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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:23
Wirująświatła
может и будут, а может и тихо вытеснят как в ЮАР.
главное что от Европы останется одно название.
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smdtranz
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:23
Water написав: smdtranz написав:Water
почему один? я последний в мире украинец?
я где-то писал, что мечеть плохая?
А це хто писав?
smdtranz написав:
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.
smdtranz написав:
вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть
повторюсь, процесс необратим. ну будет в Украине 5 городов и 10 млн населения. справятся както. в Исландии вон 300 тысяч и норм живется. необязательно нужно 10000 сел.
если есть конкретные аргументы — пишите. вам может не нравиться моя точка зрения. но устраивать демагогию с риторическими вопросами не вижу смысла
Тобто достатньо буде території десь Франківськ, Закарпаття, Чернівці, Волинь.
Тоді може нуйогонафіг, хай там живуть буряти?
Люся Арестович там щось про 4 області що достатньо ...
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:23
smdtranz написав:
тут вопрос, а нахрена тогда вообще воевать, если мы отдаем страну добровольно каким-то иностранцам? ради чего? какой смысл существования Украины, если в ней не будет украинцев?
привлекая низкооплачиваемых мигрантов из стран 3 мира, мы превращаем страну в такую же помойку, как и их родина. и зачем вообще какой-то демографический фронт?
ну будет уменьшаться население. это неизбежный процесс во всем мире, как и урбанизация и тд. рождаемость падает везде, в тч в африке. процесс довольно быстрый, еще недавно в Украине было по 5 детей в семьях и население росло, также и в Африке, пройдет 50 лет и там будет так же по 1-2 детей.
не нужно будет столько ресурсов, добывать столько металла и выращивать столько еды.
очистится природа и улучшится экология. села будут снесены и превращены в поля или леса, или иные дикие ландшафты.
понятно, что мы впереди этого процесса, Африка в последнюю очередь столкнется с этим.
но замещать население на мигрантов ради какого-то экономического роста, чтобы по прежнему клепать столько барахла не вижу никакого смысла.
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.
+👍
Тому я казав, що ту "бідосю", тих чінгачкуків хіба що заманювати/залучати до нас на фронт воювати за тих баснословних для них 2-3к. дол.!
А надважливі в тилу - оплачували б цей бенкет!
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:25
Velz написав:smdtranz
активная фаза войны будет длится еще лет 10. И выживут тут лишь те, кто не подлежит мобилизации- условные таджики в качестве низкооплачиваемой рабочей силы, условные евреи-в качестве инвесторов, организаторов. Все те,кто имеет отсрочку,броню, непридатнисть-со временем это все будет похерено.
Тот кто считает что прогноз мрачноват-спросите зачем люди вывозят детей,аж гай шумит?Истина в делах а не словах.Для среднестатистического гомосапиенса обычно высшей ценностью является его потомство. И это отлично иллюстрирует будущее в с точки зрения пересичного громадянина. Достаточно послушать Корчинского, что бы поставить жирный крест.А условные таджики с условными евреями договорятся посередине и наступит тишь да гладь,и никаких расприй.Многие народы проходили через явление геноцида, и выживали лишь рассеявшись по миру, создав крепкие диаспоры.Ну или проходили через "бутылочное горлышко", к примеру-Парагвай.
хто такі "народ Парагваю"?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:25
АндрейМ написав:
Это Вам сама природа сказала? Наш вид успешен тем, что дети воспитываются и мамой и папой, а еще лучше - всей стаей
вы наивный.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:25
smdtranz написав: Water написав: smdtranz написав:Water
почему один? я последний в мире украинец?
я где-то писал, что мечеть плохая?
А це хто писав?
smdtranz написав:
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.
smdtranz написав:
вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть
повторюсь, процесс необратим. ну будет в Украине 5 городов и 10 млн населения. справятся както. в Исландии вон 300 тысяч и норм живется. необязательно нужно 10000 сел.
если есть конкретные аргументы — пишите. вам может не нравиться моя точка зрения. но устраивать демагогию с риторическими вопросами не вижу смысла
Тобто достатньо буде території десь Франківськ, Закарпаття, Чернівці, Волинь.
Тоді може нуйогонафіг, хай там живуть буряти?
это я писал, но где я писал что мечеть плохая? просто всему свое место. мечети прекрасно смотрятся на фоне таджикских гор, кстати.
ну а что касается территории, причем здесь буряты? я как раз и пишу, что на территории Украины должны жить украинцы. а не буряты, таджики и тд
просто будет как в Австралии, 20 млн человек на территории с 12 Украин. так и тут, на одну Украину хватит и 5 млн. ресурсов хватит обеспечить всем хорошую жизнь даже без крутых нанопроизводств.
Тобто, як раз все нормально відбувається. А то шо до мене додому прийшли буряти, то хай живуть, вірно? Какая разніца. Але про всяк випадок Африка нам не потрібна.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:27
Velz написав:smdtranz
активная фаза войны будет длится еще лет 10. И выживут тут лишь те, кто не подлежит мобилизации- условные таджики в качестве низкооплачиваемой рабочей силы, условные евреи-в качестве инвесторов, организаторов. Все те,кто имеет отсрочку,броню, непридатнисть-со временем это все будет похерено.
Тот кто считает что прогноз мрачноват-спросите зачем люди вывозят детей,аж гай шумит?Истина в делах а не словах.Для среднестатистического гомосапиенса обычно высшей ценностью является его потомство. И это отлично иллюстрирует будущее в с точки зрения пересичного громадянина. Достаточно послушать Корчинского, что бы поставить жирный крест.А условные таджики с условными евреями договорятся посередине и наступит тишь да гладь,и никаких расприй.Многие народы проходили через явление геноцида, и выживали лишь рассеявшись по миру, создав крепкие диаспоры.Ну или проходили через "бутылочное горлышко", к примеру-Парагвай.
Не продолжится.
Обвалится фронт до Карпат
миллионы украинцев включая сотни тысяч вооруженных наведут шороху в новой римской империи, как германские варвары в старой при великом переселении народов. втикачам-попередникам достанется больше ***лей чем автохтонам
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:28
smdtranz написав:Wirująświatła
может и будут, а может и тихо вытеснят как в ЮАР.
главное что от Европы останется одно название.
Сначала нации будут жить в гетто. Типа как у нас цыгане. Куда они интегрируются? Кто то видел цыганских детей в школах?
Потом каждое гетто обьявит независимость . Потому что ментально невозможно натянуть афганцев на европейские законы.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:30
Water написав:
Але про всяк випадок Африка нам не потрібна.
краще православні ефіопи чи південносуданці ніж араби
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:31
Water
причем буряты к африканцам? типа без мигрантов мы не сможем воевать?
вопросов нет, если мигранты заслужат гражданство на войне — пожалуйста. или украинцы должны защищать счастливую жизнь таджиков, их детей и жен в Киеве?
если не воевать, результат тот же. вместо таджиков будут буряты только, а Украины не будет
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