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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 13:55
fox767676 написав: detroytred написав:
Найбільша та найактуальніша проблема -- кому сидіти отам в окопах. Піхотинцями.
Піхотинцями, на підготовку яких не треба років навчань.
А треба - мотивацію, мотивацію і ще раз мотивацію. Плюс 2-3 місяці навчання, якісного навчання.
Ну ось і порахуйте.
Для когось 3-5 куо щомісячно\двушка в новобудові це офігєть недосяжна мрія, а комусь то зубожіння і марнування безцінного часу, від якого буде намагатись ухилитися.
Так не вистачає вже бажаючих на 3-5 куо.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 13:56
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.
За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:06
Wirująświatła написав:
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.
За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».
Бандерлог, Бобюа, Денік та інші фронтовики - підтримаємо цей челендж?
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