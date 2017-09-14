Додано: Пон 23 вер, 2024 17:13

Wirująświatła написав: Xenon написав: :mrgreen:



❗️Тепер «бусифікація» чоловіків віком 50-60 років забороняється, – Гончаренко.



«Таким громадянам мають пред'явити розпорядження Генштабу щодо конкретного чоловіка, з вказуванням усіх даних». :mrgreen:

Повезло ... Повезло ...

Не кожен фарш може бути прокручений назад в м"ясо назадЗдравствуйте Михаил. Возможно Вас разочарую- на официальном сайте Верховной Рады Укриины есть закон "Про військовий обов язок ..." , в этом законе много редакций : от 1992г, 1999г, 2006г, 2014г и тд. Так вот данный закон действует во всех редакциях, в зависимости от возраста лица к которому он (закон) применяется. Редакции от 1992г и 1999г нас не интересуют (лицам попадающим под эти редакции сейчас за 60 лет). В остальных редакциях написано, что предельным возрастом пребывания в запасе является предельный возраст 2-го разряда ( статья 28 ). В военном билете указывается не разряд а категория. А ниже для тех, кто интересуется данным вопросом: согласно редакции закона "Про військовий обов язок ..." от 04.04.2006г действующая до 01.04.2014г- предельный возраст пребывания в запасе : для рядовых - 40 лет. сержантов и старшин - 45 лет. Т е все имеющие воинское звание рядовой начиная с 1973 года рождения (включительно) и старше исключены с воинского учета и не являются военнообязанными. Согласно Конституции Украины - Закон обратной силы не имеет (статья 58) - это значит , что новая редакция данного закона на них не распостраняется. Кроме того не существует никаких нормативно-правовых документов где-бы было написано , что граждане исключенные с воинского учета обязаны стать на учет. Это значит , что тцк не имеют никаких юридических оснований деже выписывать на них повестки . Ну и насчет отметок в военном билете об исключении с воинского учета - до 2016г каких либо норм права по процедуре исключения с учета не существовало , это значит , что военнообязанный исключался по достижению предельного возраста и все , отметки в личном деле и военном билете не важны их может не быть т к (повторюсь) процедура исключения законодательно не существовала.