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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 100051000610007100081000910010>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 48
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
8
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:53

  fox767676 написав:
чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.
Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.
я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та

піздно.
Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації. Документи на звільнення подають масово од старших офіцерів до солдатів.
Наступний крок сзч.
Доплату також затримують, і ходять слухи, що хтось рішив що мобілізовані тут не за гроші а виключно з почуття патріотизму. Може й так того знати не можу.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:54

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.

За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».

Бандерлог, Бобюа, Денік та інші фронтовики - підтримаємо цей челендж? :D

Именно этот не надо. Лучше держаться подальше.
Когда народ валит тихо, на это закрывают глаза, пока масштабы не сильно угрожающие. А на такое публичное действие придется реагировать.
Вангую показательный процесс.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:58

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.
Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.
я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та

піздно.
Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації. Документи на звільнення подають масово од старших офіцерів до солдатів.
Наступний крок сзч.
Доплату також затримують, і ходять слухи, що хтось рішив що мобілізовані тут не за гроші а виключно з почуття патріотизму. Може й так того знати не можу.

За всю історію знав лише одного Льону який відмовився від заробітної плати і продав банк італійцям . Більше схожих випадків не було,точніше достовірно невідомо
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:00

  Wirująświatła написав:
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.

За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».

Таким чином він привертає увагу правоохоронних органів,це гірше ніж сзч , буде інша стаття і інша міра відповідальності, можливо найсуворіша і публічна,як і сама заява.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:00

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Бандерлог, Бобюа, Денік та інші фронтовики - підтримаємо цей челендж? :D

Именно этот не надо. Лучше держаться подальше.
Когда народ валит тихо, на это закрывают глаза, пока масштабы не сильно угрожающие. А на такое публичное действие придется реагировать.
Вангую показательный процесс.

На 10000 желающих. Первое СЗЧ по положению не ведёт к посадке, но только при условии, что человек вернётся. А вот кем, ему предложат вернуться вместо 3-5 лет отсидки - это уже вопрос командиров и нехватки стрельцов.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:02

  АндрейМ написав:
  stm написав:Если не хватает женских рук разнорабочих, можно и филипинок упростить въезд на рабочую визу.

То есть, сначала отпускаем миллионы рабочих рук в ЕС, а потом выписываем филиппинок? Как-то нелогично получается. Я даже не говорю о том, что украинки могли бы поучаствовать в обороне страны хотя бы трудом, но условных филиппинок нам же необходимо будет чем-то привлекать приехать? Может, надо всё-таки привлекать (даже финансово) вернуться украинок?



Якщо питання в логіці,допустимо. Чому саме філіпінки ? Чи немає більш дешевої робочої сили з реальним процесом реалізації??
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.

ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ?
ви офіцер, та ще й експортер генофонду
я експортую інтелектуальну працю і рядовий
якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:04

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.

ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ?
ви офіцер, та ще й експортер генофонду
я експортую інтелектуальну працю і рядовий
якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів


О_о давайте поговоримо як треба було робити,це дуже важливо і доречно напередодні плану Перемоги
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:04

  fox767676 написав:...........
чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.
Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.
я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та звичайне життя за красиві очі чи геолокацію дупи, а іншим - самовідрікання з похмурими перспективами.

С первой частью полностью согласен.
Бронь всё же должна быть, но, естественно, не за "красиві очі", а нужным специалистам.
Что касается "геолокації дупи", то, если вы имеете ввиду тех, кто выехал из Украины тут сделать мы ничего не сможем. как бы кому-то не хотелось. Тут, как видите, проблема даже с теми, кто в Украине, но прячется от ТЦК. Их вытащить из схронов не можем. А мирные переговоры давно назрели и, похоже, в каком-то виде уже ведутся. Как бы ещё убедить лицемеров, которые хотят границы 91, но при этом не хотят за них воевать лично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:05

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Так не вистачає вже бажаючих на 3-5 куо.

Оці небажаючі потім будуть скиглити про "багатих" з зп 1-2 куо, які "хочуть відкупитися", і що вони такі нещасні "не знайшли себе" в Україні.
Тоді завозити африканців-бангладешців, але з умовою військової служби.
І хай тільки хоч один диванний бандерівець щось там пискне.

Звідки такі зп ?) с такими грошима довго не живуть на фронті. На дивані - безпечно .
sens
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  #<1 ... 100051000610007100081000910010>
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