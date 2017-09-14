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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10003100041000510006>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:19

Свято наближається?©

Гордон 100500 раз наголошує, що війна(гаряча фаза війни) закінчиться цього року!!!
Достатньо глянути перших 5-7хв.
https://m.youtube.com/live/q6c-uMZ07-M? ... rNLr0IzLoj
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:26

  Успіх написав:Гордон 100500 раз наголошує, що війна(гаряча фаза війни) закінчиться цього року!!!
Достатньо глянути перших 5-7хв.
https://m.youtube.com/live/q6c-uMZ07-M? ... rNLr0IzLoj

це, таке гордонське шоу через н замість р: "так-ні не говорити, чорне-біле чорне не називати", як в дитчій пісенці: "попа єсть а слова нєт"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 вер, 2024 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:28

  ЛАД написав:
  detroytred написав:https://m.youtube.com/watch?v=FlCL1nnNrpE
Б-н 47-ї бригади.
Практично копія комбата К-2 Вереса... Тільки без матюків та сміхуочків.
Елітні батальйони з толковими комбатами. Організація, як гра оркестру.
(Хоча промайнула фраза -- що на нулях здебільшого свіжемобілізовані.. Яких не показали).
Про Авдіївку - комбат відмовився говорити причини втрати; сержант запевняв, що її можна було ще тримати роками. Коксохім був відмінно укріплений.

Комбат в кінці зазначив ключове -- суспільство повинно визначитися.

Я там обратил внимание на 10-й мин. на слова сержанта:
9:56
їм це важко витримувати. Зараз у нас піхота — це мобілізовані люди,
10:02
у яких досвіду декілька місяців служби, і їм важко.

Это противоречит идее Бобюа о смене через 3 месяца. Или даже полгода.


Треба розуміти, чим той серж. зайнятий у війську.
Якщо тренуванням новобранців на полігонах -- то йому що рідше нові, то краще...

Сержант-інструктор у мирний і воєнний час відповідає за виховання, морально-психологічний стан та підготовку військовослужбовців підрозділу навчальної військової частини, направлених на навчання, повноту виконання навчальних програм.

Гонги виставляти, патрони тратити?

І що більше новобранців -- то більший ризик, що нарешті почнуть питати, чому нема тренувань “як не видати дронам себе і всіх довкола...”
От справді, чому нема? 🤔 У 2024році, коли на нулі вже постійно кілька падл над головою гуде..
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:31

  Water написав:Який жарт? Я вже давно пишу шо потрібно всіх бажаючих запрошувать, не тільки жінок, хто бажає жить- велком сім`ями, чоловіки на війну, жінки народжувати нових українців. Москалі вже давно так роблять, а ми все думаємо шож це таке, засмаглі українці.

Хоча узагальнювати і недобре, але українці - досить ксенофобні, і вважають людей з іншим кольором шкіри якимось іншим видом тварин. Не розумію де багато із моїх співвітчизників навчались і чому вони не знають, що світла шкіра - еволюційна адаптація, а наш вид початково мав темну шкіру. Мені здається, що масова міграція людей з інших країн з нетиповою для нас зовнішністю викличе соціальні заворушення.

Стосовно запрошення до України іноземців в принципі. Для цього наша країна має стати економічно привабливою, але якщо вона стане економічно привабливою, то і українці не будуть масово залишати країну в пошуках кращої долі (це якщо ми момент війни упустимо).
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:39

  fox767676 написав:
  flyman написав:основну здобич (жінок та дітей) отримали партнери, вважай, на халяву, зацініть красоту гри шпінделя


Так, це активи, після їх втрати капіталізація країни значно знизилась
Така ж сама фатальна помилка(?),що і попередні з саботажем обороної політики, роздержавленням-дерібаном, "чемодан-вокзал" ідеології незламників до 2022.
зараз лади пропонують залишки думаючих людей згноїти рядовими в окопах, якщо виживуть - зробити нікому не потрібними жебраками.

