|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 23 вер, 2024 14:53
fox767676 написав:
чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову
демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.
Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.
я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та
піздно.
Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації. Документи на звільнення подають масово од старших офіцерів до солдатів.
Наступний крок сзч.
Доплату також затримують, і ходять слухи, що хтось рішив що мобілізовані тут не за гроші а виключно з почуття патріотизму. Може й так того знати не можу.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1286
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 14:54
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.
За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».
Бандерлог, Бобюа, Денік та інші фронтовики - підтримаємо цей челендж?
Именно этот не надо. Лучше держаться подальше.
Когда народ валит тихо, на это закрывают глаза, пока масштабы не сильно угрожающие. А на такое публичное действие придется реагировать.
Вангую показательный процесс.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7538
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6389 раз.
- Подякували: 21274 раз.
-
- Профіль
-
129
80
35
2
Додано: Пон 23 вер, 2024 14:58
Banderlog написав: fox767676 написав:
чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову
демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.
Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.
я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та
піздно.
Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації. Документи на звільнення подають масово од старших офіцерів до солдатів.
Наступний крок сзч.
Доплату також затримують, і ходять слухи, що хтось рішив що мобілізовані тут не за гроші а виключно з почуття патріотизму. Може й так того знати не можу.
За всю історію знав лише одного Льону який відмовився від заробітної плати і продав банк італійцям . Більше схожих випадків не було,точніше достовірно невідомо
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17843
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:00
Wirująświatła написав:
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.
За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».
Таким чином він привертає увагу правоохоронних органів,це гірше ніж сзч , буде інша стаття і інша міра відповідальності, можливо найсуворіша і публічна,як і сама заява.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17843
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:00
Сибарит написав: Успіх написав:
Бандерлог, Бобюа, Денік та інші фронтовики - підтримаємо цей челендж?
Именно этот не надо. Лучше держаться подальше.
Когда народ валит тихо, на это закрывают глаза, пока масштабы не сильно угрожающие. А на такое публичное действие придется реагировать.
Вангую показательный процесс.
На 10000 желающих. Первое СЗЧ по положению не ведёт к посадке, но только при условии, что человек вернётся. А вот кем, ему предложат вернуться вместо 3-5 лет отсидки - это уже вопрос командиров и нехватки стрельцов.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5208
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:02
АндрейМ написав: stm написав:
Если не хватает женских рук разнорабочих, можно и филипинок упростить въезд на рабочую визу.
То есть, сначала отпускаем миллионы рабочих рук в ЕС, а потом выписываем филиппинок? Как-то нелогично получается. Я даже не говорю о том, что украинки могли бы поучаствовать в обороне страны хотя бы трудом, но условных филиппинок нам же необходимо будет чем-то привлекать приехать? Может, надо всё-таки привлекать (даже финансово) вернуться украинок?
Якщо питання в логіці,допустимо. Чому саме філіпінки ? Чи немає більш дешевої робочої сили з реальним процесом реалізації??
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17843
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:03
Banderlog написав:
Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.
ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ?
ви офіцер, та ще й експортер генофонду
я експортую інтелектуальну працю і рядовий
якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2059
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:04
fox767676 написав: Banderlog написав:
Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.
ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ?
ви офіцер, та ще й експортер генофонду
я експортую інтелектуальну працю і рядовий
якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів
О_о давайте поговоримо як треба було робити,це дуже важливо і доречно напередодні плану Перемоги
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17843
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:04
fox767676 написав:
...........
чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову
демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.
Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.
я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та звичайне життя за красиві очі чи геолокацію дупи, а іншим - самовідрікання з похмурими перспективами.
С первой частью полностью согласен.
Бронь всё же должна быть, но, естественно, не за "красиві очі", а нужным специалистам.
Что касается "геолокації дупи", то, если вы имеете ввиду тех, кто выехал из Украины тут сделать мы ничего не сможем. как бы кому-то не хотелось. Тут, как видите, проблема даже с теми, кто в Украине, но прячется от ТЦК. Их вытащить из схронов не можем. А мирные переговоры давно назрели и, похоже, в каком-то виде уже ведутся. Как бы ещё убедить лицемеров, которые хотят границы 91, но при этом не хотят за них воевать лично.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30337
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:05
fox767676 написав: detroytred написав:
Так не вистачає вже бажаючих на 3-5 куо.
Оці небажаючі потім будуть скиглити про "багатих" з зп 1-2 куо, які "хочуть відкупитися", і що вони такі нещасні "не знайшли себе" в Україні.
Тоді завозити африканців-бангладешців, але з умовою військової служби.
І хай тільки хоч один диванний бандерівець щось там пискне.
Звідки такі зп ?) с такими грошима довго не живуть на фронті. На дивані - безпечно .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17843
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20
|67595
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|230776
|
|
|6076
|720577
|
|