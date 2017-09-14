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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:13
Banderlog написав: stm написав:
Это тоже выбор, иметь судимость у нас не самое приятное. При любых разборках патруль повяжет тебя и на вторую судимость. Дело не только что обидно отрубить 2,5 года на войне, потом ещё тройку в тюрьме...
а 3 на війні а потім всеодно в тюрмі? Хто мішав садити раніше? Коли втікачів було мало? Хто мішав хочаб закрити зону бд щоб не їхали додому просто маршрутками? Зараз система вже їх не перетравить, кількість перейшла в якість.
Я не отвечу на этот вопрос. Не знаю. Знаю что часть из СЗЧ можно использовать, рычаг влияния есть. Если бы ВЛК у нас тоже норм отбирали, то возраст/здоровье+СЗЧ были бы в приоритете.
Вопрос подавал ли командир что человек СЗЧ или его з/п делили дружно или не дружно в коллективе, для меня тоже открыт, простите. Надеюсь не массово, но определенные подозрения у меня есть.
ПС: цифр в 400тыс.розыска я точно не увижу в реестре ) поэтому громко, но реально ли )
Востаннє редагувалось stm
в Пон 23 вер, 2024 16:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:15
АндрейМ написав: stm написав:
Если не хватает женских рук разнорабочих, можно и филипинок упростить въезд на рабочую визу.
То есть, сначала отпускаем миллионы рабочих рук в ЕС, а потом выписываем филиппинок? Как-то нелогично получается. Я даже не говорю о том, что украинки могли бы поучаствовать в обороне страны хотя бы трудом, но условных филиппинок нам же необходимо будет чем-то привлекать приехать? Может, надо всё-таки привлекать (даже финансово) вернуться украинок?
Не хочуть "наші мілліони" виконувати демографічну повинність на демографічному фронті, то "чемодан, вокзал, митидупивЄС", випишем африканок і філіпінок, в яких з цим більш традиційні цінності
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:23
sens написав: Wirująświatła написав:
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишив частину. Про це він повідомив у соцмережах.
За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації».
Таким чином він привертає увагу правоохоронних органів,це гірше ніж сзч , буде інша стаття і інша міра відповідальності, можливо найсуворіша і публічна,як і сама заява.
Як Орлеанськьу Діву? А що там чути про якобінців?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:27
flyman
випишем африканок і філіпінок,
А вона ключе на 5-річні туфлі за 15 дол і баклахи з водою на підвіконні, замість сонячного колектора на даху??
Може є яка країна під назвою «Халамидстан», ти б був її королем , а всі локал вумен - твої принцеси.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:28
detroytred написав:
Найбільша та найактуальніша проблема -- кому сидіти отам в окопах.
Найбільша та найактуальніша проблема навіщо там сидіти після потужного пуску нафтогону "незламна Дружба з кацапами"?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:30
Якщо по суті, рішення приблизно вірне,але які будуть у них гарантії щодо подальшого перебування??
Ще ніхто не знає в яких кордонах буде Україна, що залишиться з промисловості, які ресурси енергетичні будуть. Де буде наше місце в світовій торгівлі. Нічого не відомо, які нафіг мігранти на відбудову? Що відбудовувати, навіщо, для чого, для якої кількості населення? Головне-хто це все буде прораховувати
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:34
Mimohod написав: detroytred написав:
Найбільша та найактуальніша проблема -- кому сидіти отам в окопах.
Найбільша та найактуальніша проблема навіщо там сидіти після потужного пуску нафтогону "незламна Дружба з кацапами"?
Найбільша проблема що навіть загнавши всіх в окоп максимум що може отримати влада, так це заміна ( і то скоріше тимчасова) тих хто воює з першого дня. Але ніяк не перемогу. Цевсе чарівне " скільки потрібно"
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:36
тут вопрос, а нахрена тогда вообще воевать, если мы отдаем страну добровольно каким-то иностранцам? ради чего? какой смысл существования Украины, если в ней не будет украинцев?
привлекая низкооплачиваемых мигрантов из стран 3 мира, мы превращаем страну в такую же помойку, как и их родина. и зачем вообще какой-то демографический фронт?
ну будет уменьшаться население. это неизбежный процесс во всем мире, как и урбанизация и тд. рождаемость падает везде, в тч в африке. процесс довольно быстрый, еще недавно в Украине было по 5 детей в семьях и население росло, также и в Африке, пройдет 50 лет и там будет так же по 1-2 детей.
не нужно будет столько ресурсов, добывать столько металла и выращивать столько еды.
очистится природа и улучшится экология. села будут снесены и превращены в поля или леса, или иные дикие ландшафты.
понятно, что мы впереди этого процесса, Африка в последнюю очередь столкнется с этим.
но замещать население на мигрантов ради какого-то экономического роста, чтобы по прежнему клепать столько барахла не вижу никакого смысла.
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:39
Xenon написав:
:mrgreen:
❗️Тепер «бусифікація» чоловіків віком 50-60 років забороняється, – Гончаренко.
«Таким громадянам мають пред'явити розпорядження Генштабу щодо конкретного чоловіка, з вказуванням усіх даних».
Тобто раніше можна було. А тим хто не 50-60, то дозволено.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 16:41
smdtranz написав:
тут вопрос, а нахрена тогда вообще воевать, если мы отдаем страну добровольно каким-то иностранцам? ради чего? какой смысл существования Украины, если в ней не будет украинцев?
привлекая низкооплачиваемых мигрантов из стран 3 мира, мы превращаем страну в такую же помойку, как и их родина. и зачем вообще какой-то демографический фронт?
ну будет уменьшаться население. это неизбежный процесс во всем мире, как и урбанизация и тд. рождаемость падает везде, в тч в африке. процесс довольно быстрый, еще недавно в Украине было по 5 детей в семьях и население росло, также и в Африке, пройдет 50 лет и там будет так же по 1-2 детей.
не нужно будет столько ресурсов, добывать столько металла и выращивать столько еды.
очистится природа и улучшится экология. села будут снесены и превращены в поля или леса, или иные дикие ландшафты.
понятно, что мы впереди этого процесса, Африка в последнюю очередь столкнется с этим.
но замещать население на мигрантов ради какого-то экономического роста, чтобы по прежнему клепать столько барахла не вижу никакого смысла.
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.
За рахунок чого Україна буде мати хоч якусь вагу в міжнародній політиці\економіці і зможе продовжити своє вимушено внеблокове існування ?
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