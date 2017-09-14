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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1001510016100171001810019>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 49
до кінця 2024 року
18%
9
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
18%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
18
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:58

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  smdtranz написав:Water

те же кто и сейчас — украинцы
если таджики захотят воевать против рашки в рядах ВСУ — я не против, пусть приезжают. даже кацапы некоторые воюют против рашки, и норм.

А таджики за рашку і непальці і всякі чорні. Рашка платить більше. За нас тільки туристи з європи і чомусь колумбійці.

Канабіс

Там більше по кока. У колумбійців довготривала громадянська війна була, багато мабуть не навоювались.
І ліваки там себе якось дискредетували, тому мабуть вони поза русофільскими трендами Глобального Півдня
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:00

  fox767676 написав:Обвалится фронт до Карпат
миллионы украинцев включая сотни тысяч вооруженных наведут шороху в новой римской империи, как германские варвары в старой при великом переселении народов. втикачам-попередникам достанется больше ***лей чем автохтонам


Интересная версия. Не зря я пока сижу тут и наблюдаю,куда тикать. Приму вашу версию в расчет будущих рисков. Да все умные люди говорят,что Европа не вариант.В Африке жарко, пауки всякие,болезни. Австралия тоже такое себе. В Штаты нужно спонсора куплять. Сложный выбор,языковый барьер,опять же.Ну нужно поближе подпустить события-виднее будет.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:01

  Velz написав:Ну или проходили через "бутылочное горлышко", к примеру-Парагвай.
nota bene:
вот шо забавно, но про там и сям цитируемый типа "парагвайский сценарий" никто(99,9%) не слышал до раскрутки рашисткого ипсо.
Ну то такое.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:03

  fox767676 написав:отой паблік-сзчшник Гнєзділов - свідомий громадський активіст, проти руського міру, мабуть "проти капітуляції" і т.і., нема 25 , а вже демонстративно задовбався. Що ж ви хочете від людей які ще стигли Леніна з Марксом та самвидат ОУН за перебудови прочитати ? Там сзч не обійдеться

ті книжки почитати і експерта по революційному процесу Соскіна послухати то огого який вжухххх, це не Z покоління нульових
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:05

  Velz написав:
  fox767676 написав:Обвалится фронт до Карпат
миллионы украинцев включая сотни тысяч вооруженных наведут шороху в новой римской империи, как германские варвары в старой при великом переселении народов. втикачам-попередникам достанется больше ***лей чем автохтонам


Интересная версия. Не зря я пока сижу тут и наблюдаю,куда тикать. Приму вашу версию в расчет будущих рисков. Да все умные люди говорят,что Европа не вариант.В Африке жарко, пауки всякие,болезни. Австралия тоже такое себе. В Штаты нужно спонсора куплять. Сложный выбор,языковый барьер,опять же.Ну нужно поближе подпустить события-виднее будет.

РБ, ПНР, Абхазія ...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:07

  Velz написав:
  fox767676 написав:Обвалится фронт до Карпат
миллионы украинцев включая сотни тысяч вооруженных наведут шороху в новой римской империи, как германские варвары в старой при великом переселении народов. втикачам-попередникам достанется больше ***лей чем автохтонам


Интересная версия. Не зря я пока сижу тут и наблюдаю,куда тикать. Приму вашу версию в расчет будущих рисков. Да все умные люди говорят,что Европа не вариант.В Африке жарко, пауки всякие,болезни. Австралия тоже такое себе. В Штаты нужно спонсора куплять. Сложный выбор,языковый барьер,опять же.Ну нужно поближе подпустить события-виднее будет.

Нашо тобі кудись тікать, так і сиди на москальщині.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:08

may the force be with you

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:13

  smdtranz написав:Wirująświatła

именно так, но количество детей на женщину уменьшается везде, за редкими исключениями. даже в арабских странах. права женщин распространяются, урбанизация распространяется.
живя в городе, некогда рожать. короче процесс сложный.
это не хороши и не плохо, так сложилось просто. бороться с этим конечно можно, но нужно ли?
будет в мире 2 млрд, это только на пользу пойдет всем

Ви сильно перебільшуєте і забігаєте наперед.
Процеси зменшення темпів росту населення може і відбуваються усюди, але вони відбуваються вже 70 років(з 1950 року).
Але ріст населення триває і триває досить інтенсивно. На якій цифрі зупинить - точно не відомо. Думаю до 10 лярдів дійде точно.
Про які 2 лярди ви говорите? - я не розумію. Хіба буде якась страшна епідемія або війна.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:13

  Water написав:Нашо тобі кудись тікать, так і сиди на москальщині.

Я в Днепре сижу.Могу с кем-то из днепрян-форумчан кофе попить. Пане Барабашов, не бажаете кофию испить для верификации личности? Мне бояться нечего,вильна людина и живу по закону.И никакой закон мне не запрещает вывозить детей,семью,себя (пока) или обсуждать это на публичных форумах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:14

  flyman написав:
  Water написав:
  smdtranz написав:stm
технически результат завоза таджиков с целью улучшения демографии — тот же самый, что и просто уехать на ПМЖ в Таджикистан. вокруг вас будут таджики, в семьях по 5 детей, все ходят в мечеть, глобализация, развитие и тд. зачем для этого их переселять на именно эти квадратные километры? ради названия «Украина»?

А ти хотів один жить, розмовлять російською та шоб у тебе все було- світло, дороги, їжа?
UPD: Чим погана мечеть?

Мечеть не погана, погано те що мігрантів якщо навезуть пачками, то вони не будуть плавитися в котлі, а захищати свої скрепи.

Поясни їм, що мігрантам байдуже мова, віра, культура, оборона. Мігранти приїдуть з частиною своєї держави і культури сюди. Мало того, вони і гроші звідси відправлятимуть на батьківщину

І хто сюди поїдє? Ті, в кого гірше ніж у нас. Ми перші з кінця по всім можливим показникам. Приїдуть покидьки різні
Бетон
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