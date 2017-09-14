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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10007100081000910010>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 48
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
8
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Якщо питання в логіці,допустимо. Чому саме філіпінки ?

Філіпіни - "країна невіст"
Християни.
Їх дійсно по всьому світу добре розкидало, їх навіть багато у мусульманських ОАЕ. Добре представлені у онлайн-освіті англійської мови.
Нам філіпінок не вистачить, ще добирати християнок з африки, може й мусульманок, але точно не з близького сходу.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:22

  Banderlog написав:
  stm написав:На 10000 желающих. Первое СЗЧ по положению не ведёт к посадке, но только при условии, что человек вернётся. А вот кем, ему предложат вернуться вместо 3-5 лет отсидки - это уже вопрос командиров и нехватки стрельцов.

хто сказав що він захоче повертатись? Умови в тюрмі в нашій гуманній державі не гірші ніж в бойовій частині в піхоті. Розстрілів за дезертирство вродь нема. Окрім того сзч це воріг держави.
поки їх не трогають і їм стає харчів це просто випавші люди з економіки, но загнавши їх в вугол ми автоматично отримуєм ворогів. Кажуть 150 тисяч здорових чоловіків.
Багато це чимало то смотря з чим порівнювати.
Скільки в нас зара сидить по тюрмам? Тисяч 50?

Навіщо вам ця статистика - головне що треба розуміти, неможливо збільшення бюджети у різні внутрішні правоохоронні органи, зменшувати реальну допомогу зсу і не відмовляти у будівництві доріг і укриттів. Чому принципово не вирішується питання щодо нового будівництва,як наприклад в Ізраїлі, наявності капсули безпеки і не грабувати місцеві бюджети для збільшення власних інтересів.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:24

  fox767676 написав:
  sens написав:Якщо питання в логіці,допустимо. Чому саме філіпінки ?

Філіпіни - "країна невіст"
Християни.
Їх дійсно по всьому світу добре розкидало, їх навіть багато у мусульманських ОАЕ. Добре представлені у онлайн-освіті англійської мови.
Нам філіпінок не вистачить, ще добирати християнок з африки, може й мусульманок, але точно не з близького сходу.


Давайте ще петицію,щоб можновладці побачили потребу і головне підказку кого ще можна залучити до нашої Перемоги.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:25

  Water написав:
  АндрейМ написав:
  stm написав:Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.

Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?

До москалів їдуть і нічого. Чому б до нас не поїхать, з перспективою колись, може буть, опинитись у Европі?


Умови життя зараз погані
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:25

  Banderlog написав:
  stm написав:На 10000 желающих. Первое СЗЧ по положению не ведёт к посадке, но только при условии, что человек вернётся. А вот кем, ему предложат вернуться вместо 3-5 лет отсидки - это уже вопрос командиров и нехватки стрельцов.

хто сказав що він захоче повертатись? Умови в тюрмі в нашій гуманній державі не гірші ніж в бойовій частині в піхоті. Розстрілів за дезертирство вродь нема. Окрім того сзч це воріг держави.
поки їх не трогають і їм стає харчів це просто випавші люди з економіки, но загнавши їх в вугол ми автоматично отримуєм ворогів. Кажуть 150 тисяч здорових чоловіків.
Багато це чимало то смотря з чим порівнювати.
Скільки в нас зара сидить по тюрмам? Тисяч 50?

Это тоже выбор, иметь судимость у нас не самое приятное. При любых разборках патруль повяжет тебя и на вторую судимость. Дело не только что обидно отрубить 2,5 года на войне, потом ещё тройку в тюрьме...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:28

  sens написав:
  fox767676 написав:
  sens написав:Якщо питання в логіці,допустимо. Чому саме філіпінки ?

Філіпіни - "країна невіст"
Християни.
Їх дійсно по всьому світу добре розкидало, їх навіть багато у мусульманських ОАЕ. Добре представлені у онлайн-освіті англійської мови.
Нам філіпінок не вистачить, ще добирати християнок з африки, може й мусульманок, але точно не з близького сходу.


Давайте ще петицію,щоб можновладці побачили потребу і головне підказку кого ще можна залучити до нашої Перемоги.

можновладці не спроможні
максимум на що їх вистачить - завезити тимчасових транзитерів, га якийсь корупційний проект
поке достатньо громадських обговореннь
може якісь фахові експерти підхоплять тему
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:36

Пропозиції від Держави

Представники Влади люди публічні. Для них головне зробити вигляд що вони сильно зайняті питанням. Р.Шурму вважаю що дійсно люди знають і яку він мав силу в офісі Президента. Щоб не було води , скажімо просто , коли було обговорення питання як перенести виробництво, залучити фахових спеціалістів і мати 100% бронювання і в Державу сплачувати офіційно всі необхідні внески , проблема ані тоді ,ані зараз не вирішено. Фактично запропонували власними силами вирішувати питання - чи то залучити жінок і навчати за власний рахунок, чи то завозити спеціалістів з інших країн...
Проблема на власний розсуд. Таке собі рішення. Навіть коли приймаєш на роботу спеціалістів - отримуєш зайняте робоче місце і мобілізованого працівника.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:37

  sens написав:
  Water написав:До москалів їдуть і нічого. Чому б до нас не поїхать, з перспективою колись, може буть, опинитись у Европі?

Умови життя зараз погані

Для кого, для непальців? Вони все життя в таких умовах живуть і інших не знають.
От сомалійці або еритрейці можуть померзнути.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:38

  Water написав:
  sens написав:
  Water написав:До москалів їдуть і нічого. Чому б до нас не поїхать, з перспективою колись, може буть, опинитись у Европі?

Умови життя зараз погані

Для кого, для непальців? Вони все життя в таких умовах живуть і інших не знають.
От сомалійці або еритрейці можуть померзнути.



Які дії щоб отримати саме такий ресурс для відбудови Держави?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:49

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.

ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ?
ви офіцер, та ще й експортер генофонду
я експортую інтелектуальну працю і рядовий
якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів


О_о давайте поговоримо як треба було робити,це дуже важливо і доречно напередодні плану Перемоги[/quote]

Згадайте осінь 2022
Облаяного переможно-незламною шпаною Кісінджера за пропозицію НАТО при умові заморозки
Світові концептуали такої хуцпи не пробачають
Хтось з наших покаявся ?[/quote]

Чи є конкретні прізвища хто має відповісти перед суспільством?
sens
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  #<1 ... 10007100081000910010>
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