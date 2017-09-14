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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:51
sens написав: Water написав:
Для кого, для непальців? Вони все життя в таких умовах живуть і інших не знають.
От сомалійці або еритрейці можуть померзнути.
Які дії щоб отримати саме такий ресурс для відбудови Держави?
Заробітна плата від штуки баксів, бо в них у столиці біля 200 на місяць, якщо в провідники горах, то там добре сплачують іноземці, але такої роботи небагато.
Плюс десь жить, контейнерні містечка? Плюс якійсь договір з Непалом, бо ніхто не знає де та Україна.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:55
stm написав:
Это тоже выбор, иметь судимость у нас не самое приятное. При любых разборках патруль повяжет тебя и на вторую судимость. Дело не только что обидно отрубить 2,5 года на войне, потом ещё тройку в тюрьме...
а 3 на війні а потім всеодно в тюрмі? Хто мішав садити раніше? Коли втікачів було мало? Хто мішав хочаб закрити зону бд щоб не їхали додому просто маршрутками? Зараз система вже їх не перетравить, кількість перейшла в якість.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:56
Water написав: sens написав: Water написав:
Для кого, для непальців? Вони все життя в таких умовах живуть і інших не знають.
От сомалійці або еритрейці можуть померзнути.
Які дії щоб отримати саме такий ресурс для відбудови Держави?
Заробітна плата від штуки баксів, бо в них у столиці біля 200 на місяць, якщо в провідники горах, то там добре сплачують іноземці, але такої роботи небагато.
Плюс десь жить, контейнерні містечка? Плюс якійсь договір з Непалом, бо ніхто не знає де та Україна.
Чому така різниця, якщо наш робітник працює лише за 500 офіційно?
Якщо по суті, рішення приблизно вірне,але які будуть у них гарантії щодо подальшого перебування??
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sens
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:57
Banderlog написав: stm написав:
Это тоже выбор, иметь судимость у нас не самое приятное. При любых разборках патруль повяжет тебя и на вторую судимость. Дело не только что обидно отрубить 2,5 года на войне, потом ещё тройку в тюрьме...
а 3 на війні а потім всеодно в тюрмі? Хто мішав садити раніше? Коли втікачів було мало? Хто мішав хочаб закрити зону бд щоб не їхали додому просто маршрутками? Зараз система вже їх не перетравить, кількість перейшла в якість.
Дадуть неофіційно команду знищувати
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:58
sens написав:
Чи є конкретні прізвища хто має відповісти перед суспільством?
Подоляк. Залужний. Для початку
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fox767676
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:59
fox767676 написав: sens написав:
Чи є конкретні прізвища хто має відповісти перед суспільством?
Подоляк. Залужний. Для початку
Для початку треба визнати угруповування , тому ще 2 прізвища.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:03
sens написав: Water написав: sens написав:
Які дії щоб отримати саме такий ресурс для відбудови Держави?
Заробітна плата від штуки баксів, бо в них у столиці біля 200 на місяць, якщо в провідники горах, то там добре сплачують іноземці, але такої роботи небагато.
Плюс десь жить, контейнерні містечка? Плюс якійсь договір з Непалом, бо ніхто не знає де та Україна.
Чому така різниця, якщо наш робітник працює лише за 500 офіційно?
Якщо по суті, рішення приблизно вірне,але які будуть у них гарантії щодо подальшого перебування??
Ваш робітник це хто, яка саме сфера діяльності?
Гадаю за 500 не поїдуть. І для чого ви зменшуєте ЗП, якщо її потрібно збільшувать? Звісно якась кваліфікація потрібна.
Гарантії перебування це вже без мене, або вони отримують громадянство після... років офіційного проживання, або якійсь договір на рік з можливістю подальшої пролонгації.
UPD: Процедуру працевлаштування максимально спростить- договір, IПН- працюєш. Без усіляких дозволів від міграційної, мінекономіки, мінздоху, охорони здоров`я.
Востаннє редагувалось Water
в Пон 23 вер, 2024 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:05
"А нехай спершу депутати та міністри ідуть воювати" (с)
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:10
fox767676 написав: sens написав:
Чи є конкретні прізвища хто має відповісти перед суспільством?
Подоляк. Залужний. Для початку
Цікаво-цікаво, а Зеленський, а Єрмак ?
Якщо про Подоляка ще зрозуміло, то Залужний то чого ?
Залужний зробив багато корисного.
А те що він зараз в Лондоні, так це від заздрощів найвеличнішого, який триндів, що йому пофіг на рейтинги
А сам рейтингозалежний
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:12
❗️Тепер «бусифікація» чоловіків віком 50-60 років забороняється, – Гончаренко.
«Таким громадянам мають пред'явити розпорядження Генштабу щодо конкретного чоловіка, з вказуванням усіх даних».
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