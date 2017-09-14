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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:23
smdtranz написав:
тут вопрос, а нахрена тогда вообще воевать, если мы отдаем страну добровольно каким-то иностранцам? ради чего? какой смысл существования Украины, если в ней не будет украинцев?
привлекая низкооплачиваемых мигрантов из стран 3 мира, мы превращаем страну в такую же помойку, как и их родина. и зачем вообще какой-то демографический фронт?
ну будет уменьшаться население. это неизбежный процесс во всем мире, как и урбанизация и тд. рождаемость падает везде, в тч в африке. процесс довольно быстрый, еще недавно в Украине было по 5 детей в семьях и население росло, также и в Африке, пройдет 50 лет и там будет так же по 1-2 детей.
не нужно будет столько ресурсов, добывать столько металла и выращивать столько еды.
очистится природа и улучшится экология. села будут снесены и превращены в поля или леса, или иные дикие ландшафты.
понятно, что мы впереди этого процесса, Африка в последнюю очередь столкнется с этим.
но замещать население на мигрантов ради какого-то экономического роста, чтобы по прежнему клепать столько барахла не вижу никакого смысла.
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.
+👍
Тому я казав, що ту "бідосю", тих чінгачкуків хіба що заманювати/залучати до нас на фронт воювати за тих баснословних для них 2-3к. дол.!
А надважливі в тилу - оплачували б цей бенкет!
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:25
Velz написав:smdtranz
активная фаза войны будет длится еще лет 10. И выживут тут лишь те, кто не подлежит мобилизации- условные таджики в качестве низкооплачиваемой рабочей силы, условные евреи-в качестве инвесторов, организаторов. Все те,кто имеет отсрочку,броню, непридатнисть-со временем это все будет похерено.
Тот кто считает что прогноз мрачноват-спросите зачем люди вывозят детей,аж гай шумит?Истина в делах а не словах.Для среднестатистического гомосапиенса обычно высшей ценностью является его потомство. И это отлично иллюстрирует будущее в с точки зрения пересичного громадянина. Достаточно послушать Корчинского, что бы поставить жирный крест.А условные таджики с условными евреями договорятся посередине и наступит тишь да гладь,и никаких расприй.Многие народы проходили через явление геноцида, и выживали лишь рассеявшись по миру, создав крепкие диаспоры.Ну или проходили через "бутылочное горлышко", к примеру-Парагвай.
хто такі "народ Парагваю"?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:25
АндрейМ написав:
Это Вам сама природа сказала? Наш вид успешен тем, что дети воспитываются и мамой и папой, а еще лучше - всей стаей
вы наивный.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:25
smdtranz написав: Water написав: smdtranz написав:Water
почему один? я последний в мире украинец?
я где-то писал, что мечеть плохая?
А це хто писав?
smdtranz написав:
и я не хочу видеть у себя на родине таджиков, филиппинцев, узбеков, африканцев и прочих прекрасных людей, пусть сидят у себя дома. Украина — для украинцев, остальные добро пожаловать в гости, но с возвратом.
smdtranz написав:
вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть
повторюсь, процесс необратим. ну будет в Украине 5 городов и 10 млн населения. справятся както. в Исландии вон 300 тысяч и норм живется. необязательно нужно 10000 сел.
если есть конкретные аргументы — пишите. вам может не нравиться моя точка зрения. но устраивать демагогию с риторическими вопросами не вижу смысла
Тобто достатньо буде території десь Франківськ, Закарпаття, Чернівці, Волинь.
Тоді може нуйогонафіг, хай там живуть буряти?
это я писал, но где я писал что мечеть плохая? просто всему свое место. мечети прекрасно смотрятся на фоне таджикских гор, кстати.
ну а что касается территории, причем здесь буряты? я как раз и пишу, что на территории Украины должны жить украинцы. а не буряты, таджики и тд
просто будет как в Австралии, 20 млн человек на территории с 12 Украин. так и тут, на одну Украину хватит и 5 млн. ресурсов хватит обеспечить всем хорошую жизнь даже без крутых нанопроизводств.
Тобто, як раз все нормально відбувається. А то шо до мене додому прийшли буряти, то хай живуть, вірно? Какая разніца. Але про всяк випадок Африка нам не потрібна.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:27
Velz написав:smdtranz
активная фаза войны будет длится еще лет 10. И выживут тут лишь те, кто не подлежит мобилизации- условные таджики в качестве низкооплачиваемой рабочей силы, условные евреи-в качестве инвесторов, организаторов. Все те,кто имеет отсрочку,броню, непридатнисть-со временем это все будет похерено.
Тот кто считает что прогноз мрачноват-спросите зачем люди вывозят детей,аж гай шумит?Истина в делах а не словах.Для среднестатистического гомосапиенса обычно высшей ценностью является его потомство. И это отлично иллюстрирует будущее в с точки зрения пересичного громадянина. Достаточно послушать Корчинского, что бы поставить жирный крест.А условные таджики с условными евреями договорятся посередине и наступит тишь да гладь,и никаких расприй.Многие народы проходили через явление геноцида, и выживали лишь рассеявшись по миру, создав крепкие диаспоры.Ну или проходили через "бутылочное горлышко", к примеру-Парагвай.
Не продолжится.
Обвалится фронт до Карпат
миллионы украинцев включая сотни тысяч вооруженных наведут шороху в новой римской империи, как германские варвары в старой при великом переселении народов. втикачам-попередникам достанется больше ***лей чем автохтонам
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:28
smdtranz написав:Wirująświatła
может и будут, а может и тихо вытеснят как в ЮАР.
главное что от Европы останется одно название.
Сначала нации будут жить в гетто. Типа как у нас цыгане. Куда они интегрируются? Кто то видел цыганских детей в школах?
Потом каждое гетто обьявит независимость . Потому что ментально невозможно натянуть афганцев на европейские законы.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:30
Water написав:
Але про всяк випадок Африка нам не потрібна.
краще православні ефіопи чи південносуданці ніж араби
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:31
Water
причем буряты к африканцам? типа без мигрантов мы не сможем воевать?
вопросов нет, если мигранты заслужат гражданство на войне — пожалуйста. или украинцы должны защищать счастливую жизнь таджиков, их детей и жен в Киеве?
если не воевать, результат тот же. вместо таджиков будут буряты только, а Украины не будет
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:33
Мужчинам в возрасте до 25 лет, а также после 50 лет - можно меньше переживать про блокировку счетов в банке. В том числе валютных.
Мобилизованы принудительно могут быть только мужчины 25-49 лет.
Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что это прописано в директиве Командования Сухопутных сил 116/2/1/21409 от 19.09.2024, которая уже дошла до ТЦК, однако не была опубликована.
Он заявляет, что, согласно этому документу, мобилизовать парней младше 25 лет (в том числе ограниченно годных) могут только по письменному согласию. А мужчин старше 50 - только по отдельному мобилизационному распоряжению.
"Отдельное мобилизационное распоряжение означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом. С указанием всех данных. Которую нужно этому мужчине предъявить. То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 запрещается", - написал Гончаренко.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:34
smdtranz написав:Water
причем буряты к африканцам? типа без мигрантов мы не сможем воевать?
вопросов нет, если мигранты заслужат гражданство на войне — пожалуйста. или украинцы должны защищать счастливую жизнь таджиков, их детей и жен в Киеве?
если не воевать, результат тот же. вместо таджиков будут буряты только, а Украины не будет
Тобто, таджики вам не потрібні, буряти теж, але хто буде воювать проти бурятів?
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