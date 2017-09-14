ЛАД написав:Если говорить о мужчинах, то в Европе их примерно тысяч 800-900. Причём, насколько понимаю, это всех возрастов, возможно, кроме детей, но не уверен. И не знаю, до какого возраста в европейской статистике беженцев люди считаются детьми. Но точно, что среди беженцев всё же очень много 60+. Т.е. 18-60 заметно меньше 800 тыс.
Вираховували, що 25-60 за кордоном майже півмільйона, але з них є і з інвалідністю, багатодітні, студенти, ордловці і т.д. Ну і якщо вони самі не вертаються, то і наразі їх ніхто і не випихає https://texty.org.ua/projects/111874/mo ... yj-rezerv/ Більша проблема зараз те що 17 річні активно вивозяться. Цього року в найпопулярніший ЗВО в Україні ЛНУ:
І це на фоні розмов про вищу освіту як форму ухилянства для чоловіків.
Ці розмови мали сенс, коли розраховували, що війна скоро скінчиться. Зараз всі зрозуміли, що війна це надовго і навчання у виші ненадійний спосіб ухиляння. Але хочу звернути увагу на інше. Ваші дані свідчать, що з'являється нова демографічна проблема. Якщо раніше виник дефіцит жінок в більш старшому віці в зв'язку з забороной виїзду чоловіків 18-60, то зараз виникає зворотна ситуація - нестача хлопців у молодшому поколінні, до 18 років. Виїзд 17-річних хлопців набув дуже великих розмірів. Цифр, звісно, не маю, суджу по тому, що бачу і чую.
ЛАД написав:По самым максимальным оценкам выехало, по-моему, 8 млн. Кроме того, разговор был больше о мужчинах, которые могли бы воевать. Их точно выехало относительно немного, хотя абсолютное число приличное - грубо 400 тыс. (возможно, меньше). Но это точно меньше 5% общего количества мужчин 18-60 в Украине.
Молодежь массово выезжала из Украины еще до войны. Если Вы когда-то были в той же Польше, то заметили бы, что и в гостиницах и в барах/ресторанах работают много молодых украинцев. В ЕС - миллионы украинцев, которых Вы считаете способными воевать, но не желающих это делать. Эти люди не видели себя в Украине, а Вы ожидаете от них, что они вернутся воевать? К сожалению, эти молодые люди для Украины потеряны.
Война с 2013 г Кто их "потерял", родители, горе-политики - тот пусть вместо них и воюет А то хорошо пристроились экспортеры розовощекого генофонда - сделали себе бекап на Западе, и давай незламничать-переможничать.
Если всерьез ставились такие масштабные долгие цели про 91 и полную перемогу, не собираясь удовлетворится промежуточно-компромиссными, то не надо было демографически кромсать общество в безсперспективку, выборочно открывая\закрывая границы. Закрыть вообще кроме как престарелым инвалидам, и хотя бы экономически мобилизировать уехавших после 2014.
основну здобич (жінок та дітей) отримали партнери, вважай, на халяву, зацініть красоту гри шпінделя
detroytred написав:............. Да прибуде з нами сила! Від партнерів.
Вы видите другие варианты?
Звісно. Або інопланетяни, або самі.
Я акцентую увагу.
Самі не здатні. Без варіантів. Ми точно не зможемо робити ні літаки, ні Патріоти чи навіть Гепарди, ні Бредлі та навіть 155-мм гармати (на щастя, наче почали робити снаряди для них) та ще багато чого. І не зможемо освоїти масове виробництво і виробляти достатню кількість багатьох речей. Не вистачить виробничих потужностей.
ЛАД написав:Если говорить о мужчинах, то в Европе их примерно тысяч 800-900. Причём, насколько понимаю, это всех возрастов, возможно, кроме детей, но не уверен. И не знаю, до какого возраста в европейской статистике беженцев люди считаются детьми. Но точно, что среди беженцев всё же очень много 60+. Т.е. 18-60 заметно меньше 800 тыс.
Вираховували, що 25-60 за кордоном майже півмільйона, але з них є і з інвалідністю, багатодітні, студенти, ордловці і т.д. Ну і якщо вони самі не вертаються, то і наразі їх ніхто і не випихає https://texty.org.ua/projects/111874/mo ... yj-rezerv/ Більша проблема зараз те що 17 річні активно вивозяться. Цього року в найпопулярніший ЗВО в Україні ЛНУ:
І це на фоні розмов про вищу освіту як форму ухилянства для чоловіків.
Ці розмови мали сенс, коли розраховували, що війна скоро скінчиться. Зараз всі зрозуміли, що війна це надовго і навчання у виші ненадійний спосіб ухиляння. Але хочу звернути увагу на інше. Ваші дані свідчать, що з'являється нова демографічна проблема. Якщо раніше виник дефіцит жінок в більш старшому віці в зв'язку з забороной виїзду чоловіків 18-60, то зараз виникає зворотна ситуація - нестача хлопців у молодшому поколінні, до 18 років. Виїзд 17-річних хлопців набув дуже великих розмірів. Цифр, звісно, не маю, суджу по тому, що бачу і чую.
flyman написав:основну здобич (жінок та дітей) отримали партнери, вважай, на халяву, зацініть красоту гри шпінделя
Так, це активи, після їх втрати капіталізація країни значно знизилась Така ж сама фатальна помилка(?),що і попередні з саботажем обороної політики, роздержавленням-дерібаном, "чемодан-вокзал" ідеології незламників до 2022. зараз лади пропонують залишки думаючих людей згноїти рядовими в окопах, якщо виживуть - зробити нікому не потрібними жебраками.
ЛАД написав:Якщо раніше виник дефіцит жінок в більш старшому віці в зв'язку з забороной виїзду чоловіків 18-60, то зараз виникає зворотна ситуація - нестача хлопців у молодшому поколінні, до 18 років.
Дефіцита жінок ніколи не було, чоловіки менше живуть, самі знаєте чого.
Виїзд 17-річних хлопців набув дуже великих розмірів. Цифр, звісно, не маю, суджу по тому, що бачу і чую.
Звісно, чого його сидіть чекать 18 років? З моїх знайомих хто студенти вчаться, я вже писав. Маріуполь їзде туди/сюди без питань, з Кропивницького сидить за кордоном, додому зась. Ще один знайомий хлопець зі Львова, батьки якого зникли безвісти під Маріуполем, виїхав за кордон, поки не виповнилось 18. Тобто питання де брать чоловіків зараз і після війни актуальне, плюс народжувати потрібно по ~10 дітей кожній жінці. Для цього потрібно закрити їм виїзд, поставити на облік, скласти графік. Можливо якісь бандерівські училища зробить, по типу москальських суворовських. Всіх пенсіонерів на виїзд, шоб Захід охyxy..їв від кількості українців, а то чи дадуть далекобійну зброю, чи не дадуть.