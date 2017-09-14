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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:36
flyman написав:
баби які робили кар"єру та їздили в Париж за окулярами замість того, щоб поращувати демографію, попадуть в пекло
Wirująświatła написав: smdtranz написав:
это не хороши и не плохо,
это плохо. Женщина по задумке природы должна рожать и воспитывать детей, а не делать карьеру. Последствия цивилизация ещё увидит.
Дайте Оскара Флаю!!!
+100500👍👍👍😁😁😁
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:37
Water
те же кто и сейчас — украинцы
если таджики захотят воевать против рашки в рядах ВСУ — я не против, пусть приезжают. даже кацапы некоторые воюют против рашки, и норм.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:38
smdtranz написав:Water
причем буряты к африканцам? типа без мигрантов мы не сможем воевать?
вопросов нет, если мигранты заслужат гражданство на войне — пожалуйста. или украинцы должны защищать счастливую жизнь таджиков, их детей и жен в Киеве?
если не воевать, результат тот же. вместо таджиков будут буряты только, а Украины не будет
бурятів менше мільйона
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:44
smdtranz написав:Water
те же кто и сейчас — украинцы
если таджики захотят воевать против рашки в рядах ВСУ — я не против, пусть приезжают. даже кацапы некоторые воюют против рашки, и норм.
А таджики за рашку і непальці і всякі чорні. Рашка платить більше. За нас тільки туристи з європи і чомусь колумбійці.
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:49
Banderlog написав: smdtranz написав:Water
те же кто и сейчас — украинцы
если таджики захотят воевать против рашки в рядах ВСУ — я не против, пусть приезжают. даже кацапы некоторые воюют против рашки, и норм.
А таджики за рашку і непальці і всякі чорні. Рашка платить більше. За нас тільки туристи з європи і чомусь колумбійці.
Канабіс
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:49
smdtranz написав:Water
те же кто и сейчас — украинцы
если таджики захотят воевать против рашки в рядах ВСУ — я не против, пусть приезжают. даже кацапы некоторые воюют против рашки, и норм.
Война в рядах армии другой страны может преследоваться по закону в твоей стране. Рабочая виза не преследуется )
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:53
smdtranz написав:Water
те же кто и сейчас — украинцы
Тобто до останнього українця, я зрозумів.
Тоді виходить пуйло прийшло, понадіявшись шо тут вже нікого немає, расєйська земля пустує, і шоб її не заселили усілякі, які до мечетей ходять... і тут почалось? Він прийшов з оралом, а ми його мечом?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:55
flyman написав: smdtranz написав:Water
причем буряты к африканцам? типа без мигрантов мы не сможем воевать?
вопросов нет, если мигранты заслужат гражданство на войне — пожалуйста. или украинцы должны защищать счастливую жизнь таджиков, их детей и жен в Киеве?
если не воевать, результат тот же. вместо таджиков будут буряты только, а Украины не будет
бурятів менше мільйона
Тобто буряти прийшли в гості за унітазами, а ми їх... Як невдобно вийшло, тобто потрібно вибачитися перед бурятами?
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:55
отой паблік-сзчшник Гнєзділов - свідомий громадський активіст, проти руського міру, мабуть "проти капітуляції" і т.і., нема 25 , а вже демонстративно задовбався. Що ж ви хочете від людей які ще стигли Леніна з Марксом та самвидат ОУН за перебудови прочитати ? Там сзч не обійдеться
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Додано: Пон 23 вер, 2024 17:56
stm написав: smdtranz написав:Water
те же кто и сейчас — украинцы
если таджики захотят воевать против рашки в рядах ВСУ — я не против, пусть приезжают. даже кацапы некоторые воюют против рашки, и норм.
Война в рядах армии другой страны может преследоваться по закону в твоей стране. Рабочая виза не преследуется )
Так москалі їм громадянство дають.
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