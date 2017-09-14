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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:22
sens написав:
Якщо питання в логіці,допустимо. Чому саме філіпінки ?
Філіпіни - "країна невіст"
Християни.
Їх дійсно по всьому світу добре розкидало, їх навіть багато у мусульманських ОАЕ. Добре представлені у онлайн-освіті англійської мови.
Нам філіпінок не вистачить, ще добирати християнок з африки, може й мусульманок, але точно не з близького сходу.
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fox767676
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:22
Banderlog написав:
stm написав:
На 10000 желающих. Первое СЗЧ по положению не ведёт к посадке, но только при условии, что человек вернётся. А вот кем, ему предложат вернуться вместо 3-5 лет отсидки - это уже вопрос командиров и нехватки стрельцов.
хто сказав що він захоче повертатись? Умови в тюрмі в нашій гуманній державі не гірші ніж в бойовій частині в піхоті. Розстрілів за дезертирство вродь нема. Окрім того сзч це воріг держави.
поки їх не трогають і їм стає харчів це просто випавші люди з економіки, но загнавши їх в вугол ми автоматично отримуєм ворогів. Кажуть 150 тисяч здорових чоловіків.
Багато це чимало то смотря з чим порівнювати.
Скільки в нас зара сидить по тюрмам? Тисяч 50?
Навіщо вам ця статистика - головне що треба розуміти, неможливо збільшення бюджети у різні внутрішні правоохоронні органи, зменшувати реальну допомогу зсу і не відмовляти у будівництві доріг і укриттів. Чому принципово не вирішується питання щодо нового будівництва,як наприклад в Ізраїлі, наявності капсули безпеки і не грабувати місцеві бюджети для збільшення власних інтересів.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:24
fox767676 написав: sens написав:
Якщо питання в логіці,допустимо. Чому саме філіпінки ?
Філіпіни - "країна невіст"
Християни.
Їх дійсно по всьому світу добре розкидало, їх навіть багато у мусульманських ОАЕ. Добре представлені у онлайн-освіті англійської мови.
Нам філіпінок не вистачить, ще добирати християнок з африки, може й мусульманок, але точно не з близького сходу.
Давайте ще петицію,щоб можновладці побачили потребу і головне підказку кого ще можна залучити до нашої Перемоги.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:25
Water написав: АндрейМ написав: stm написав:
Мы можем привлечь рабочие руки (с семьями по желанию) из Узбекистана, Таджикистана.
Так, а чем Вы собираетесь их привлекать, простите? Тем более, семьями. Кто в воюющую страну повезёт детей?
До москалів їдуть і нічого. Чому б до нас не поїхать, з перспективою колись, може буть, опинитись у Европі?
Умови життя зараз погані
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:25
Banderlog написав:
stm написав:
На 10000 желающих. Первое СЗЧ по положению не ведёт к посадке, но только при условии, что человек вернётся. А вот кем, ему предложат вернуться вместо 3-5 лет отсидки - это уже вопрос командиров и нехватки стрельцов.
хто сказав що він захоче повертатись? Умови в тюрмі в нашій гуманній державі не гірші ніж в бойовій частині в піхоті. Розстрілів за дезертирство вродь нема. Окрім того сзч це воріг держави.
поки їх не трогають і їм стає харчів це просто випавші люди з економіки, но загнавши їх в вугол ми автоматично отримуєм ворогів. Кажуть 150 тисяч здорових чоловіків.
Багато це чимало то смотря з чим порівнювати.
Скільки в нас зара сидить по тюрмам? Тисяч 50?
Это тоже выбор, иметь судимость у нас не самое приятное. При любых разборках патруль повяжет тебя и на вторую судимость. Дело не только что обидно отрубить 2,5 года на войне, потом ещё тройку в тюрьме...
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:28
sens написав: fox767676 написав: sens написав:
Якщо питання в логіці,допустимо. Чому саме філіпінки ?
Філіпіни - "країна невіст"
Християни.
Їх дійсно по всьому світу добре розкидало, їх навіть багато у мусульманських ОАЕ. Добре представлені у онлайн-освіті англійської мови.
Нам філіпінок не вистачить, ще добирати християнок з африки, може й мусульманок, але точно не з близького сходу.
Давайте ще петицію,щоб можновладці побачили потребу і головне підказку кого ще можна залучити до нашої Перемоги.
можновладці не спроможні
максимум на що їх вистачить - завезити тимчасових транзитерів, га якийсь корупційний проект
поке достатньо громадських обговореннь
може якісь фахові експерти підхоплять тему
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fox767676
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:36
Представники Влади люди публічні. Для них головне зробити вигляд що вони сильно зайняті питанням. Р.Шурму вважаю що дійсно люди знають і яку він мав силу в офісі Президента. Щоб не було води , скажімо просто , коли було обговорення питання як перенести виробництво, залучити фахових спеціалістів і мати 100% бронювання і в Державу сплачувати офіційно всі необхідні внески , проблема ані тоді ,ані зараз не вирішено. Фактично запропонували власними силами вирішувати питання - чи то залучити жінок і навчати за власний рахунок, чи то завозити спеціалістів з інших країн...
Проблема на власний розсуд. Таке собі рішення. Навіть коли приймаєш на роботу спеціалістів - отримуєш зайняте робоче місце і мобілізованого працівника.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:37
sens написав: Water написав:
До москалів їдуть і нічого. Чому б до нас не поїхать, з перспективою колись, може буть, опинитись у Европі?
Умови життя зараз погані
Для кого, для непальців? Вони все життя в таких умовах живуть і інших не знають.
От сомалійці або еритрейці можуть померзнути.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:38
Water написав: sens написав: Water написав:
До москалів їдуть і нічого. Чому б до нас не поїхать, з перспективою колись, може буть, опинитись у Европі?
Умови життя зараз погані
Для кого, для непальців? Вони все життя в таких умовах живуть і інших не знають.
От сомалійці або еритрейці можуть померзнути.
Які дії щоб отримати саме такий ресурс для відбудови Держави?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:49
fox767676 написав: Banderlog написав:
Треба було вчасно інтенсифікувати бусифікацію і відподальність за сзч та робити ротації.
ви хочете руйнації держави та новобільшовицького терору, побачити на смереці улюбленого попа ?
ви офіцер, та ще й експортер генофонду
я експортую інтелектуальну працю і рядовий
якщо ви спробуєте мене бусифікувати - я вб'ю вас і ваших кумирів
О_о давайте поговоримо як треба було робити,це дуже важливо і доречно напередодні плану Перемоги[/quote]
Згадайте осінь 2022
Облаяного переможно-незламною шпаною Кісінджера за пропозицію НАТО при умові заморозки
Світові концептуали такої хуцпи не пробачають
Хтось з наших покаявся ?[/quote]
Чи є конкретні прізвища хто має відповісти перед суспільством?
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sens
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