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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1000910010100111001210013 ... 10016>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 48
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
8
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:13

  Banderlog написав:
  stm написав:Это тоже выбор, иметь судимость у нас не самое приятное. При любых разборках патруль повяжет тебя и на вторую судимость. Дело не только что обидно отрубить 2,5 года на войне, потом ещё тройку в тюрьме...
а 3 на війні а потім всеодно в тюрмі? Хто мішав садити раніше? Коли втікачів було мало? Хто мішав хочаб закрити зону бд щоб не їхали додому просто маршрутками? Зараз система вже їх не перетравить, кількість перейшла в якість.

Я не отвечу на этот вопрос. Не знаю. Знаю что часть из СЗЧ можно использовать, рычаг влияния есть. Если бы ВЛК у нас тоже норм отбирали, то возраст/здоровье+СЗЧ были бы в приоритете.
Вопрос подавал ли командир что человек СЗЧ или его з/п делили дружно или не дружно в коллективе, для меня тоже открыт, простите. Надеюсь не массово, но определенные подозрения у меня есть.
ПС: цифр в 400тыс.розыска я точно не увижу в реестре ) поэтому громко, но реально ли )
Востаннє редагувалось stm в Пон 23 вер, 2024 16:34, всього редагувалось 2 разів.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:15

  АндрейМ написав:
  stm написав:Если не хватает женских рук разнорабочих, можно и филипинок упростить въезд на рабочую визу.

То есть, сначала отпускаем миллионы рабочих рук в ЕС, а потом выписываем филиппинок? Как-то нелогично получается. Я даже не говорю о том, что украинки могли бы поучаствовать в обороне страны хотя бы трудом, но условных филиппинок нам же необходимо будет чем-то привлекать приехать? Может, надо всё-таки привлекать (даже финансово) вернуться украинок?

Не хочуть "наші мілліони" виконувати демографічну повинність на демографічному фронті, то "чемодан, вокзал, митидупивЄС", випишем африканок і філіпінок, в яких з цим більш традиційні цінності
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:23

  sens написав:
  Wirująświatła написав:
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.

За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».

Таким чином він привертає увагу правоохоронних органів,це гірше ніж сзч , буде інша стаття і інша міра відповідальності, можливо найсуворіша і публічна,як і сама заява.

Як Орлеанськьу Діву? А що там чути про якобінців?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:27

flyman

випишем африканок і філіпінок,


А вона ключе на 5-річні туфлі за 15 дол і баклахи з водою на підвіконні, замість сонячного колектора на даху??
Може є яка країна під назвою «Халамидстан», ти б був її королем , а всі локал вумен - твої принцеси.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Найбільша та найактуальніша проблема -- кому сидіти отам в окопах.

Найбільша та найактуальніша проблема навіщо там сидіти після потужного пуску нафтогону "незламна Дружба з кацапами"?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:30

Якщо по суті, рішення приблизно вірне,але які будуть у них гарантії щодо подальшого перебування??
Ще ніхто не знає в яких кордонах буде Україна, що залишиться з промисловості, які ресурси енергетичні будуть. Де буде наше місце в світовій торгівлі. Нічого не відомо, які нафіг мігранти на відбудову? Що відбудовувати, навіщо, для чого, для якої кількості населення? Головне-хто це все буде прораховувати :(
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:34

  Mimohod написав:
  detroytred написав:Найбільша та найактуальніша проблема -- кому сидіти отам в окопах.

Найбільша та найактуальніша проблема навіщо там сидіти після потужного пуску нафтогону "незламна Дружба з кацапами"?
Найбільша проблема що навіть загнавши всіх в окоп максимум що може отримати влада, так це заміна ( і то скоріше тимчасова) тих хто воює з першого дня. Але ніяк не перемогу. Цевсе чарівне " скільки потрібно"
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:36

тут вопрос, а нахрена тогда вообще воевать, если мы отдаем страну добровольно каким-то иностранцам? ради чего? какой смысл существования Украины, если в ней не будет украинцев?
привлекая низкооплачиваемых мигрантов из стран 3 мира, мы превращаем страну в такую же помойку, как и их родина. и зачем вообще какой-то демографический фронт?
ну будет уменьшаться население. это неизбежный процесс во всем мире, как и урбанизация и тд. рождаемость падает везде, в тч в африке. процесс довольно быстрый, еще недавно в Украине было по 5 детей в семьях и население росло, также и в Африке, пройдет 50 лет и там будет так же по 1-2 детей.
не нужно будет столько ресурсов, добывать столько металла и выращивать столько еды.
очистится природа и улучшится экология. села будут снесены и превращены в поля или леса, или иные дикие ландшафты.
понятно, что мы впереди этого процесса, Африка в последнюю очередь столкнется с этим.
но замещать население на мигрантов ради какого-то экономического роста, чтобы по прежнему клепать столько барахла не вижу никакого смысла.
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:39

  Xenon написав::mrgreen:

❗️Тепер «бусифікація» чоловіків віком 50-60 років забороняється, – Гончаренко.

«Таким громадянам мають пред'явити розпорядження Генштабу щодо конкретного чоловіка, з вказуванням усіх даних».

Тобто раніше можна було. А тим хто не 50-60, то дозволено.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:41

  smdtranz написав:тут вопрос, а нахрена тогда вообще воевать, если мы отдаем страну добровольно каким-то иностранцам? ради чего? какой смысл существования Украины, если в ней не будет украинцев?
привлекая низкооплачиваемых мигрантов из стран 3 мира, мы превращаем страну в такую же помойку, как и их родина. и зачем вообще какой-то демографический фронт?
ну будет уменьшаться население. это неизбежный процесс во всем мире, как и урбанизация и тд. рождаемость падает везде, в тч в африке. процесс довольно быстрый, еще недавно в Украине было по 5 детей в семьях и население росло, также и в Африке, пройдет 50 лет и там будет так же по 1-2 детей.
не нужно будет столько ресурсов, добывать столько металла и выращивать столько еды.
очистится природа и улучшится экология. села будут снесены и превращены в поля или леса, или иные дикие ландшафты.
понятно, что мы впереди этого процесса, Африка в последнюю очередь столкнется с этим.
но замещать население на мигрантов ради какого-то экономического роста, чтобы по прежнему клепать столько барахла не вижу никакого смысла.
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.



За рахунок чого Україна буде мати хоч якусь вагу в міжнародній політиці\економіці і зможе продовжити своє вимушено внеблокове існування ?
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