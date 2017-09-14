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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1001010011100121001310014 ... 10016>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 48
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
8
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:42

  smdtranz написав:тут вопрос, а нахрена тогда вообще воевать, если мы отдаем страну добровольно каким-то иностранцам? ради чего? какой смысл существования Украины, если в ней не будет украинцев?
привлекая низкооплачиваемых мигрантов из стран 3 мира, мы превращаем страну в такую же помойку, как и их родина. и зачем вообще какой-то демографический фронт?
ну будет уменьшаться население. это неизбежный процесс во всем мире, как и урбанизация и тд. рождаемость падает везде, в тч в африке. процесс довольно быстрый, еще недавно в Украине было по 5 детей в семьях и население росло, также и в Африке, пройдет 50 лет и там будет так же по 1-2 детей.
не нужно будет столько ресурсов, добывать столько металла и выращивать столько еды.
очистится природа и улучшится экология. села будут снесены и превращены в поля или леса, или иные дикие ландшафты.
понятно, что мы впереди этого процесса, Африка в последнюю очередь столкнется с этим.
но замещать население на мигрантов ради какого-то экономического роста, чтобы по прежнему клепать столько барахла не вижу никакого смысла.
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.

У вас нет возможности заместить всех ушедших на войну. Найдёте приходите. Пока глобализация и управляемая миграция дают лучшие результаты развития как вам так и таджику.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:43

  smdtranz написав:тут вопрос, а нахрена тогда вообще воевать, если мы отдаем страну добровольно каким-то иностранцам? ради чего? какой смысл существования Украины, если в ней не будет украинцев?
привлекая низкооплачиваемых мигрантов из стран 3 мира, мы превращаем страну в такую же помойку, как и их родина. и зачем вообще какой-то демографический фронт?
ну будет уменьшаться население. это неизбежный процесс во всем мире, как и урбанизация и тд. рождаемость падает везде, в тч в африке. процесс довольно быстрый, еще недавно в Украине было по 5 детей в семьях и население росло, также и в Африке, пройдет 50 лет и там будет так же по 1-2 детей.
не нужно будет столько ресурсов, добывать столько металла и выращивать столько еды.
очистится природа и улучшится экология. села будут снесены и превращены в поля или леса, или иные дикие ландшафты.
понятно, что мы впереди этого процесса, Африка в последнюю очередь столкнется с этим.
но замещать население на мигрантов ради какого-то экономического роста, чтобы по прежнему клепать столько барахла не вижу никакого смысла.
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.

слова не мальчіка, а скрєпного рашиста
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:46

flyman


скрепные рашисты как раз в вопросе мигрантов впереди всей планеты.

колоссального роста всего на свете и глобализации как-то не заметно.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:46

  Water написав:
  sens написав:
  Water написав:До москалів їдуть і нічого. Чому б до нас не поїхать, з перспективою колись, може буть, опинитись у Европі?

Умови життя зараз погані

Для кого, для непальців? Вони все життя в таких умовах живуть і інших не знають.
От сомалійці або еритрейці можуть померзнути.
Еритрейці вже у Бердянську
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:51

stm

технически результат завоза таджиков с целью улучшения демографии — тот же самый, что и просто уехать на ПМЖ в Таджикистан. вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть, глобализация, развитие и тд. зачем для этого их переселять на именно эти квадратные километры? ради названия «Украина»?


вообще, находясь в конце списков по всяким индексам развития и приглашая мигрантов, мы можем рассчитывать на худших представителей, у кого какие-то проблемы с законом, изучением языков, профессиональными качествами, кого депортировали и тд. все приличные таджики поедут в Европу, Турцию, рашку и тд. нафиг им Украина, даже за 1000 баксов?
Востаннє редагувалось smdtranz в Пон 23 вер, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:52

  smdtranz написав:но замещать население на мигрантов ради какого-то экономического роста, чтобы по прежнему клепать столько барахла не вижу никакого смысла.

Так і не клепайте барахло.
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.

Вони вже є, дівчата понароджували та чекають на можливість повернення додому. Чи їх теж потрібно виселити?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:53

  smdtranz написав:stm
технически результат завоза таджиков с целью улучшения демографии — тот же самый, что и просто уехать на ПМЖ в Таджикистан. вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть, глобализация, развитие и тд. зачем для этого их переселять на именно эти квадратные километры? ради названия «Украина»?

А ти хотів один жить, розмовлять російською та шоб у тебе все було- світло, дороги, їжа?
UPD: Чим погана мечеть?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:57

  fox767676 написав:
  sens написав:О_о давайте поговоримо як треба було робити,це дуже важливо і доречно напередодні плану Перемоги
Згадайте осінь 2022
Облаяного переможно-незламною шпаною Кісінджера за пропозицію НАТО при умові заморозки
Світові концептуали такої хуцпи не пробачають
Хтось з наших покаявся ?
шо, Кісінджер покаявся?? - за те що фактично подарував ще десяток зайвих рочків економічно приреченому СРСР, підгодував терористичну Палестину, та таки остаточно породив майбутнього світового монстраКНР, ще й зрадивши Тайвань.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 23 вер, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:58

  smdtranz написав:ну будет уменьшаться население. это неизбежный процесс во всем мире, как и урбанизация и тд. рождаемость падает везде
я давал тут таблицу пока что население планеты растёт. За счет тех страх где женщины не стремятся к независимости. Те кто стремятся детей рожать перестают. Некогда им надо карьерой заниматься и по салонам красоты бегать. Вы в целом правильно пишете, демографию можно поправить за счет народов с другими традициями. Не славянскими и не европейскими. Это хорошо видно по рф, на кавказе женщины не бегают за карьерой и 3м работам, поэтому в семьях по 5 детей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 вер, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:59

Water

почему один? я последний в мире украинец?
я где-то писал, что мечеть плохая?
повторюсь, процесс необратим. ну будет в Украине 5 городов и 10 млн населения. справятся както. в Исландии вон 300 тысяч и норм живется. необязательно нужно 10000 сел.

если есть конкретные аргументы — пишите. вам может не нравиться моя точка зрения. но устраивать демагогию с риторическими вопросами не вижу смысла
smdtranz
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