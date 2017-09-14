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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10013100141001510016>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 48
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
8
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:23

Wirująświatła

может и будут, а может и тихо вытеснят как в ЮАР.
главное что от Европы останется одно название.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:23

  Water написав:
  smdtranz написав:Water
почему один? я последний в мире украинец?
я где-то писал, что мечеть плохая?

А це хто писав?
  smdtranz написав:и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.

  smdtranz написав:вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть

повторюсь, процесс необратим. ну будет в Украине 5 городов и 10 млн населения. справятся както. в Исландии вон 300 тысяч и норм живется. необязательно нужно 10000 сел.
если есть конкретные аргументы — пишите. вам может не нравиться моя точка зрения. но устраивать демагогию с риторическими вопросами не вижу смысла

Тобто достатньо буде території десь Франківськ, Закарпаття, Чернівці, Волинь.
Тоді може нуйогонафіг, хай там живуть буряти?

Люся Арестович там щось про 4 області що достатньо ...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:23

Або воюй, або плати!©

  smdtranz написав:тут вопрос, а нахрена тогда вообще воевать, если мы отдаем страну добровольно каким-то иностранцам? ради чего? какой смысл существования Украины, если в ней не будет украинцев?
привлекая низкооплачиваемых мигрантов из стран 3 мира, мы превращаем страну в такую же помойку, как и их родина. и зачем вообще какой-то демографический фронт?
ну будет уменьшаться население. это неизбежный процесс во всем мире, как и урбанизация и тд. рождаемость падает везде, в тч в африке. процесс довольно быстрый, еще недавно в Украине было по 5 детей в семьях и население росло, также и в Африке, пройдет 50 лет и там будет так же по 1-2 детей.
не нужно будет столько ресурсов, добывать столько металла и выращивать столько еды.
очистится природа и улучшится экология. села будут снесены и превращены в поля или леса, или иные дикие ландшафты.
понятно, что мы впереди этого процесса, Африка в последнюю очередь столкнется с этим.
но замещать население на мигрантов ради какого-то экономического роста, чтобы по прежнему клепать столько барахла не вижу никакого смысла.
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.

+👍

Тому я казав, що ту "бідосю", тих чінгачкуків хіба що заманювати/залучати до нас на фронт воювати за тих баснословних для них 2-3к. дол.!

А надважливі в тилу - оплачували б цей бенкет! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:25

  Velz написав:smdtranz активная фаза войны будет длится еще лет 10. И выживут тут лишь те, кто не подлежит мобилизации- условные таджики в качестве низкооплачиваемой рабочей силы, условные евреи-в качестве инвесторов, организаторов. Все те,кто имеет отсрочку,броню, непридатнисть-со временем это все будет похерено.
Тот кто считает что прогноз мрачноват-спросите зачем люди вывозят детей,аж гай шумит?Истина в делах а не словах.Для среднестатистического гомосапиенса обычно высшей ценностью является его потомство. И это отлично иллюстрирует будущее в с точки зрения пересичного громадянина. Достаточно послушать Корчинского, что бы поставить жирный крест.А условные таджики с условными евреями договорятся посередине и наступит тишь да гладь,и никаких расприй.Многие народы проходили через явление геноцида, и выживали лишь рассеявшись по миру, создав крепкие диаспоры.Ну или проходили через "бутылочное горлышко", к примеру-Парагвай.

хто такі "народ Парагваю"?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:25

  АндрейМ написав:Это Вам сама природа сказала? Наш вид успешен тем, что дети воспитываются и мамой и папой, а еще лучше - всей стаей
вы наивный.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:25

  smdtranz написав:
  Water написав:
  smdtranz написав:Water
почему один? я последний в мире украинец?
я где-то писал, что мечеть плохая?

А це хто писав?
  smdtranz написав:и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.

  smdtranz написав:вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть

повторюсь, процесс необратим. ну будет в Украине 5 городов и 10 млн населения. справятся както. в Исландии вон 300 тысяч и норм живется. необязательно нужно 10000 сел.
если есть конкретные аргументы — пишите. вам может не нравиться моя точка зрения. но устраивать демагогию с риторическими вопросами не вижу смысла

Тобто достатньо буде території десь Франківськ, Закарпаття, Чернівці, Волинь.
Тоді може нуйогонафіг, хай там живуть буряти?


это я писал, но где я писал что мечеть плохая? просто всему свое место. мечети прекрасно смотрятся на фоне таджикских гор, кстати.
ну а что касается территории, причем здесь буряты? я как раз и пишу, что на территории Украины должны жить украинцы. а не буряты, таджики и тд
просто будет как в Австралии, 20 млн человек на территории с 12 Украин. так и тут, на одну Украину хватит и 5 млн. ресурсов хватит обеспечить всем хорошую жизнь даже без крутых нанопроизводств.

Тобто, як раз все нормально відбувається. А то шо до мене додому прийшли буряти, то хай живуть, вірно? Какая разніца. Але про всяк випадок Африка нам не потрібна.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:27

  Velz написав:smdtranz активная фаза войны будет длится еще лет 10. И выживут тут лишь те, кто не подлежит мобилизации- условные таджики в качестве низкооплачиваемой рабочей силы, условные евреи-в качестве инвесторов, организаторов. Все те,кто имеет отсрочку,броню, непридатнисть-со временем это все будет похерено.
Тот кто считает что прогноз мрачноват-спросите зачем люди вывозят детей,аж гай шумит?Истина в делах а не словах.Для среднестатистического гомосапиенса обычно высшей ценностью является его потомство. И это отлично иллюстрирует будущее в с точки зрения пересичного громадянина. Достаточно послушать Корчинского, что бы поставить жирный крест.А условные таджики с условными евреями договорятся посередине и наступит тишь да гладь,и никаких расприй.Многие народы проходили через явление геноцида, и выживали лишь рассеявшись по миру, создав крепкие диаспоры.Ну или проходили через "бутылочное горлышко", к примеру-Парагвай.


Не продолжится.
Обвалится фронт до Карпат
миллионы украинцев включая сотни тысяч вооруженных наведут шороху в новой римской империи, как германские варвары в старой при великом переселении народов. втикачам-попередникам достанется больше ***лей чем автохтонам
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:28

  smdtranz написав:Wirująświatła

может и будут, а может и тихо вытеснят как в ЮАР.
главное что от Европы останется одно название.

Сначала нации будут жить в гетто. Типа как у нас цыгане. Куда они интегрируются? Кто то видел цыганских детей в школах?

Потом каждое гетто обьявит независимость . Потому что ментально невозможно натянуть афганцев на европейские законы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Але про всяк випадок Африка нам не потрібна.


краще православні ефіопи чи південносуданці ніж араби
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:31

Water

причем буряты к африканцам? типа без мигрантов мы не сможем воевать?
вопросов нет, если мигранты заслужат гражданство на войне — пожалуйста. или украинцы должны защищать счастливую жизнь таджиков, их детей и жен в Киеве?
если не воевать, результат тот же. вместо таджиков будут буряты только, а Украины не будет
smdtranz
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