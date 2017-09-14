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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10003100041000510006

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 47
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
15%
7
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:55

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Найбільша та найактуальніша проблема -- кому сидіти отам в окопах. Піхотинцями.
Піхотинцями, на підготовку яких не треба років навчань.
А треба - мотивацію, мотивацію і ще раз мотивацію. Плюс 2-3 місяці навчання, якісного навчання.


Ну ось і порахуйте.
Для когось 3-5 куо щомісячно\двушка в новобудові це офігєть недосяжна мрія, а комусь то зубожіння і марнування безцінного часу, від якого буде намагатись ухилитися.

Так не вистачає вже бажаючих на 3-5 куо.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:56

Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.

За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:06

Рабів до раю не пускають!©

  Wirująświatła написав:
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.

За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».

Бандерлог, Бобюа, Денік та інші фронтовики - підтримаємо цей челендж? :D
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