мав би все умиротворити і з премією піти писати мемуари. В нас навіть бюджет був до кінця війни в серпні який внєзапно закінчився у вересні. Соупадєніє? Нє думаю.

Про мемуари я ніде не зустрічав.
БД не віддав в середині терміну взад по домовленості посаду Харріс явно не для того, щоб піти писати мемуари.

Імхо. На шпінделі всіх вертить Британія. Особливо з насолодою хитающогося Гегемона.
Генії... Хоча скоріше тут не геніальність, а банальний віковий досвід та вікова стабільність реальної влади.
Як отака маленька країна має отакі можливості...

Та гігантські проблеми в економіці, а залізної леді на горизонті не видно. Ясно що то все через рашку, хто як не вона британцям накладає під двері.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:31

  d44 написав:
  Бетон написав:Какой там план.
Очередной развод для пересічних поднятия рейтинга.
Контрнаступ, ф16, курская операция, теперь план.
Завтра будет ещё что-то

А где введённые войска Франции

И так из года в год
Весь план буде в тому щоб "партнери" зробили щось , що вони ніколи не зроблять.

Це ті що розброювали неньку разом із сусідом з півночі щоби що?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:33

  katso написав:
  Water написав:Китайцям дозволено літати через москалів?
https://www.flightradar24.com/CSC9604/3737eda9
Ще один з Мадриду летить CA866


Только сейчас узнал что ли? И туркам - https://www.flightradar24.com/CAI8958/3738c9ab И вроде еще арабы какие-то проскакивали

в потрібний момент історії якийсь з них буде збитий десь над московщиною - й сюрприз: серед уламків "знадуть" шилдіки від атакамсів і паляниць з візітками Буданова
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:08

  tester7336 написав:
  pesikot написав:

"Как хорошо под окупацией" (с)

Это донецкие шахтеры восстали против киевской хунты (с)


так от питання - кому більше потрібно захищатися?
той в кого бізнес чи той в кого тільки кайдани?
теоретика :mrgreen:

у кого тільки кайдани, але якось "не так" косо подививсь на вулиці, магазині на бухого "асвабадітіля" з "прімкнувшімі "какаяразніца" - то наподвалі з'являлось бажання подарувати нотаріально свою навіть єдину хату комусь з "асвабадітілєй".

Більша частина поїхавших з Донбасу поїхала не від війни чи рускава міра, а від бандитизму та беззаконня
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 23 вер, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:19

  flyman написав:Та гігантські проблеми в економіці, а залізної леді на горизонті не видно. Ясно що то все через рашку, хто як не вона британцям накладає під двері.

До чого ти оркостан притулив незрозуміло.

Гігантські проблеми в економіці у всіх... Без цього ніяк. Це природа економіки.

Все відносно.
Але, повір на слово, британці з ними впораються краще інших. Звісно відносно можливостей, які мають.
Подивись: теоретично отака країна вже давно повинна бути "ніхто і звуть її ніяк". Зжерти її давним давно повинні були... Як дряхлу старушенцію.
А вона всіх на шпинделі вертить.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:24

  detroytred написав:
  flyman написав:Та гігантські проблеми в економіці, а залізної леді на горизонті не видно. Ясно що то все через рашку, хто як не вона британцям накладає під двері.

До чого ти оркостан притулив незрозуміло.

Гігантські проблеми в економіці у всіх... Без цього ніяк. Це природа економіки.

Все відносно.
Але, повір на слово, британці з ними впораються краще інших. Звісно відносно можливостей, які мають.
Подивись: теоретично отака країна вже давно повинна бути "ніхто і звуть її ніяк". Зжерти її давним давно повинні були... Як дряхлу старушенцію.
А вона всіх на шпинделі вертить.

Якби суперцикли цикли Кондратьєва, чергова криза перевиробництва, надлишку людей, що вирішується черговою світової імпералістичною війною яка то все поглинає і просить ще. Класика. Але нам тут про бойових бурятів.
Я би ти крутильщиків шпінделя не вважав би за досвічених та мудро-розумних, так як після попередньому його наярування розвалилася та імперія, в якій не заходило сонце, і не тільки вона.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:В нас навіть бюджет був до кінця війни в серпні який внєзапно закінчився у вересні. Соупадєніє? Нє думаю

Та ні. Просто грошей не було. А якщо розписати витрати до кінця року, то дефіцит був би вище ніж дозволив МВФ
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:29

  Бетон написав:"Не преувеличивайте, не пол страны "
Треть уже выехала. Все говорят о демографической катастрофе.

А ничего что мы на первом месте по смертности в мире и на последнем по рождаемости?

И даже не треть.
По самым максимальным оценкам выехало, по-моему, 8 млн.
Кроме того, разговор был больше о мужчинах, которые могли бы воевать. Их точно выехало относительно немного, хотя абсолютное число приличное - грубо 400 тыс. (возможно, меньше). Но это точно меньше 5% общего количества мужчин 18-60 в Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:31

  flyman написав:Я би ти крутильщиків шпінделя не вважав би за досвічених та мудро-розумних, так як після попередньому його наярування розвалилася та імперія, в якій не заходило сонце, і не тільки вона.

Те, що врешті решт об'єктивні фактори можуть розвалити і колись розведіть будь-що (хоч яких розумних та досвідчених), я не заперечую.

Я звертаю увагу, що поки ні.
І причина - віковий досвід та стабільність реалвлади.
Якщо не згоден, то вкажи причини, які бачиш ти.
detroytred
 
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