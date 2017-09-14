Додано: Пон 23 вер, 2024 17:03

smdtranz написав: stm



технически результат завоза таджиков с целью улучшения демографии — тот же самый, что и просто уехать на ПМЖ в Таджикистан. вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть, глобализация, развитие и тд. зачем для этого их переселять на именно эти квадратные километры? ради названия «Украина»?





вообще, находясь в конце списков по всяким индексам развития и приглашая мигрантов, мы можем рассчитывать на худших представителей, у кого какие-то проблемы с законом, изучением языков, профессиональными качествами, кого депортировали и тд. все приличные таджики поедут в Европу, Турцию, рашку и тд. нафиг им Украина, даже за 1000 баксов? технически результат завоза таджиков с целью улучшения демографии — тот же самый, что и просто уехать на ПМЖ в Таджикистан. вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть, глобализация, развитие и тд. зачем для этого их переселять на именно эти квадратные километры? ради названия «Украина»?вообще, находясь в конце списков по всяким индексам развития и приглашая мигрантов, мы можем рассчитывать на худших представителей, у кого какие-то проблемы с законом, изучением языков, профессиональными качествами, кого депортировали и тд. все приличные таджики поедут в Европу, Турцию, рашку и тд. нафиг им Украина, даже за 1000 баксов?

Из оркостана выслали 2 млн. трудоспособных таджиков, они там строили дороги и убирали улицы. Таджикистан не организует такое количество рабочих мест. Эти люди плохонько, но говорят на языке(тут будет проблема закона о сервисных услугах) но строить они могут. И общаться они могут. Вопрос где им жить и как их заполучить пока оркостан чудит дерьмо, нам надо забрать эту возможность в его ввп. Пускай наслаждаются. Всё равно ставка в 20% по кредитам, руки из жопы не метут, а убивают, и не строят, ВВП - падает. Меня всё устроит.ПС: Пока выгоды от филипинки для Флая менее осязаемые, пускай ищет аргументы почему надо )))