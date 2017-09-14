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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:13
Не кожен фарш може бути прокручений назад в м"ясо
Не кожен фарш може бути прокручений назад в м"ясо назад
Здравствуйте Михаил. Возможно Вас разочарую- на официальном сайте Верховной Рады Укриины есть закон "Про військовий обов язок ..." , в этом законе много редакций : от 1992г, 1999г, 2006г, 2014г и тд. Так вот данный закон действует во всех редакциях, в зависимости от возраста лица к которому он (закон) применяется. Редакции от 1992г и 1999г нас не интересуют (лицам попадающим под эти редакции сейчас за 60 лет). В остальных редакциях написано, что предельным возрастом пребывания в запасе является предельный возраст 2-го разряда ( статья 28 ). В военном билете указывается не разряд а категория. А ниже для тех, кто интересуется данным вопросом: согласно редакции закона "Про військовий обов язок ..." от 04.04.2006г действующая до 01.04.2014г- предельный возраст пребывания в запасе : для рядовых - 40 лет. сержантов и старшин - 45 лет. Т е все имеющие воинское звание рядовой начиная с 1973 года рождения (включительно) и старше исключены с воинского учета и не являются военнообязанными. Согласно Конституции Украины - Закон обратной силы не имеет (статья 58) - это значит , что новая редакция данного закона на них не распостраняется. Кроме того не существует никаких нормативно-правовых документов где-бы было написано , что граждане исключенные с воинского учета обязаны стать на учет. Это значит , что тцк не имеют никаких юридических оснований деже выписывать на них повестки . Ну и насчет отметок в военном билете об исключении с воинского учета - до 2016г каких либо норм права по процедуре исключения с учета не существовало , это значит , что военнообязанный исключался по достижению предельного возраста и все , отметки в личном деле и военном билете не важны их может не быть т к (повторюсь) процедура исключения законодательно не существовала.
Додано: Пон 23 вер, 2024 17:17
при попытке относительно новых наций доминировать неминуемо будут вооруженные конфликты. Механизм запущен. Народы кавказа уже наглеют в мск, а в сочах давно наглеют. Давят количеством и сплоченностью..где то читал пытались щемить мигрантов корейцев, их тут же набегала толпа и щемители сдавались..
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 вер, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 вер, 2024 17:19
Додано: Пон 23 вер, 2024 17:19
Хто тобі таку дурню сказав? У мене є знайомий грузин, у 1991 приїхав, він к.т.н., у нас в універі викладав, потім у 2015 додому поїхав, зараз працює в Узбекистані, шось з водою Амудар`я-Сирдар`я пов`язано.
Додано: Пон 23 вер, 2024 17:19
это я писал, но где я писал что мечеть плохая? просто всему свое место. мечети прекрасно смотрятся на фоне таджикских гор, кстати.
ну а что касается территории, причем здесь буряты? я как раз и пишу, что на территории Украины должны жить украинцы. а не буряты, таджики и тд
просто будет как в Австралии, 20 млн человек на территории с 12 Украин. так и тут, на одну Украину хватит и 5 млн. ресурсов хватит обеспечить всем хорошую жизнь даже без крутых нанопроизводств.
Додано: Пон 23 вер, 2024 17:21
класть не асфальт, а на асфальт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 вер, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 вер, 2024 17:21
баби які робили кар"єру та їздили в Париж за окулярами замість того, щоб поращувати демографію, попадуть в пекло
Додано: Пон 23 вер, 2024 17:21
Это Вам сама природа сказала? Наш вид успешен тем, что дети воспитываются и мамой и папой, а еще лучше - всей стаей.
Если хомо сапиенсов станет меньше, то это будет хорошо и для Планеты и для самих хомо сапиенсов.
Африканцы уже заполонили Европу. Наши предки вышли из Африки, но за последние 10 тысяч лет посветлели. Вы и я - африканцы, как бы Вам не хотелось верить во что-то иное.
Да, интеллект сыграл злую шутку с нашим видом животных, но он (интеллект) и мы и есть "природой". То есть, нежелание многих женщин иметь детей в принципе или иметь одного ребенка и есть естественным. Многие мужчины тоже не горят желанием стать папами.
Додано: Пон 23 вер, 2024 17:22
це вже було, потім вони відбілилися і стали європейцями-аріями
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