ЛАД написав:Самі не здатні. Без варіантів. Ми точно не зможемо робити ні літаки, ні Патріоти чи навіть Гепарди, ні Бредлі та навіть 155-мм гармати (на щастя, наче почали робити снаряди для них) та ще багато чого. І не зможемо освоїти масове виробництво і виробляти достатню кількість багатьох речей. Не вистачить виробничих потужностей.
Звісно, їх у нас ніколи не було для виробництва такої зброї.
ЛАД написав:По самым максимальным оценкам выехало, по-моему, 8 млн. Кроме того, разговор был больше о мужчинах, которые могли бы воевать. Их точно выехало относительно немного, хотя абсолютное число приличное - грубо 400 тыс. (возможно, меньше). Но это точно меньше 5% общего количества мужчин 18-60 в Украине.
Молодежь массово выезжала из Украины еще до войны. Если Вы когда-то были в той же Польше, то заметили бы, что и в гостиницах и в барах/ресторанах работают много молодых украинцев. В ЕС - миллионы украинцев, которых Вы считаете способными воевать, но не желающих это делать. Эти люди не видели себя в Украине, а Вы ожидаете от них, что они вернутся воевать? К сожалению, эти молодые люди для Украины потеряны.
1. Я такого не ожидаю. 2. До войны выезжали не потому, что "не видели себя в Украине", а просто на заработки. Большинство ехало на какое-то время, подработали и возвращались, потом опять ехали. После 24.02 ехали не на заработки, а убегая от войны. У меня нет претензий к тем, кто уехал до войны. К тем, кто уехал после 24.02 претензии есть, но понимаю, что предъявлять их бессмысленно, поэтому и не буду.
Water написав:Можливо якісь бандерівські училища зробить, по типу москальських суворовських.
Богуна вже ж є. Нормальний лицар був,дійсно вояка, а не диванний розпалювач як Бандера
Один на всю Україну? У москалів багато таких сучилищ.
Про філіпінок жарт, в якому лише доля жарту. На поверненя втікачів-вкраїнців надії особливої нема, потрібно азіати, переважно азійки, африканки, щоб трохи влити молодої крові в українські потрьопані катаклізмами вєхи
Який жарт? Я вже давно пишу шо потрібно всіх бажаючих запрошувать, не тільки жінок, хто бажає жить- велком сім`ями, чоловіки на війну, жінки народжувати нових українців. Москалі вже давно так роблять, а ми все думаємо шож це таке, засмаглі українці.
Water написав:Один на всю Україну? У москалів багато таких сучилищ.
звісно що треба більше і щорічні мілітарі-збори для всіх 20-50, як у Швейцарії. Тоді в біьш-менш мирних умовах буде змога опанувапти якусь військову професію, зрости у званні з часом Але це все питання економічних та демографічних перспектив, якщо не буде, то повтікають всі "тушкой-чучєлом"
flyman написав:В нас навіть бюджет був до кінця війни в серпні який внєзапно закінчився у вересні. Соупадєніє? Нє думаю
Та ні. Просто грошей не було. А якщо розписати витрати до кінця року, то дефіцит був би вище ніж дозволив МВФ
бабла нємєряно
Управління держохорони купило елітні позашляховики Toyota Land Cruiser по 4 млн грн У 2024 році це рекордна ціна за будь-яке легкове авто у закупівлях в системі Prozorro
Управління державної охорони України 16 вересня уклало договір на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser загальною вартістю 15,7 млн грн.
Раніше рекорд також належав Управлінню держохорони, воно у серпні замовило три розкішні позашляховики Lexus по 3,27 млн грн у ТОВ “ВіДі Еліт”
Видання зауважує, що замовлення елітних позашляховиків Управлінням державної охорони були зроблені після призначення нового керівника УДО у червні цього року Олександра Морозова. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що у нового керівника «є карт-бланш на зміни».
«Ідеться про підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для відомства; удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО», – зазначали в пресслужбі президента.
ЛАД написав:У меня нет претензий к тем, кто уехал до войны. К тем, кто уехал после 24.02 претензии есть, но понимаю, что предъявлять их бессмысленно, поэтому и не буду.
Интересно у Вас получается. К женщинам претензий нет. К уехавшим до 24.02 тоже нет. Как Вы ещё предлагаете делить граждан Украины?
Вот, у меня претензий нет ни к кому. Разве что к тем, кто говорит со всех углов, что надо воевать, но сам или сама воевать не будет никогда.
В какой момент наши права и обязанности стали зависить от каких-то критериев? Кто эти критерии придумывает? Мне говорят, что прав без обязанностей не бывает, но это если ты - мужчина, а если ты женщина, то у тебя есть все права и ноль обязанностей. Как так получается, если права идут только вместе с обязанностями? Или всё-таки не вместе? Но если кому-то можно иметь все права без каких-либо обязанностей, то почему мне нельзя? Или если ты - отец 3 детей, то можешь ничего не защищать, а если детей меньше, то должен защищать. Если ты уехал до 24.02, то ты - не "ухилянт", а если после, то самый злостный "ухилянт". Как мы таким образом собираемся уживаться, я понять не могу. Война должна быть либо общем делом, либо же по желанию и ответственности каждого.
Если почитать наш общественный договор (Конституцию), то такие деления должны быть невозможны и немыслимы, но мне со всех углов твердят, что так в общем-то очень даже правильно.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 23 вер, 2024 13:22, всього редагувалось 2 разів.
Water написав:Один на всю Україну? У москалів багато таких сучилищ.
звісно що треба більше і щорічні мілітарі-збори для всіх 20-50, як у Швейцарії. Тоді в біьш-менш мирних умовах буде змога опанувапти якусь військову професію, зрости у званні з часом Але це все питання економічних та демографічних перспектив, якщо не буде, то повтікають всі "тушкой-чучєлом"
Найбільша та найактуальніша проблема -- кому сидіти отам в окопах. Піхотинцями. Піхотинцями, на підготовку яких не треба років навчань. А треба - мотивацію, мотивацію і ще раз мотивацію. Плюс 2-3 місяці навчання, якісного навчання. Але все ж таки головне - це здоров'я і мотивація "стійко переносити тяготи та лішєнія військової служби". Пункт, який вже давно прибраний зі Статуту. Пункт прибрали, але в реалі тяготи та лішєнія залишилися.