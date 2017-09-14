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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 100111001210013100141001510016>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 48
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
8
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:00

  Water написав:
  smdtranz написав:stm
технически результат завоза таджиков с целью улучшения демографии — тот же самый, что и просто уехать на ПМЖ в Таджикистан. вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть, глобализация, развитие и тд. зачем для этого их переселять на именно эти квадратные километры? ради названия «Украина»?

А ти хотів один жить, розмовлять російською та шоб у тебе все було- світло, дороги, їжа?
UPD: Чим погана мечеть?

Мечеть не погана, погано те що мігрантів якщо навезуть пачками, то вони не будуть плавитися в котлі, а захищати свої скрепи.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:02

  Xenon написав::mrgreen:

❗️Тепер «бусифікація» чоловіків віком 50-60 років забороняється, – Гончаренко.

«Таким громадянам мають пред'явити розпорядження Генштабу щодо конкретного чоловіка, з вказуванням усіх даних».

Повезло мухе и барабашову
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:03

  smdtranz написав:stm

технически результат завоза таджиков с целью улучшения демографии — тот же самый, что и просто уехать на ПМЖ в Таджикистан. вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть, глобализация, развитие и тд. зачем для этого их переселять на именно эти квадратные километры? ради названия «Украина»?


вообще, находясь в конце списков по всяким индексам развития и приглашая мигрантов, мы можем рассчитывать на худших представителей, у кого какие-то проблемы с законом, изучением языков, профессиональными качествами, кого депортировали и тд. все приличные таджики поедут в Европу, Турцию, рашку и тд. нафиг им Украина, даже за 1000 баксов?

Из оркостана выслали 2 млн. трудоспособных таджиков, они там строили дороги и убирали улицы. Таджикистан не организует такое количество рабочих мест. Эти люди плохонько, но говорят на языке(тут будет проблема закона о сервисных услугах) но строить они могут. И общаться они могут. Вопрос где им жить и как их заполучить пока оркостан чудит дерьмо, нам надо забрать эту возможность в его ввп. Пускай наслаждаются. Всё равно ставка в 20% по кредитам, руки из жопы не метут, а убивают, и не строят, ВВП - падает. Меня всё устроит.
ПС: Пока выгоды от филипинки для Флая менее осязаемые, пускай ищет аргументы почему надо )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:04

Wirująświatła

именно так, но количество детей на женщину уменьшается везде, за редкими исключениями. даже в арабских странах. права женщин распространяются, урбанизация распространяется.
живя в городе, некогда рожать. короче процесс сложный.
это не хороши и не плохо, так сложилось просто. бороться с этим конечно можно, но нужно ли?
будет в мире 2 млрд, это только на пользу пойдет всем
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:05

  flyman написав:, то вони не будуть плавитися в котлі, а захищати свої скрепи
и в украинское общество они интегрироваться тоже не будут, максимум торговать дынями на базаре. Уже есть пример Одессы. Все иностранцы торгуют на 7км.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:06

  smdtranz написав:это не хороши и не плохо,
это плохо. Женщина по задумке природы должна рожать и воспитывать детей, а не делать карьеру. Последствия цивилизация ещё увидит.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:06

Сзч - там горілочка тече!©)))

  Water написав:1. Є інші жінки.
2. Дитину можна усиновити/удочерити.
Навіщо такі пекельні борошна?))
Якщо є сзч "животворяще"! :lol:
  Banderlog написав:
  stm написав:На 10000 желающих. Первое СЗЧ по положению не ведёт к посадке, но только при условии, что человек вернётся. А вот кем, ему предложат вернуться вместо 3-5 лет отсидки - это уже вопрос командиров и нехватки стрельцов.

хто сказав що він захоче повертатись? Умови в тюрмі в нашій гуманній державі не гірші ніж в бойовій частині в піхоті. Розстрілів за дезертирство вродь нема. Окрім того сзч це воріг держави.
поки їх не трогають і їм стає харчів це просто випавші люди з економіки, но загнавши їх в вугол ми автоматично отримуєм ворогів. Кажуть 150 тисяч здорових чоловіків.
Багато це чимало то смотря з чим порівнювати.
Скільки в нас зара сидить по тюрмам? Тисяч 50?

Я вже тут писав, що начальник штабу казав таке: якщо пішов в сзч коли не був записаний в БР і без зброї, і військового майна, то ніхто шукати не буде!
А от якщо був записаний в БР, а втік по дорозі на вогневу, чи звідти - то вже можуть притягати за дизертирство!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:11

Wirująświatła

по задумке природы то да, но эволюция сделает свое дело — через 200 лет будут жить дети тех, кто рожал побольше детей.

та и где та природа, интеллект давно сыграл с людьми злую шутку и поборол инстинкты.
сначала европу заполнят африканцы, потом и они исчезнут
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:11

  smdtranz написав:Water
почему один? я последний в мире украинец?
я где-то писал, что мечеть плохая?

А це хто писав?
  smdtranz написав:и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.

  smdtranz написав:вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть

повторюсь, процесс необратим. ну будет в Украине 5 городов и 10 млн населения. справятся както. в Исландии вон 300 тысяч и норм живется. необязательно нужно 10000 сел.
если есть конкретные аргументы — пишите. вам может не нравиться моя точка зрения. но устраивать демагогию с риторическими вопросами не вижу смысла

Тобто достатньо буде території десь Франківськ, Закарпаття, Чернівці, Волинь.
Тоді може нуйогонафіг, хай там живуть буряти?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:12

smdtranz активная фаза войны будет длится еще лет 10. И выживут тут лишь те, кто не подлежит мобилизации- условные таджики в качестве низкооплачиваемой рабочей силы, условные евреи-в качестве инвесторов, организаторов. Все те,кто имеет отсрочку,броню, непридатнисть-со временем это все будет похерено.
Тот кто считает что прогноз мрачноват-спросите зачем люди вывозят детей,аж гай шумит?Истина в делах а не словах.Для среднестатистического гомосапиенса обычно высшей ценностью является его потомство. И это отлично иллюстрирует будущее в с точки зрения пересичного громадянина. Достаточно послушать Корчинского, что бы поставить жирный крест.А условные таджики с условными евреями договорятся посередине и наступит тишь да гладь,и никаких расприй.Многие народы проходили через явление геноцида, и выживали лишь рассеявшись по миру, создав крепкие диаспоры.Ну или проходили через "бутылочное горлышко", к примеру-Парагвай.
Velz
 
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