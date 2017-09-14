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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 100011000210003100041000510006>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:21

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Если говорить о мужчинах, то в Европе их примерно тысяч 800-900. Причём, насколько понимаю, это всех возрастов, возможно, кроме детей, но не уверен. И не знаю, до какого возраста в европейской статистике беженцев люди считаются детьми. Но точно, что среди беженцев всё же очень много 60+. Т.е. 18-60 заметно меньше 800 тыс.

Вираховували, що 25-60 за кордоном майже півмільйона, але з них є і з інвалідністю, багатодітні, студенти, ордловці і т.д. Ну і якщо вони самі не вертаються, то і наразі їх ніхто і не випихає https://texty.org.ua/projects/111874/mo ... yj-rezerv/
Більша проблема зараз те що 17 річні активно вивозяться. Цього року в найпопулярніший ЗВО в Україні ЛНУ:
Близько 72% цьогорічних вступників – жінки (майже 13 тисяч осіб). Вступників-чоловіків у 2024 році менше – понад 5 тисяч осіб, що становить близько 28%. https://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_univ ... 67270.html

І це на фоні розмов про вищу освіту як форму ухилянства для чоловіків.

Ці розмови мали сенс, коли розраховували, що війна скоро скінчиться.
Зараз всі зрозуміли, що війна це надовго і навчання у виші ненадійний спосіб ухиляння.
Але хочу звернути увагу на інше.
Ваші дані свідчать, що з'являється нова демографічна проблема. Якщо раніше виник дефіцит жінок в більш старшому віці в зв'язку з забороной виїзду чоловіків 18-60, то зараз виникає зворотна ситуація - нестача хлопців у молодшому поколінні, до 18 років.
Виїзд 17-річних хлопців набув дуже великих розмірів. Цифр, звісно, не маю, суджу по тому, що бачу і чую.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень, яку дають за внесок у розвиток людства


це якийсь злий несмішний жарт. знущання над народом
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:28

  flyman написав:а якщо шантаж?

Так воно і схоже на шантаж.
Але тільки схоже.

Бо для дієвості треба на це конкретно вказувати і гучно волати на весь світ.
А інакше -- такий собі договорнячок. Особистий..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:29

  Бетон написав:Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень, яку дають за внесок у розвиток людства


це якийсь злий несмішний жарт. знущання над народом


За втілення плану Моргентау в Україні, гадаю і в попередників такі самі нагороди.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:35

  fox767676 написав:
  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:По самым максимальным оценкам выехало, по-моему, 8 млн.
Кроме того, разговор был больше о мужчинах, которые могли бы воевать. Их точно выехало относительно немного, хотя абсолютное число приличное - грубо 400 тыс. (возможно, меньше). Но это точно меньше 5% общего количества мужчин 18-60 в Украине.

Молодежь массово выезжала из Украины еще до войны. Если Вы когда-то были в той же Польше, то заметили бы, что и в гостиницах и в барах/ресторанах работают много молодых украинцев. В ЕС - миллионы украинцев, которых Вы считаете способными воевать, но не желающих это делать. Эти люди не видели себя в Украине, а Вы ожидаете от них, что они вернутся воевать? К сожалению, эти молодые люди для Украины потеряны.


Война с 2013 г
Кто их "потерял", родители, горе-политики - тот пусть вместо них и воюет
А то хорошо пристроились экспортеры розовощекого генофонда - сделали себе бекап на Западе, и давай незламничать-переможничать.

Если всерьез ставились такие масштабные долгие цели про 91 и полную перемогу, не собираясь удовлетворится промежуточно-компромиссными, то не надо было демографически кромсать общество в безсперспективку, выборочно открывая\закрывая границы. Закрыть вообще кроме как престарелым инвалидам, и хотя бы экономически мобилизировать уехавших после 2014.

основну здобич (жінок та дітей) отримали партнери, вважай, на халяву, зацініть красоту гри шпінделя
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:37

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Да прибуде з нами сила!
Від партнерів.

Вы видите другие варианты?

Звісно.
Або інопланетяни, або самі.

Я акцентую увагу.

