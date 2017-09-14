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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 13:56
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.
За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:06
Wirująświatła написав:
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.
За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».
Бандерлог, Бобюа, Денік та інші фронтовики - підтримаємо цей челендж?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:12
ЛАД написав: fox767676 написав: flyman написав:
основну здобич (жінок та дітей) отримали партнери, вважай, на халяву, зацініть красоту гри шпінделя
Так, це активи, після їх втрати капіталізація країни значно знизилась
Така ж сама фатальна помилка(?),що і попередні з саботажем обороної політики, роздержавленням-дерібаном, "чемодан-вокзал" ідеології незламників до 2022.
зараз лади пропонують залишки думаючих людей згноїти рядовими в окопах, якщо виживуть - зробити нікому не потрібними жебраками.
!. Я такого не предлагаю.
2. А что предлагаете вы?
А то критики много, а что хотите/предлагаете - молчок.
Мир? Каким образом?
Война? Как при этом не "згноїти рядовими в окопах"?
Или как Троцкий в 1918 - "Ни мира, ни войны, а армию распустить"?
чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову
демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.
Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.
я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та звичайне життя за красиві очі чи геолокацію дупи, а іншим - самовідрікання з похмурими перспективами.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:18
detroytred написав:
Так не вистачає вже бажаючих на 3-5 куо.
Оці небажаючі потім будуть скиглити про "багатих" з зп 1-2 куо, які "хочуть відкупитися", і що вони такі нещасні "не знайшли себе" в Україні.
Тоді завозити африканців-бангладешців, але з умовою військової служби.
І хай тільки хоч один диванний бандерівець щось там пискне.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:20
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.
За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».
Бандерлог, Бобюа, Денік та інші фронтовики - підтримаємо цей челендж?
Навіщо???
Каюсь, цей Гордон мене зазомбував.
Повірив йому на всі 99,9999%.
Тепер питання лише в тому, коли спаде)) або здійсниться.
Да прибуде з нами сила!
Невже дочекались..
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:25
Banderlog написав:
Успіхне кажи гоп поки не вискочив
.
Поки все як хотів будівельник- економічне бронювання.
Єдина зміна- схоже війна таки зимою зачепить великі міста. І даж в нас на заході.
Будем надіятись що буде тепло.
Потом брешуть люди що є проблеми з виплатою бойових.
А хто мені заборонить план "С"?
(С - сзч)
Тож, все просто!
Наступного місяця кидаю на стіл план Б
- і, якщо раптом щось піде не за планом - використовую план "С"!
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:38
Успіх написав:
Наступного місяця кидаю на стіл план Б - і, якщо раптом щось піде не за планом - використовую план "С"!
Успіх, роби третю дитину. Варіант верняковий!
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:41
stm написав:
Если не хватает женских рук разнорабочих, можно и филипинок упростить въезд на рабочую визу.
То есть, сначала отпускаем миллионы рабочих рук в ЕС, а потом выписываем филиппинок? Как-то нелогично получается. Я даже не говорю о том, что украинки могли бы поучаствовать в обороне страны хотя бы трудом, но условных филиппинок нам же необходимо будет чем-то привлекать приехать? Может, надо всё-таки привлекать (даже финансово) вернуться украинок?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:50
sashaqbl написав: Успіх написав:
Наступного місяця кидаю на стіл план Б - і, якщо раптом щось піде не за планом - використовую план "С"!
Успіх, роби третю дитину. Варіант верняковий!
На жаль, для моєї дружини це не варіант/не можливо... вже не дозволяє її здоров'я...
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:52
АндрейМ написав: stm написав:
Если не хватает женских рук разнорабочих, можно и филипинок упростить въезд на рабочую визу.
То есть, сначала отпускаем миллионы рабочих рук в ЕС, а потом выписываем филиппинок? Как-то нелогично получается. Я даже не говорю о том, что украинки могли бы поучаствовать в обороне страны хотя бы трудом, но условных филиппинок нам же необходимо будет чем-то привлекать приехать? Может, надо всё-таки привлекать (даже финансово) вернуться украинок?
Да, отпускаем. У нас нет денег на привлечение тех, кто не желает. Есть возможности для привлечения по рабочим визам тех, кого не достает. Рабочая виза подразумевает ограниченный период. Она может быть не продлена. На не продление человек может всё равно забить, но в случае нарушения будет процедура депортации. Мы ж в ЕС идём. Они привлекли женщин и детей от нас. Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.
Выживает сильнейший и та нация в которой достаточно сильнейших, которые могут защитить слабого.
Если будет достаточно сильнейших согласных вас защитить, вы выживите. Иначе судьба печальна и несправедлива порой.
Востаннє редагувалось stm
в Пон 23 вер, 2024 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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