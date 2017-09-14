Бетон написав:🤬 росіяни просунулися біля 7 населених пунктів на Донеччині, — DeepState
"Ворог просунувся біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара, Пречистівки та в Торецьку", — йдеться в повідомленні.
Ахтунг! Ахтунг!!!
Сини Будівельника, чоловік Флер і сама Флер також, Песікот, Василь-Рівне - поспішіть на стримання ворога на фронті!!!
Ну, давайте, швидко збирайтесь і вирушайте на фронт! А я, так вже і бути, передам вам Мівіни! Це ж буде потужно! А як я буду вже в тилу, то до Мівіни буду в посилку вкладати ще й лист-подяку від касирок АТБ! Це буде ще потужніше!
detroytred написав: Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово). Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.
Не буде. Так могло б бути якщо б був зупинений наступ на донеччині. Чи хоча б прикриті великі міста.
Я про інше))
Про те, що допомога така і буде, яка і була 2+ роки -- лише для стримання або уповільнення просування. А не Перемоги.
Да хоч до меж Донбасу просунуться... Потім збільшать допомогу. Для зупинки.
Цікаво: коли влада про це прямо і публічно заявить партнерам -- що саме вони по суті регулюють просування? (Хоча і від нас теж є залежність, але грубо -- так це саме від них. Залежить просування рашиків).
detroytred написав:https://m.youtube.com/watch?v=FlCL1nnNrpE Б-н 47-ї бригади. Практично копія комбата К-2 Вереса... Тільки без матюків та сміхуочків. Елітні батальйони з толковими комбатами. Організація, як гра оркестру. (Хоча промайнула фраза -- що на нулях здебільшого свіжемобілізовані.. Яких не показали). Про Авдіївку - комбат відмовився говорити причини втрати; сержант запевняв, що її можна було ще тримати роками. Коксохім був відмінно укріплений.
Комбат в кінці зазначив ключове -- суспільство повинно визначитися.
Я там обратил внимание на 10-й мин. на слова сержанта:
9:56 їм це важко витримувати. Зараз у нас піхота — це мобілізовані люди, 10:02 у яких досвіду декілька місяців служби, і їм важко.
Это противоречит идее Бобюа о смене через 3 месяца. Или даже полгода.
ЛАД написав:Это противоречит идее Бобюа о смене через 3 месяца. Или даже полгода.
Так в Бобуа головне - сама ідея. А 3 міс. чи хоч 12 - це вже предмет обговорення.
Подивіться оце сильне відео: https://m.youtube.com/watch?v=H9Cwqrx56LM Так там протиріччя: *Я воюю не за отих, що в барах..., а за ...". (17 хв.+ і в кінці хвилин 5). Але тоді чому претензії до тих, хто в барах і на пляжах? Не за них же воює.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 вер, 2024 11:49, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:По самым максимальным оценкам выехало, по-моему, 8 млн. Кроме того, разговор был больше о мужчинах, которые могли бы воевать. Их точно выехало относительно немного, хотя абсолютное число приличное - грубо 400 тыс. (возможно, меньше). Но это точно меньше 5% общего количества мужчин 18-60 в Украине.
Молодежь массово выезжала из Украины еще до войны. Если Вы когда-то были в той же Польше, то заметили бы, что и в гостиницах и в барах/ресторанах работают много молодых украинцев. В ЕС - миллионы украинцев, которых Вы считаете способными воевать, но не желающих это делать. Эти люди не видели себя в Украине, а Вы ожидаете от них, что они вернутся воевать? К сожалению, эти молодые люди для Украины потеряны.
detroytred написав: Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово). Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.
Не буде. Так могло б бути якщо б був зупинений наступ на донеччині. Чи хоча б прикриті великі міста.
Я про інше))
Про те, що допомога така і буде, яка і була 2+ роки -- лише для стримання або уповільнення просування. А не Перемоги.
Да хоч до меж Донбасу просунуться... Потім збільшать допомогу. Для зупинки.
Цікаво: коли влада про це прямо і публічно заявить партнерам -- що саме вони по суті регулюють просування? (Хоча і від нас теж є залежність, але грубо -- так це саме від них. Залежить просування рашиків).