!. Я такого не предлагаю.
2. А что предлагаете вы?
А то критики много, а что хотите/предлагаете - молчок.
Мир? Каким образом?
Война? Как при этом не "згноїти рядовими в окопах"?
Или как Троцкий в 1918 - "Ни мира, ни войны, а армию распустить"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:41

  АндрейМ написав:Для цього наша країна має стати економічно привабливою, але якщо вона стане економічно привабливою, то і українці не будуть масово залишати країну в пошуках кращої долі (це якщо ми момент війни упустимо).


Якби країна була б економічно привабливою (а над цим мала б працювати влада вже 30+ років, як це зробили в Польщі, Прибалтиці і т.д.), то і східні регіони не хотіли б до росії, і росіяни би емігрували б сюди і т.д. і т.п. і ніякої війни і близько б не було.
І заводи б були (а вони були і їх не стало), як тут пишуть за снаряди і т.д. і т.п.
Все профукали заради вигоди тут і зараз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Найбільша та найактуальніша проблема -- кому сидіти отам в окопах. Піхотинцями.
Піхотинцями, на підготовку яких не треба років навчань.
А треба - мотивацію, мотивацію і ще раз мотивацію. Плюс 2-3 місяці навчання, якісного навчання.


Ну ось і порахуйте.
Для когось 3-5 куо щомісячно\двушка в новобудові це офігєть недосяжна мрія, а комусь то зубожіння і марнування безцінного часу, від якого буде намагатись ухилитися.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:51

  АндрейМ написав:
  Water написав:Який жарт? Я вже давно пишу шо потрібно всіх бажаючих запрошувать, не тільки жінок, хто бажає жить- велком сім`ями, чоловіки на війну, жінки народжувати нових українців. Москалі вже давно так роблять, а ми все думаємо шож це таке, засмаглі українці.

Хоча узагальнювати і недобре, але українці - досить ксенофобні, і вважають людей з іншим кольором шкіри якимось іншим видом тварин. Не розумію де багато із моїх співвітчизників навчались і чому вони не знають, що світла шкіра - еволюційна адаптація, а наш вид початково мав темну шкіру. Мені здається, що масова міграція людей з інших країн з нетиповою для нас зовнішністю викличе соціальні заворушення.

Стосовно запрошення до України іноземців в принципі. Для цього наша країна має стати економічно привабливою, але якщо вона стане економічно привабливою, то і українці не будуть масово залишати країну в пошуках кращої долі (це якщо ми момент війни упустимо).

У нас нет ненависти к другим народам. Меня подвозил Болт водитель-таджик, молодой, опрятный человек который без лишних слов взял мой чемодан, а не я его пхала в багажник (он - мусульманин, я - женщина более низший сорт). Из оркостана попросили 2млн. таджиков. Это те руки-разнорабочие, которых нам не хватает. Если не хватает женских рук разнорабочих, можно и филипинок упростить въезд на рабочую визу.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:52

  Hennady написав:
  АндрейМ написав:Для цього наша країна має стати економічно привабливою, але якщо вона стане економічно привабливою, то і українці не будуть масово залишати країну в пошуках кращої долі (це якщо ми момент війни упустимо).


Якби країна була б економічно привабливою (а над цим мала б працювати влада вже 30+ років, як це зробили в Польщі, Прибалтиці і т.д.), то і східні регіони не хотіли б до росії, і росіяни би емігрували б сюди і т.д. і т.п. і ніякої війни і близько б не було.
І заводи б були (а вони були і їх не стало), як тут пишуть за снаряди і т.д. і т.п.
Все профукали заради вигоди тут і зараз.

Я згодний з Вами, окрім того, що східні регіони хотіли до росії. Ні, не хотіли. Я пам'ятаю соціологію кінця 2013 року, і до росії хотіли 10-15% мешканців Луганської та Донецької областей. Навіть в АРК бажаючих було десь 30% (тому результати "референдуму" - брехня).
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:55

  ЛАД написав:
Введут многоженство. :)

А шо його вводить? Давно ніяких вигод од офіційної реєстрації шлюбу для чоловіків нема. А неофіційно жити ніхто не мішає. Саме поняття шлюбу вихолощене.
По друге всі кажуть потрібно завозити емігрантів. Кому воно потрібно? Хто їм платити буде? Хто буде платити за обіцяну відбудову після війни?
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