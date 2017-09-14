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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10013100141001510016

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 48
до кінця 2024 року
19%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
8
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
18
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:34

  smdtranz написав:Water
причем буряты к африканцам? типа без мигрантов мы не сможем воевать?
вопросов нет, если мигранты заслужат гражданство на войне — пожалуйста. или украинцы должны защищать счастливую жизнь таджиков, их детей и жен в Киеве?
если не воевать, результат тот же. вместо таджиков будут буряты только, а Украины не будет

Тобто, таджики вам не потрібні, буряти теж, але хто буде воювать проти бурятів?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:36

Найкращий допис дня!!!

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:это не хороши и не плохо,
это плохо. Женщина по задумке природы должна рожать и воспитывать детей, а не делать карьеру. Последствия цивилизация ещё увидит.

баби які робили кар"єру та їздили в Париж за окулярами замість того, щоб поращувати демографію, попадуть в пекло

Дайте Оскара Флаю!!! :D

+100500👍👍👍😁😁😁
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:37

Water

те же кто и сейчас — украинцы
если таджики захотят воевать против рашки в рядах ВСУ — я не против, пусть приезжают. даже кацапы некоторые воюют против рашки, и норм.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:38

  smdtranz написав:Water

причем буряты к африканцам? типа без мигрантов мы не сможем воевать?
вопросов нет, если мигранты заслужат гражданство на войне — пожалуйста. или украинцы должны защищать счастливую жизнь таджиков, их детей и жен в Киеве?
если не воевать, результат тот же. вместо таджиков будут буряты только, а Украины не будет

бурятів менше мільйона
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:44

  smdtranz написав:Water

те же кто и сейчас — украинцы
если таджики захотят воевать против рашки в рядах ВСУ — я не против, пусть приезжают. даже кацапы некоторые воюют против рашки, и норм.

А таджики за рашку і непальці і всякі чорні. Рашка платить більше. За нас тільки туристи з європи і чомусь колумбійці.
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