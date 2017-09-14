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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:00
Water написав: smdtranz написав:stm
технически результат завоза таджиков с целью улучшения демографии — тот же самый, что и просто уехать на ПМЖ в Таджикистан. вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть, глобализация, развитие и тд. зачем для этого их переселять на именно эти квадратные километры? ради названия «Украина»?
А ти хотів один жить, розмовлять російською та шоб у тебе все було- світло, дороги, їжа?
UPD: Чим погана мечеть?
Мечеть не погана, погано те що мігрантів якщо навезуть пачками, то вони не будуть плавитися в котлі, а захищати свої скрепи.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:02
Xenon написав:
:mrgreen:
❗️Тепер «бусифікація» чоловіків віком 50-60 років забороняється, – Гончаренко.
«Таким громадянам мають пред'явити розпорядження Генштабу щодо конкретного чоловіка, з вказуванням усіх даних».
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:03
smdtranz написав:stm
технически результат завоза таджиков с целью улучшения демографии — тот же самый, что и просто уехать на ПМЖ в Таджикистан. вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть, глобализация, развитие и тд. зачем для этого их переселять на именно эти квадратные километры? ради названия «Украина»?
вообще, находясь в конце списков по всяким индексам развития и приглашая мигрантов, мы можем рассчитывать на худших представителей, у кого какие-то проблемы с законом, изучением языков, профессиональными качествами, кого депортировали и тд. все приличные таджики поедут в Европу, Турцию, рашку и тд. нафиг им Украина, даже за 1000 баксов?
Из оркостана выслали 2 млн. трудоспособных таджиков, они там строили дороги и убирали улицы. Таджикистан не организует такое количество рабочих мест. Эти люди плохонько, но говорят на языке(тут будет проблема закона о сервисных услугах) но строить они могут. И общаться они могут. Вопрос где им жить и как их заполучить пока оркостан чудит дерьмо, нам надо забрать эту возможность в его ввп. Пускай наслаждаются. Всё равно ставка в 20% по кредитам, руки из жопы не метут, а убивают, и не строят, ВВП - падает. Меня всё устроит.
ПС: Пока выгоды от филипинки для Флая менее осязаемые, пускай ищет аргументы почему надо )))
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:04
Wirująświatła
именно так, но количество детей на женщину уменьшается везде, за редкими исключениями. даже в арабских странах. права женщин распространяются, урбанизация распространяется.
живя в городе, некогда рожать. короче процесс сложный.
это не хороши и не плохо, так сложилось просто. бороться с этим конечно можно, но нужно ли?
будет в мире 2 млрд, это только на пользу пойдет всем
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:05
flyman написав:
, то вони не будуть плавитися в котлі, а захищати свої скрепи
и в украинское общество они интегрироваться тоже не будут, максимум торговать дынями на базаре. Уже есть пример Одессы. Все иностранцы торгуют на 7км.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:06
smdtranz написав:
это не хороши и не плохо,
это плохо. Женщина по задумке природы должна рожать и воспитывать детей, а не делать карьеру. Последствия цивилизация ещё увидит.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:06
Water написав:
1. Є інші жінки.
2. Дитину можна усиновити/удочерити.
Навіщо такі пекельні борошна?))
Якщо є сзч "животворяще"!
Banderlog написав:
stm написав:
На 10000 желающих. Первое СЗЧ по положению не ведёт к посадке, но только при условии, что человек вернётся. А вот кем, ему предложат вернуться вместо 3-5 лет отсидки - это уже вопрос командиров и нехватки стрельцов.
хто сказав що він захоче повертатись? Умови в тюрмі в нашій гуманній державі не гірші ніж в бойовій частині в піхоті. Розстрілів за дезертирство
вродь нема. Окрім того сзч це воріг держави.
поки їх не трогають і їм стає харчів це просто випавші люди з економіки, но загнавши їх в вугол ми автоматично отримуєм ворогів. Кажуть 150 тисяч здорових чоловіків.
Багато це чимало то смотря з чим порівнювати.
Скільки в нас зара сидить по тюрмам? Тисяч 50?
Я вже тут писав, що начальник штабу казав таке: якщо пішов в сзч коли не був записаний в БР і без зброї, і військового майна, то ніхто шукати не буде!
А от якщо був записаний в БР, а втік по дорозі на вогневу, чи звідти - то вже можуть притягати за дизертирство!
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:11
Wirująświatła
по задумке природы то да, но эволюция сделает свое дело — через 200 лет будут жить дети тех, кто рожал побольше детей.
та и где та природа, интеллект давно сыграл с людьми злую шутку и поборол инстинкты.
сначала европу заполнят африканцы, потом и они исчезнут
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:11
smdtranz написав:Water
почему один? я последний в мире украинец?
я где-то писал, что мечеть плохая?
А це хто писав?
smdtranz написав:
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.
smdtranz написав:
вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть
повторюсь, процесс необратим. ну будет в Украине 5 городов и 10 млн населения. справятся както. в Исландии вон 300 тысяч и норм живется. необязательно нужно 10000 сел.
если есть конкретные аргументы — пишите. вам может не нравиться моя точка зрения. но устраивать демагогию с риторическими вопросами не вижу смысла
Тобто достатньо буде території десь Франківськ, Закарпаття, Чернівці, Волинь.
Тоді може нуйогонафіг, хай там живуть буряти?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:12
smdtranz активная фаза войны будет длится еще лет 10. И выживут тут лишь те, кто не подлежит мобилизации- условные таджики в качестве низкооплачиваемой рабочей силы, условные евреи-в качестве инвесторов, организаторов. Все те,кто имеет отсрочку,броню, непридатнисть-со временем это все будет похерено.
Тот кто считает что прогноз мрачноват-спросите зачем люди вывозят детей,аж гай шумит?Истина в делах а не словах.Для среднестатистического гомосапиенса обычно высшей ценностью является его потомство. И это отлично иллюстрирует будущее в с точки зрения пересичного громадянина. Достаточно послушать Корчинского, что бы поставить жирный крест.А условные таджики с условными евреями договорятся посередине и наступит тишь да гладь,и никаких расприй.Многие народы проходили через явление геноцида, и выживали лишь рассеявшись по миру, создав крепкие диаспоры.Ну или проходили через "бутылочное горлышко", к примеру-Парагвай.
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