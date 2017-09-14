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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9999100001000110002

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:українців через замовчування , через договір про подовження контрактів на транзит газу та нафти , але ж ніяк не про відвід військ і припинення вогню після цього на території України .

Нафта та газ дорожче крові. Раніше це були тільки чорнила для струменевих принтерів, а зараз вже отаке
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:33

  detroytred написав:.............
Да прибуде з нами сила!
Від партнерів.

Вы видите другие варианты?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:35

Все у ваших руках!©

  Бетон написав:🤬 росіяни просунулися біля 7 населених пунктів на Донеччині, — DeepState

"Ворог просунувся біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара, Пречистівки та в Торецьку", — йдеться в повідомленні.

Ахтунг! Ахтунг!!!

Сини Будівельника, чоловік Флер і сама Флер також, Песікот, Василь-Рівне - поспішіть на стримання ворога на фронті!!!

Ну, давайте, швидко збирайтесь і вирушайте на фронт!
А я, так вже і бути, передам вам Мівіни! :lol:
Це ж буде потужно! :mrgreen:
А як я буду вже в тилу, то до Мівіни буду в посилку вкладати ще й лист-подяку від касирок АТБ! :mrgreen:
Це буде ще потужніше! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:38

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово).
Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.

Не буде. Так могло б бути якщо б був зупинений наступ на донеччині. Чи хоча б прикриті великі міста.

Я про інше))

Про те, що допомога така і буде, яка і була 2+ роки -- лише для стримання або уповільнення просування.
А не Перемоги.

Да хоч до меж Донбасу просунуться...
Потім збільшать допомогу. Для зупинки.

Цікаво: коли влада про це прямо і публічно заявить партнерам -- що саме вони по суті регулюють просування?
(Хоча і від нас теж є залежність, але грубо -- так це саме від них. Залежить просування рашиків).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:41

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Да прибуде з нами сила!
Від партнерів.

Вы видите другие варианты?

Звісно.
Або інопланетяни, або самі.

Я акцентую увагу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:41

  detroytred написав:https://m.youtube.com/watch?v=FlCL1nnNrpE
Б-н 47-ї бригади.
Практично копія комбата К-2 Вереса... Тільки без матюків та сміхуочків.
Елітні батальйони з толковими комбатами. Організація, як гра оркестру.
(Хоча промайнула фраза -- що на нулях здебільшого свіжемобілізовані.. Яких не показали).
Про Авдіївку - комбат відмовився говорити причини втрати; сержант запевняв, що її можна було ще тримати роками. Коксохім був відмінно укріплений.

Комбат в кінці зазначив ключове -- суспільство повинно визначитися.

Я там обратил внимание на 10-й мин. на слова сержанта:
9:56
їм це важко витримувати. Зараз у нас піхота — це мобілізовані люди,
10:02
у яких досвіду декілька місяців служби, і їм важко.

Это противоречит идее Бобюа о смене через 3 месяца. Или даже полгода.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:44

  ЛАД написав:Это противоречит идее Бобюа о смене через 3 месяца. Или даже полгода.

Так в Бобуа головне - сама ідея.
А 3 міс. чи хоч 12 - це вже предмет обговорення.

Подивіться оце сильне відео:
https://m.youtube.com/watch?v=H9Cwqrx56LM
Так там протиріччя:
*Я воюю не за отих, що в барах..., а за ...". (17 хв.+ і в кінці хвилин 5).
Але тоді чому претензії до тих, хто в барах і на пляжах?
Не за них же воює.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 вер, 2024 11:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:47

  ЛАД написав:По самым максимальным оценкам выехало, по-моему, 8 млн.
Кроме того, разговор был больше о мужчинах, которые могли бы воевать. Их точно выехало относительно немного, хотя абсолютное число приличное - грубо 400 тыс. (возможно, меньше). Но это точно меньше 5% общего количества мужчин 18-60 в Украине.

Молодежь массово выезжала из Украины еще до войны. Если Вы когда-то были в той же Польше, то заметили бы, что и в гостиницах и в барах/ресторанах работают много молодых украинцев. В ЕС - миллионы украинцев, которых Вы считаете способными воевать, но не желающих это делать. Эти люди не видели себя в Украине, а Вы ожидаете от них, что они вернутся воевать? К сожалению, эти молодые люди для Украины потеряны.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:02

  detroytred написав:
  flyman написав:Я би ти крутильщиків шпінделя не вважав би за досвічених та мудро-розумних, так як після попередньому його наярування розвалилася та імперія, в якій не заходило сонце, і не тільки вона.

Те, що врешті решт об'єктивні фактори можуть розвалити і колись розведіть будь-що (хоч яких розумних та досвідчених), я не заперечую.

Я звертаю увагу, що поки ні.
І причина - віковий досвід та стабільність реалвлади.
Якщо не згоден, то вкажи причини, які бачиш ти.

І швець, і жнець, і на шпінделі гравець ... але це не точно.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:04

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Більш схоже на третій варіант: перед виборами зара буде гучний одобрямс і перемога перемог, а також захопливі історії (наші знов концентрують сили на курщині; ф-16 та дальнобій також скажуть своє слово).
Ну а потім -- коли вдовгу постачати купа куп зброї та півтрильону грошей, то ... як і було всі ці 2+ роки.

Не буде. Так могло б бути якщо б був зупинений наступ на донеччині. Чи хоча б прикриті великі міста.

Я про інше))

Про те, що допомога така і буде, яка і була 2+ роки -- лише для стримання або уповільнення просування.
А не Перемоги.

Да хоч до меж Донбасу просунуться...
Потім збільшать допомогу. Для зупинки.

Цікаво: коли влада про це прямо і публічно заявить партнерам -- що саме вони по суті регулюють просування?
(Хоча і від нас теж є залежність, але грубо -- так це саме від них. Залежить просування рашиків).

а якщо шантаж?
flyman
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  #<1 ... 9999100001000110002
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