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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1001210013100141001510016>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 48
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
8
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:13

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:13

Не кожен фарш може бути прокручений назад в м"ясо

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав::mrgreen:

❗️Тепер «бусифікація» чоловіків віком 50-60 років забороняється, – Гончаренко.

«Таким громадянам мають пред'явити розпорядження Генштабу щодо конкретного чоловіка, з вказуванням усіх даних».

Повезло ...

Не кожен фарш може бути прокручений назад в м"ясо назад




Здравствуйте Михаил. Возможно Вас разочарую- на официальном сайте Верховной Рады Укриины есть закон "Про військовий обов язок ..." , в этом законе много редакций : от 1992г, 1999г, 2006г, 2014г и тд. Так вот данный закон действует во всех редакциях, в зависимости от возраста лица к которому он (закон) применяется. Редакции от 1992г и 1999г нас не интересуют (лицам попадающим под эти редакции сейчас за 60 лет). В остальных редакциях написано, что предельным возрастом пребывания в запасе является предельный возраст 2-го разряда ( статья 28 ). В военном билете указывается не разряд а категория. А ниже для тех, кто интересуется данным вопросом: согласно редакции закона "Про військовий обов язок ..." от 04.04.2006г действующая до 01.04.2014г- предельный возраст пребывания в запасе : для рядовых - 40 лет. сержантов и старшин - 45 лет. Т е все имеющие воинское звание рядовой начиная с 1973 года рождения (включительно) и старше исключены с воинского учета и не являются военнообязанными. Согласно Конституции Украины - Закон обратной силы не имеет (статья 58) - это значит , что новая редакция данного закона на них не распостраняется. Кроме того не существует никаких нормативно-правовых документов где-бы было написано , что граждане исключенные с воинского учета обязаны стать на учет. Это значит , что тцк не имеют никаких юридических оснований деже выписывать на них повестки . Ну и насчет отметок в военном билете об исключении с воинского учета - до 2016г каких либо норм права по процедуре исключения с учета не существовало , это значит , что военнообязанный исключался по достижению предельного возраста и все , отметки в личном деле и военном билете не важны их может не быть т к (повторюсь) процедура исключения законодательно не существовала.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:17

  smdtranz написав:Wirująświatła

по задумке природы то да, но эволюция сделает свое дело — через 200 лет будут жить дети тех, кто рожал побольше детей.

та и где та природа, интеллект давно сыграл с людьми злую шутку и поборол инстинкты.
сначала европу заполнят африканцы, потом и они исчезнут
при попытке относительно новых наций доминировать неминуемо будут вооруженные конфликты. Механизм запущен. Народы кавказа уже наглеют в мск, а в сочах давно наглеют. Давят количеством и сплоченностью..где то читал пытались щемить мигрантов корейцев, их тут же набегала толпа и щемители сдавались..
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 вер, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:19

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:, то вони не будуть плавитися в котлі, а захищати свої скрепи
и в украинское общество они интегрироваться тоже не будут, максимум торговать дынями на базаре. Уже есть пример Одессы. Все иностранцы торгуют на 7км.

а тут пишуть що будуть асфальт класти шуфлям
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:19

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:, то вони не будуть плавитися в котлі, а захищати свої скрепи
и в украинское общество они интегрироваться тоже не будут, максимум торговать дынями на базаре. Уже есть пример Одессы. Все иностранцы торгуют на 7км.

Хто тобі таку дурню сказав? У мене є знайомий грузин, у 1991 приїхав, він к.т.н., у нас в універі викладав, потім у 2015 додому поїхав, зараз працює в Узбекистані, шось з водою Амудар`я-Сирдар`я пов`язано.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:19

  Water написав:
  smdtranz написав:Water
почему один? я последний в мире украинец?
я где-то писал, что мечеть плохая?

А це хто писав?
  smdtranz написав:и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.

  smdtranz написав:вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть

повторюсь, процесс необратим. ну будет в Украине 5 городов и 10 млн населения. справятся както. в Исландии вон 300 тысяч и норм живется. необязательно нужно 10000 сел.
если есть конкретные аргументы — пишите. вам может не нравиться моя точка зрения. но устраивать демагогию с риторическими вопросами не вижу смысла

Тобто достатньо буде території десь Франківськ, Закарпаття, Чернівці, Волинь.
Тоді може нуйогонафіг, хай там живуть буряти?


это я писал, но где я писал что мечеть плохая? просто всему свое место. мечети прекрасно смотрятся на фоне таджикских гор, кстати.
ну а что касается территории, причем здесь буряты? я как раз и пишу, что на территории Украины должны жить украинцы. а не буряты, таджики и тд
просто будет как в Австралии, 20 млн человек на территории с 12 Украин. так и тут, на одну Украину хватит и 5 млн. ресурсов хватит обеспечить всем хорошую жизнь даже без крутых нанопроизводств.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:21

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:, то вони не будуть плавитися в котлі, а захищати свої скрепи
и в украинское общество они интегрироваться тоже не будут, максимум торговать дынями на базаре. Уже есть пример Одессы. Все иностранцы торгуют на 7км.

а тут пишуть що будуть асфальт класти шуфлям
класть не асфальт, а на асфальт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 23 вер, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:21

  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:это не хороши и не плохо,
это плохо. Женщина по задумке природы должна рожать и воспитывать детей, а не делать карьеру. Последствия цивилизация ещё увидит.

баби які робили кар"єру та їздили в Париж за окулярами замість того, щоб поращувати демографію, попадуть в пекло
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:21

  Wirująświatła написав:Женщина по задумке природы должна рожать и воспитывать детей, а не делать карьеру. Последствия цивилизация ещё увидит.

Это Вам сама природа сказала? Наш вид успешен тем, что дети воспитываются и мамой и папой, а еще лучше - всей стаей.

Если хомо сапиенсов станет меньше, то это будет хорошо и для Планеты и для самих хомо сапиенсов.

  smdtranz написав:сначала европу заполнят африканцы, потом и они исчезнут

Африканцы уже заполонили Европу. Наши предки вышли из Африки, но за последние 10 тысяч лет посветлели. Вы и я - африканцы, как бы Вам не хотелось верить во что-то иное.

Да, интеллект сыграл злую шутку с нашим видом животных, но он (интеллект) и мы и есть "природой". То есть, нежелание многих женщин иметь детей в принципе или иметь одного ребенка и есть естественным. Многие мужчины тоже не горят желанием стать папами.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:22

  smdtranz написав:Wirująświatła

по задумке природы то да, но эволюция сделает свое дело — через 200 лет будут жить дети тех, кто рожал побольше детей.

та и где та природа, интеллект давно сыграл с людьми злую шутку и поборол инстинкты.
сначала европу заполнят африканцы, потом и они исчезнут

це вже було, потім вони відбілилися і стали європейцями-аріями
flyman
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