Самі не здатні. Без варіантів. Ми точно не зможемо робити ні літаки, ні Патріоти чи навіть Гепарди, ні Бредлі та навіть 155-мм гармати (на щастя, наче почали робити снаряди для них) та ще багато чого. І не зможемо освоїти масове виробництво і виробляти достатню кількість багатьох речей. Не вистачить виробничих потужностей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:38

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Если говорить о мужчинах, то в Европе их примерно тысяч 800-900. Причём, насколько понимаю, это всех возрастов, возможно, кроме детей, но не уверен. И не знаю, до какого возраста в европейской статистике беженцев люди считаются детьми. Но точно, что среди беженцев всё же очень много 60+. Т.е. 18-60 заметно меньше 800 тыс.

Вираховували, що 25-60 за кордоном майже півмільйона, але з них є і з інвалідністю, багатодітні, студенти, ордловці і т.д. Ну і якщо вони самі не вертаються, то і наразі їх ніхто і не випихає https://texty.org.ua/projects/111874/mo ... yj-rezerv/
Більша проблема зараз те що 17 річні активно вивозяться. Цього року в найпопулярніший ЗВО в Україні ЛНУ:
Близько 72% цьогорічних вступників – жінки (майже 13 тисяч осіб). Вступників-чоловіків у 2024 році менше – понад 5 тисяч осіб, що становить близько 28%. https://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_univ ... 67270.html

І це на фоні розмов про вищу освіту як форму ухилянства для чоловіків.

Ці розмови мали сенс, коли розраховували, що війна скоро скінчиться.
Зараз всі зрозуміли, що війна це надовго і навчання у виші ненадійний спосіб ухиляння.
Але хочу звернути увагу на інше.
Ваші дані свідчать, що з'являється нова демографічна проблема. Якщо раніше виник дефіцит жінок в більш старшому віці в зв'язку з забороной виїзду чоловіків 18-60, то зараз виникає зворотна ситуація - нестача хлопців у молодшому поколінні, до 18 років.
Виїзд 17-річних хлопців набув дуже великих розмірів. Цифр, звісно, не маю, суджу по тому, що бачу і чую.

отже проблема ввозу філіпінок відпадає?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:основну здобич (жінок та дітей) отримали партнери, вважай, на халяву, зацініть красоту гри шпінделя


Так, це активи, після їх втрати капіталізація країни значно знизилась
Така ж сама фатальна помилка(?),що і попередні з саботажем обороної політики, роздержавленням-дерібаном, "чемодан-вокзал" ідеології незламників до 2022.
зараз лади пропонують залишки думаючих людей згноїти рядовими в окопах, якщо виживуть - зробити нікому не потрібними жебраками.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:45

  ЛАД написав:Якщо раніше виник дефіцит жінок в більш старшому віці в зв'язку з забороной виїзду чоловіків 18-60, то зараз виникає зворотна ситуація - нестача хлопців у молодшому поколінні, до 18 років.

Дефіцита жінок ніколи не було, чоловіки менше живуть, самі знаєте чого.
Виїзд 17-річних хлопців набув дуже великих розмірів. Цифр, звісно, не маю, суджу по тому, що бачу і чую.

Звісно, чого його сидіть чекать 18 років? З моїх знайомих хто студенти вчаться, я вже писав. Маріуполь їзде туди/сюди без питань, з Кропивницького сидить за кордоном, додому зась. Ще один знайомий хлопець зі Львова, батьки якого зникли безвісти під Маріуполем, виїхав за кордон, поки не виповнилось 18.
Тобто питання де брать чоловіків зараз і після війни актуальне, плюс народжувати потрібно по ~10 дітей кожній жінці. Для цього потрібно закрити їм виїзд, поставити на облік, скласти графік.
Можливо якісь бандерівські училища зробить, по типу москальських суворовських.
Всіх пенсіонерів на виїзд, шоб Захід охyxy..їв від кількості українців, а то чи дадуть далекобійну зброю, чи не дадуть.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 12:47

  flyman написав:отже проблема ввозу філіпінок відпадає?

Філіпінка на 120 баксів не поїде.
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