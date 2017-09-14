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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:09
ЛАД написав: fox767676 написав:
...........
чим раніше інтенсефікувати мирні процеси, тим раніше можно буде розпочинати поступову
демобілізацію, починаючи з втомлених 40+ рядових успіхів.
Важливо не прогаяти час коли процеси самодемобілізації зможуть прийняти масовий характер.
я пропоную більш рівномірне навантаження на усі верстви і групи українських громадян, уникаючи кейсів, коли одним бронь та звичайне життя за красиві очі чи геолокацію дупи, а іншим - самовідрікання з похмурими перспективами.
С первой частью полностью согласен.
Бронь всё же должна быть, но, естественно, не за "красиві очі", а нужным специалистам.
Что касается "геолокації дупи", то, если вы имеете ввиду тех, кто выехал из Украины тут сделать мы ничего не сможем. как бы кому-то не хотелось. Тут, как видите, проблема даже с теми, кто в Украине, но прячется от ТЦК. Их вытащить из схронов не можем. А мирные переговоры давно назрели и, похоже, в каком-то виде уже ведутся. Как бы ещё убедить лицемеров, которые хотят границы 91, но при этом не хотят за них воевать лично.
Бронювання вже має наслідки у суспільстві.
Чи є критичні дані щодо зняття броні задля перемоги ? Щоб почати направляти повістки офіційно працюючим і офіційно заброньованим ?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:11
Hennady написав: АндрейМ написав:
Для цього наша країна має стати економічно привабливою, але якщо вона стане економічно привабливою, то і українці не будуть масово залишати країну в пошуках кращої долі (це якщо ми момент війни упустимо).
Якби країна була б економічно привабливою (а над цим мала б працювати влада вже 30+ років, як це зробили в Польщі, Прибалтиці і т.д.), то і східні регіони не хотіли б до росії, і росіяни би емігрували б сюди і т.д. і т.п. і ніякої війни і близько б не було.
І заводи б були (а вони були і їх не стало), як тут пишуть за снаряди і т.д. і т.п.
Все профукали заради вигоди тут і зараз.
Вірне твердження, дуже швидкої пигулки для вирішення проблеми немає і не може бути.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:11
sens написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.
ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ?
ви офіцер, та ще й експортер генофонду
я експортую інтелектуальну працю і рядовий
якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів
О_о давайте поговоримо як треба було робити,це дуже важливо і доречно напередодні плану Перемоги
Згадайте осінь 2022
Облаяного переможно-незламною шпаною Кісінджера за пропозицію НАТО при умові заморозки
Світові концептуали такої хуцпи не пробачають
Хтось з наших покаявся ?
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в Пон 23 вер, 2024 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:11
stm написав:
Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.
Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?
А самое главное - зачем кого-то привлекать, если есть свой «ресурс»? Почему украинские женщины решили, что они своей стране ничего не должны? Допустим, наше общество не готово к тому, что женщины тоже могут воевать, но работать-то они точно могут. Не могу понять смысла отпускать одних, чтобы заменять ими другими.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:12
Успіх написав: sashaqbl написав: Успіх написав:
Наступного місяця кидаю на стіл план Б - і, якщо раптом щось піде не за планом - використовую план "С"!
Успіх, роби третю дитину. Варіант верняковий!
На жаль, для моєї дружини це не варіант/не можливо... вже не дозволяє її здоров'я...
1. Є інші жінки.
2. Дитину можна усиновити/удочерити.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:14
АндрейМ написав: stm написав:
Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.
Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?
А самое главное - зачем кого-то привлекать, если есть свой «ресурс»? Почему украинские женщины решили, что они своей стране ничего не должны? Допустим, наше общество не готово к тому, что женщины тоже могут воевать, но работать-то они точно могут. Не могу понять смысла отпускать одних, чтобы заменять ими другими.
В теорії можливо.
Проте зараз нам всім намагаються вбити в голову - працювати на Перемогу повинні всі. З цим важко не погодитися. Проте як реалізувати? Найкраще у нас під час війни будують дороги і ремонтують укриття.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:17
sens написав:
Якщо питання в логіці,допустимо. Чому саме філіпінки ? Чи немає більш дешевої робочої сили з реальним процесом реалізації??
В наших умовах кращий вибір це непальці або тібетці. В їхніх краях дуже суровий клімат, плюс вони звикли до важких робіт, таскать усіляких туристів на Джомолунгму.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:18
stm написав:
На 10000 желающих. Первое СЗЧ по положению не ведёт к посадке, но только при условии, что человек вернётся. А вот кем, ему предложат вернуться вместо 3-5 лет отсидки - это уже вопрос командиров и нехватки стрельцов.
хто сказав що він захоче повертатись? Умови в тюрмі в нашій гуманній державі не гірші ніж в бойовій частині в піхоті. Розстрілів за дезертирство вродь нема. Окрім того сзч це воріг держави.
поки їх не трогають і їм стає харчів це просто випавші люди з економіки, но загнавши їх в вугол ми автоматично отримуєм ворогів. Кажуть 150 тисяч здорових чоловіків.
Багато це чимало то смотря з чим порівнювати.
Скільки в нас зара сидить по тюрмам? Тисяч 50?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:21
АндрейМ написав: stm написав:
Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.
Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?
До москалів їдуть і нічого. Чому б до нас не поїхать, з перспективою колись, може буть, опинитись у Европі?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:22
АндрейМ написав: stm написав:
Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.
Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?
А самое главное - зачем кого-то привлекать, если есть свой «ресурс»? Почему украинские женщины решили, что они своей стране ничего не должны? Допустим, наше общество не готово к тому, что женщины тоже могут воевать, но работать-то они точно могут. Не могу понять смысла отпускать одних, чтобы заменять ими другими.
Нехватка строителей. Таджики могут ехать мужским населением, главное пересылать деньги моно должен открыть ) далее они привезут и малышей с женой. Плохо интегрируются - не факт, я бы сказала что на Лукьяновке уже есть большая коммуна мусульман. Драк не наблюдала, дети ходят в школы. Булинга в каких-то межэтнических масштабах тоже нет. Вам опять же не повезло, женщины что выехали работают удаленно многие с образованием и планируют домой к мужу, если есть условия (квартира и безопасность). В один момент огромное количество мужчин оказались на фронте, часть мужчин прячется дома. Нехватка рук. 2 млн.таджиков из оркостана не все но подавляющее большинство поедут на работы в нашу страну. Если при этом отзывы пойдут что всё ок, револт даст денег их семьям, через год даже при условии окончания военных действий и выезда мужчин к объединению с семьями в ЕС, нехватка рук и развитие ВВП Украины не пострадают. Визы рабочие имеют срок действия, это контроль государства сколько рабочих рук надо. Целая Австралия так живёт, там официально принимают всех нужных азиатов (они ближе) по специализации и до 45 лет.
Востаннє редагувалось stm
в Пон 23 вер, 2024 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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